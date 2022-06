Ort der Spaltung und des Anfangs: Die ehemaligen Redaktionsräume der "Jungen Welt" am Treptower Park (unterm Dach). Foto: privat

Die deut­sche Lin­ke ist heil­los gespal­ten. Das ist sie nicht erst, seit sie sich über Waf­fen­lie­fe­run­gen an die Ukrai­ne, ihre Hal­tung zu Russ­land oder zur Nato strei­tet. Unei­nig war man sich schon lan­ge davor.

Ein tie­fer Gra­ben zieht sich ent­lang der Pro­vo­ka­tio­nen einer schein­bar pro­im­pe­ria­lis­ti­schen, bel­li­zis­ti­schen, hedo­nis­ti­schen und sich selbst nicht ernst neh­men­den klei­nen Grup­pe, die man mit dem Begriff »Anti­deut­sche« asso­zi­iert. Eines ihrer Haupt­or­ga­ne ist die Wochen­zei­tung »Jung­le World«, die, einst als Streik­zei­tung von ehe­ma­li­gen Redak­teu­rin­nen und Redak­teu­ren der »Jun­gen Welt« lan­ciert, nun ihr 25-jäh­ri­ges Bestehen feiert.

Ist die­se Strö­mung nicht gar das Haupt­pro­blem, der eigent­li­che Grund für die Kri­se der Lin­ken? Beson­ders im Aus­land schüt­telt man den Kopf über die Unbrauch­bar­keit der deut­schen Lin­ken für den sozia­lis­ti­schen Kampf. Man ver­ste­he ein­fach nicht, was es mit die­sen »Anti-Ger­mans« auf sich habe, sie wirk­ten wie eine Sek­te, die die Lin­ke unter­wan­dert und gelähmt habe. Man­che äußern, dass gera­de der deut­schen Lin­ken eine his­to­ri­sche Ver­ant­wor­tung zur Einig­keit zukom­me. Schließ­lich befän­de man sich hier, wo vor noch nicht all­zu lan­ger Zeit eine mas­sen­mör­de­ri­sche Ideo­lo­gie zur Herr­schaft gelang­te, im Her­zen der Bestie.

Die sehr tra­di­tio­nel­le lin­ke Vor­stel­lung, dass Geschlos­sen­heit und Ein­heit mit einer wirk­lich star­ken Bewe­gung gleich­zu­set­zen wäre, bedarf aller­dings selbst der Auf­klä­rung. Denn die Kon­se­quenz dar­aus ist, dass fun­dier­te Kri­tik als läs­ti­ges Hin­der­nis oder Schwä­che gel­ten muss. Das führt bis­wei­len hin zu einer Idee der para­si­tä­ren Zer­set­zung der Bewe­gung oder und zu den bereits ange­führ­ten ver­schwö­rungs­theo­re­tisch klin­gen­den Vor­stel­lun­gen über die Anti­deut­schen. Dafür, dass die­se Denk­fi­gu­ren anti­se­mi­tisch auf­ge­la­den sind, fehlt aller­dings vie­len außer­halb der anti­deut­schen Sze­ne das Verständnis.

Tat­säch­lich kann Anti­se­mi­tis­mus als Bin­de­glied der inter­na­tio­na­len Lin­ken gel­ten, für vie­le jun­ge Lin­ke ist er gar das Ein­stiegs­ti­cket in den Akti­vis­mus. Ange­sichts des­sen ist die viel bejam­mer­te Spal­tung der deut­schen Lin­ken eine Errun­gen­schaft. Des­we­gen sei noch ein­mal an den Kampf erin­nert, der einst zur Grün­dung der »Jung­le World« führte.

Gemeint ist der Streik in der Redak­ti­on der »Jun­gen Welt«, der am 21. Mai 1997 begann. Damals lehn­te sich die Mehr­heit der Redak­ti­on gegen den Geschäfts­füh­rer Diet­mar Koschmie­der auf und pro­du­zier­te zwei Aus­ga­ben einer Streik­zei­tung. Aus­lö­ser war eine Per­so­nal­que­re­le – Koschmie­der woll­te auto­ri­tär eine neue Chef­re­dak­ti­on ein­set­zen. Dem zugrun­de lag jedoch ein Kon­flikt über die inhalt­li­che Aus­rich­tung der Zei­tung. Weil die »Jun­ge Welt« die ein­zi­ge radi­kal lin­ke Tages­zei­tung der Nach­wen­de­zeit war, ging es auch um den Zustand der Lin­ken ins­ge­samt. Die Redak­ti­ons­mit­glie­der rebel­lier­ten gegen »natio­nal­bol­sche­wis­ti­sche« Ten­den­zen, die Ver­klä­rung der DDR und die Ver­harm­lo­sung des Auto­ri­ta­ris­mus. Sie ver­tra­ten die Posi­ti­on, dass die fal­sche Ein­rich­tung der Welt auch vor der Lin­ken nicht halt­ma­che und an die­ser umso drin­gen­der kri­ti­siert wer­den müs­se. Nicht weil man die Lin­ke beson­ders ver­ach­te und sich eigent­lich rechts ver­or­te, son­dern weil man sie als eman­zi­pa­to­ri­sche Kraft ernst nehme.

