Die zerstörten Anlagen des Stahlwerks Azow-Stahl. Am 20.05.22 hatten sich die letzten gut 500 ukrainischen Soldaten in Asovstal ergeben. Das Werk war das letzte Stück der strategisch wichtigen Stadt Mariupol im Südosten der Ukraine, das bis dahin noch nicht komplett unter russischer Kontrolle stand. Foto: picture alliance/dpa/XinHua | Victor

Die Waf­fen schwei­gen in und rund um das Stahl­werk am Asow­schen Meer. Es war der letz­te Ort in der stra­te­gisch wich­ti­gen Hafen­stadt Mariu­pol, der noch nicht unter rus­si­scher Kon­trol­le gestan­den hat­te. Man­gels ande­rer Erfol­ge im Krieg gegen die Ukrai­ne zele­brier­ten Mos­kau­er Medi­en am gan­zen Wochen­en­de den Erfolg der rus­si­schen Trup­pen nahe der in Trüm­mer geschos­se­nen Stadt im Süd­os­ten der Ukraine.

Die Vide­os, die das rus­si­sche Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­um von der Gefan­gen­nah­me ukrai­ni­schen Kämp­fer frei­gab, zei­gen kei­nen heroi­schen Sieg. Ukrai­ni­schen Mari­ne­in­fan­te­ris­ten, Poli­zis­ten, Ange­hö­ri­ge des Asow-Regi­ments, Feu­er­wehr­leu­te haben den rus­si­schen Angrei­fern über 85 Tage hin­weg Wider­stand geleis­tet und zwölf soge­nann­te tak­ti­sche Batail­lons­grup­pen gebun­den. Män­ner in Tarn­mon­tu­ren, durch wei­ße Arm­bin­den als rus­si­sche Kämp­fer iden­ti­fi­zier­bar, war­ten, bis sich eine kraft­lo­se Kolon­ne aus den Trüm­mern des Stahl­wer­kes her­an­ge­schleppt hat. Vie­le sind ver­wun­det, eini­ge hum­peln an Krü­cken. Die Gefan­ge­nen müs­sen ihre Aus­rüs­tung able­gen. Sie wer­den, bevor sie Bus­se bestei­gen, abge­tas­tet. Auf dem Asphalt lie­gen Schlaf­mat­ten, Ruck­sä­cke, Papie­re. Auch fünf Frau­en hät­te man gefan­gen genom­men, heißt es in Mos­kau. Im Video wird eine von ihnen gezeigt. War­um man gera­de sie aus­ge­wählt hat, wird klar, betrach­tet man ihren über die Schul­ter gewor­fe­nen See­sack: »US Army« steht darauf.

Das rus­si­sche Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­um behaup­tet, das Werk sei von 8100 ukrai­ni­schen Mili­tärs ver­tei­digt wor­den. Nach Anga­ben aus Mos­kau kamen seit dem 16. Mai ins­ge­samt 2439 ukrai­ni­sche Sol­da­ten, die sich in den weit­läu­fi­gen Indus­trie­an­la­gen ver­schanzt hat­ten, in rus­si­sche Gefan­gen­schaft. Am Frei­tag kam die letz­te Grup­pe von 531 Kapi­tu­lan­ten. Sol­che Zah­len wer­den mög­li­cher­wei­se schon bald zu einer poli­ti­schen Grö­ße – wenn es um den Aus­tausch von Gefan­ge­nen geht. Über­prüf­bar sind sie nicht. Sicher ist nur: Das Inter­na­tio­na­le Komi­tee vom Roten Kreuz (IKRK) bemüht sich bereits seit Tagen um die Regis­trie­rung ukrai­ni­scher Sol­da­ten. Jeder gefan­ge­ne ukrai­ni­sche Sol­dat füllt dem­nach ein For­mu­lar mit sei­nem Namen, Geburts­da­tum und -ort sowie Anga­ben zu sei­nen nächs­ten Ange­hö­ri­gen aus. Dank die­ser Anga­ben kann Kon­takt zu den Fami­li­en her­ge­stellt wer­den. Vie­le der Gefan­ge­nen wer­den angeb­lich in die selbst­er­klär­te Volks­re­pu­blik Donezk gebracht. Nata­lia Zaryts­ka, Frau eines Asow-Kämp­fers, berich­te­te dem US-Nach­rich­ten­sen­der CNN: »Mein Mann hat mir vor zwei Tagen geschrie­ben«, er sei »auf dem Weg von einer Höl­le in die andere«.

»Wir erwar­ten, dass alle Kriegs­ge­fan­ge­nen in Über­ein­stim­mung mit der Gen­fer Kon­ven­ti­on und dem Kriegs­recht behan­delt wer­den«, sag­te Pen­ta­gon-Spre­cher John Kir­by die­ser Tage. Die­se Regeln, auf die sich west­li­che Poli­ti­ker bezie­hen, wur­den ins­be­son­de­re nach dem Zwei­ten Welt­krieg in zahl­rei­chen regio­na­len Krie­gen wei­ter­ent­wi­ckelt – und mas­sen­haft gebro­chen. Auch von den USA.

