Wer in einen Rausch­zu­stand ver­fal­len will, kann psy­cho­ak­ti­ve Sub­stan­zen rau­chen oder schlu­cken. Doch mög­li­cher­wei­se geht es auch ganz anders. Bestimm­te digi­tal erzeug­te Töne, soge­nann­te bin­au­ra­le Beats, ver­spre­chen ähn­li­che kogni­ti­ve oder emo­tio­na­le Zustän­de her­vor­zu­ru­fen wie bestimm­te Dro­gen. For­scher haben erho­ben, wie vie­le Men­schen sol­che Töne – deren Wir­kung umstrit­ten ist – konsumieren.

Eine kürz­lich im Fach­blatt »Drug and Alco­hol Review« erschie­ne­ne Stu­die stützt sich auf Ant­wor­ten von mehr als 30 000 Men­schen in 22 Län­dern. Das Durch­schnitts­al­ter der Befrag­ten lag bei 27 Jah­ren. Von den Befrag­ten hat­te etwa jeder 20. in den ver­gan­ge­nen 12 Mona­ten bin­au­ra­len Beats gelauscht. Der Groß­teil die­ser Hörer (72 Pro­zent) tat das, um sich zu ent­span­nen oder ein­zu­schla­fen. Etwa 35 Pro­zent gaben an, ihre Stim­mung ver­än­dern zu wol­len. Immer­hin 12 Pro­zent hören die Beats nach eige­ner Aus­sa­ge, um eine psy­che­de­li­sche Wir­kung zu erzie­len. Das heißt, dass die­se Men­schen die Töne als Ersatz oder Ergän­zung zum Gebrauch psy­cho­ak­ti­ver Dro­gen nutzen.

Ein bin­au­ra­ler Beat ist eine Klang­il­lu­si­on. Sie wird vom Gehirn erzeugt, wenn bei­de Ohren gleich­zei­tig zwei Töne hören, die sich in ihrer Fre­quenz leicht unter­schei­den. Das Gehirn ver­sucht dann, bei­de Töne mit­ein­an­der in Ein­klang zu brin­gen. Dabei ent­steht ein drit­ter Ton – der bin­au­ra­le Beat. »Es wird ange­nom­men, dass die­se drit­te Fre­quenz eine Rei­he von Effek­ten her­vor­ruft«, erklärt Co-Autorin Nao­mi Smith von der Fede­ra­ti­on Uni­ver­si­ty Aus­tra­lia. Hin­sicht­lich des Gen­res las­sen sich die Beats schwie­rig zuord­nen. Eini­ge klin­gen wie ein mono­to­nes Sum­men mit eini­gen hel­le­ren Tönen. Smith meint, dass die Beats the­ra­peu­ti­sches Poten­zi­al haben könn­ten. »Sie kön­nen Schmer­zen lin­dern, Stress abbau­en und die Kon­zen­tra­ti­on ver­bes­sern«, meint sie. Dies deu­te auf eine poten­zi­el­le Wir­kung zur Ver­bes­se­rung der psy­chi­schen Gesund­heit und des Wohl­be­fin­dens hin. Es müs­se dazu jedoch noch mehr geforscht wer­den, so die Soziologin.

Chris­toph Reu­ter, Uni­ver­si­täts­pro­fes­sor für Sys­te­ma­ti­sche Musik­wis­sen­schaft an der Uni­ver­si­tät Wien, ist ganz ande­rer Mei­nung. Er sagt, dass bin­au­ra­le Beats »so gut wie kei­nen Effekt auf das mensch­li­che Gehirn« haben. Sie wür­den weder psy­che­de­li­sche Effek­te her­vor­ru­fen noch sei­en sie für the­ra­peu­ti­sche Zwe­cke einsetzbar.

»Der Mythos, dass bin­au­ra­le Beats irgend­et­was im Gehirn bewir­ken wür­den, stammt von Robert Allen Mon­roe«, erklärt Reu­ter. Mon­roe grün­de­te 1971 ein Insti­tut, das unter ande­rem beschleu­nig­tes Ler­nen, luzi­de Träu­me und Nah­tod-Erleb­nis­se erfor­schen soll­te. Hier­für ließ er sich 1975 die Anwen­dung eines ampli­tu­den­mo­du­lier­ten Rau­schens zur Erzeu­gung von schla­f­ähn­li­chen Zustän­den paten­tie­ren. Bin­au­ra­le Beats waren noch nicht im Patent ent­hal­ten. Ein paar Jah­re spä­ter ließ er sich die Ver­wen­dung die­ser ein­ge­bet­te­ten bin­au­ra­len Beats paten­tie­ren, um gezielt bestimm­te men­ta­le Zustän­de zu erzeu­gen. »In der For­schung konn­ten die ver­spro­che­nen Effek­te bis­lang so gut wie nicht nach­ge­wie­sen wer­den«, so Reuter.

Die Wis­sen­schaft­le­rin Vera Abeln vom Insti­tut für Bewe­gungs- und Neu­ro­wis­sen­schaft der Deut­schen Sport­schu­le Köln ist dif­fe­ren­zier­ter Ansicht: Zwar las­se sich die Wir­kung der Beats auf das Gehirn wis­sen­schaft­lich nicht gene­rell nach­wei­sen. Aber: »Für Angst­zu­stän­de, depres­si­ve Ver­än­de­run­gen und Schlaf- und Kon­zen­tra­ti­ons­stö­run­gen schei­nen sie in Tei­len gute Effek­te zu erzie­len.« Die Wir­kung schei­ne aber indi­vi­du­ell unter­schied­lich zu sein. Ein Ver­such, bin­au­ra­le Beats im The­ra­pie­be­reich zu ver­wen­den, sei durch­aus sinn­voll – schließ­lich stell­ten sie kein inva­si­ves Ver­fah­ren dar und hät­ten ver­mut­lich weni­ger Neben­wir­kun­gen als Phar­ma­zeu­ti­ka. dpa/nd