Damals gab es sehr viel Soli­da­ri­tät mit den Strei­ken­den, kei­ne Aus­sicht auf eine Eini­gung und daher umso mehr die Ent­schlos­sen­heit, den Streit nicht bei­zu­le­gen, son­dern dau­er­haft zu füh­ren. Nach­dem man die Redak­ti­ons­räu­me der »Jun­gen Welt« wie­der ver­las­sen hat­te, mach­te man sich in den eige­nen Wohn­räu­men an die Arbeit, die Berich­ten zufol­ge tota­ler Auf­op­fe­rung glich. Daher soll­te die Geschich­te der Grün­dung nicht all­zu sehr ver­klärt wer­den, auch wenn Aspek­te wie der Tor­ten­wurf eines Redak­teurs gegen Koschmie­der oder die pro­vi­so­ri­schen Redak­ti­ons­räu­me der »Jung­le World« in der Wohn­ge­mein­schaft der Band Ton Stei­ne Scher­ben dazu tau­gen. Es geht eher dar­um, was mit die­ser Geschich­te eigent­lich erzählt wer­den kann.

Der vor fünf Jah­ren pro­du­zier­te Doku­men­tar­film »Zwan­zig Jah­re sind nicht genug« beginnt mit einem Ein­spre­cher des Publi­zis­ten Tho­mas Eber­mann, der die Zeit­stim­mung die­ser Aus­ein­an­der­set­zung tref­fend beschreibt: Die Lin­ke, geschichts­phi­lo­so­phisch gespro­chen, sei zusam­men mit der Geschich­te am Ende gewe­sen. Der Streik und die Grün­dung der Zei­tung waren gewis­ser­ma­ßen ein Zeug­nis der Ohn­macht der Lin­ken, aber anders als es der tra­di­ti­ons­lin­ken Vor­stel­lung von Stär­ke durch Ein­heit erschei­nen mag. Die Rede von der »Mosa­iklin­ken« heu­te soll zwar Viel­falt sug­ge­rie­ren, meint aber vor allem ja doch, dass sich alle Tei­le zu ihrem Gan­zen fügen sollen.

Die »Jung­le World« jedoch zog aus dem Schei­tern einer sol­chen Idee die Kon­se­quenz. Statt dog­ma­tisch an alten Gewiss­hei­ten fest­zu­hal­ten, bekämpf­te die Zei­tung den fau­len Kom­pro­miss mit dem Bestehen­den und ent­wi­ckel­te radi­ka­le For­de­run­gen. Die­se reich­ten von dem offen­sicht­lich unrea­lis­ti­schen »Nie wie­der Deutsch­land!« bis zur Kri­tik der grund­le­gends­ten lin­ken Selbstverständlichkeiten.

Seit­dem hat die »Jung­le World« eini­ge Maß­stä­be gesetzt, inhalt­lich wie for­mal, für Pro­vo­ka­tio­nen gesorgt, Strei­te­rei­en vom Zaun gebro­chen und oft um ihre Abo­zah­len gebangt. Ihr Pro­gramm war dabei vom Anspruch her Gesell­schafts- als Ideo­lo­gie­kri­tik, mit dem drin­gend not­wen­di­gen Fokus auf eine lin­ke Kri­tik der Linken.

Spä­tes­tens wenn man heu­te beim Ver­such, die Fra­ge zu beant­wor­ten, ob man denn zu Russ­land oder zur Nato ste­he, in eine Sack­gas­se gelangt, wird sicht­bar, dass sich die kom­pli­zier­te gesell­schaft­li­che Rea­li­tät nicht mit Schlag­wor­ten oder Denk­scha­blo­nen ein­fan­gen lässt – auch wenn dies die For­ma­ti­on einer Mas­sen­be­we­gung begüns­ti­gen wür­de. Wenn sich Links­sein nur in einem blo­ßen Reflex erschöpft, ist es kaum mehr als Ideo­lo­gie – Ticket­den­ken, wie Ador­no sagen würde.

Natür­lich hat die »Jung­le World« mit die­ser Linie das Pro­blem bekom­men, dass allein Kri­tik nicht auto­ma­tisch zum Rich­ti­gen führt. Wenn Kri­tik und Pro­vo­ka­ti­on zum Selbst­zweck vor­ge­bracht wer­den, ver­tra­gen sich sich sogar her­vor­ra­gend mit dem Zeit­geist spät­ka­pi­ta­lis­ti­scher Belie­big­keit. So ist am Vor­wurf, die »Jung­le World« ste­he längst zu sehr auf dem Boden des bür­ger­li­chen Sta­tus quo, schon etwas dran. Sie läuft mit ihrer Hal­tung stets Gefahr, die Kri­tik zum rei­nen Ges­tus ver­kom­men zu las­sen und sie der Form nach, nicht am geteil­ten Pro­blem, zu ent­wi­ckeln. Dage­gen hilft wie­der­um selbst nur Kri­tik. Aber es muss eine sein, die über den auto­ri­tä­ren Reflex hin­aus­geht, die Selbst­kri­tik der Lin­ken per se als bür­ger­lich und revo­lu­ti­ons­feind­lich zu denun­zie­ren. Viel­leicht ist die »Jung­le World« nicht das Medi­um, in dem das pas­sie­ren wird, aber sie hat seit 25 Jah­ren die Mög­lich­kei­ten dafür geschaffen.