In Kiew hofft man auf einen Gefan­ge­nen­aus­tausch. Obwohl man auch dort wenig Rück­sicht auf den Gefan­ge­nen­sta­tus rus­si­scher Kämp­fer nimmt. Sie wer­den auf Pro­pa­gan­da-Shows prä­sen­tiert. Eini­ge sind auf bereits für Ver­bre­chen ange­klagt, ohne dass die Bewei­se aus­rei­chend scheinen.

Ein aktu­el­ler Aus­tausch von Gefan­ge­nen wäre nicht die ers­te »huma­ni­tä­re Akti­on« zwi­schen den kämp­fen­den Par­tei­en die­ser Art. Ob es nach dem Fall von Mariu­pol auch dazu kommt, ist frag­lich. Schließ­lich, so hört man, habe Mos­kau der Ukrai­ne nie einen Krieg erklärt. Zugleich wei­gern sich maß­geb­li­che rus­si­sche Abge­ord­ne­te so wie Jus­tiz­be­hör­den, einen Teil der Gefan­ge­nen als Sol­da­ten anzu­er­ken­nen. Es geht dabei vor allem um Ange­hö­ri­ge des Asow-Regi­ments. Sie wer­den schlicht als »Nazi-Kämp­fer« ange­se­hen, die wie Straf­tä­ter abzu­ur­tei­len sind.

Die Asow-Ein­heit war ursprüng­lich eine von vie­len Frei­wil­li­gen­for­ma­tio­nen, die 2014 in den Kampf gegen die abtrün­ni­gen Gebie­te im Osten der Ukrai­ne geschickt wur­den. Als Grün­der der para­mi­li­tä­ri­schen For­ma­ti­on agier­te der Natio­na­list und Ras­sist Andriy Bilets­ky. Er zog aller­lei Rechts­ex­tre­mis­ten und Anti­se­mi­ten an, pfleg­te enge Bezie­hun­gen zu Neo­na­zi-Grup­pen in ganz Euro­pa. Als Vor­bil­der dien­ten ultra-natio­na­lis­ti­sche Kol­la­bo­ra­teu­re wie Ste­pan Ban­de­ra, die im Zwei­ten Welt­krieg gegen die Sowjet­uni­on gekämpft hat­ten. Asow-Bewaff­ne­te ter­ro­ri­sier­ten auf grau­sa­me Wei­se gan­ze Regio­nen, die sich von Kiew abge­wandt hat­ten. So erober­te die Asow-Trup­pe auch Mariu­pol von den Sepa­ra­tis­ten zurück. Kiew glie­der­te die kampf­star­ke Trup­pe in die ukrai­ni­sche Natio­nal­gar­de ein. Damit sind die Kämp­fer Kom­bat­tan­ten und als Kriegs­ge­fan­ge­ne zu behandeln.

Der mit vie­len Opfern errun­ge­ne Erfolg der rus­si­schen Trup­pen bei Mariu­pol ermög­licht nun eine Neu­grup­pie­rung. Da rus­si­sche Kom­man­deu­re stark unter Druck ste­hen, um im Don­bass end­lich Sie­ge zu errei­chen, ist es nach Ansicht west­li­cher Exper­ten wahr­schein­lich, dass Mos­kau sei­ne Trup­pen und die pro­rus­si­schen Mili­zen ohne ange­mes­se­ne Vor­be­rei­tung in die dort weit­ge­hend fest­ge­fah­re­ne Offen­si­ve schickt. Das hat sich schon ein­mal als ver­häng­nis­voll erwie­sen, als der rus­si­sche Gene­ral­stab sei­ne vor Kiew geschla­ge­nen Ein­hei­ten sofort wie­der in den Kampf um die Ost­ukrai­ne gewor­fen hat.

Doch meh­ren sich der­zeit auch Anzei­chen für poli­ti­sche Lösun­gen. Über­ra­schend kamen Vor­schlä­ge aus Rom. »Es braucht jetzt eine diplo­ma­ti­sche Gegen­of­fen­si­ve«, sag­te Ita­li­ens Außen­mi­nis­ter Lui­gi Di Maio der Zei­tung »La Stam­pa«. Ein ers­tes Ziel sei, loka­le Kampf­pau­sen zu errei­chen, danach sol­le ein Waf­fen­still­stand, die Arbeit an der Neu­tra­li­tät und am Ende ein Frie­dens­ab­kom­men fol­gen. Der Plan sei von Diplo­ma­ten und der ita­lie­ni­schen Regie­rung ent­wi­ckelt und den Unter­händ­lern der G7-Staa­ten vor­ge­legt wor­den, so Di Maio. Er habe zudem mit UN-Gene­ral­se­kre­tär Antó­nio Guter­res gespro­chen. Die UN, EU und OSZE soll­ten ande­re Län­der wie die Tür­kei und Indi­en miteinbeziehen.