Ob Andreas Kalbitz und Björn Höcke demnächst wieder gemeinsam bei AfD-Veranstaltungen auftreten können? Foto: dpa/Martin Schutt

Andre­as Kal­bitz geis­tert durch die AfD. Er ist in der Par­tei anwe­send und gleich­zei­tig ist er es nicht, seit der Bun­des­vor­stand 2020 sei­ne Mit­glied­schaft annu­lier­te. Wirk­lich weg war der neben Björn Höcke zen­tra­le Mit­be­grün­der des völ­ki­schen Lagers seit­dem nie. In der Bran­den­bur­ger AfD – sei­nem eins­ti­gen Lan­des­ver­band – hal­ten Kal­bitz vie­le die Treue, dar­un­ter ein­fluss­rei­che Funktionär*innen wie die Lan­des­vor­sit­zen­de Bir­git Bes­sin. Aus ihrem Umfeld stammt laut Medi­en­be­rich­ten ein Antrag, der als wei­te­rer Schritt ver­stan­den wer­den muss, Kal­bitz eine Rück­kehr in die Par­tei zu ermög­li­chen. Auf juris­ti­schem Wege gelang dies dem 49-Jäh­ri­gen bis­her nicht.

Auf dem AfD-Bun­des­par­tei­tag im säch­si­schen Rie­sa in zwei Wochen sol­len die Dele­gier­ten nun ent­schei­den, ob das vom Bun­des­vor­stand gegen Kal­bitz erlas­se­ne Auf­tritts­ver­bot bei Par­tei­ver­an­stal­tun­gen fällt. Zwar ist Kal­bitz Teil der AfD-Frak­ti­on im Pots­da­mer Land­tag, außer­halb die­ser darf er offi­zi­ell aber nicht wir­ken. Wie viel Aus­sicht auf Erfolg der Antrag in Rie­sa hat, ist schwer abzu­se­hen, selbst in der Bran­den­bur­ger AfD ist der Ver­such umstrit­ten, Frak­ti­ons­chef Hans-Chris­toph Berndt lehnt ihn ab.

Es wäre für Kal­bitz nicht die ein­zi­ge Mög­lich­keit für eine voll­stän­di­ge Rück­kehr. Maß­geb­lich ist eben­so, wie die Wah­len zur neu­en Par­tei­spit­ze aus­fal­len. Im noch amtie­ren­den Bun­des­vor­stand hal­ten Unterstützer*innen von Jörg Meu­then die Mehr­heit. Nach­dem die­ser die AfD im Früh­jahr ver­ließ, fehlt es den Markt­ra­di­ka­len an einer füh­ren­den Stim­me, man­che bis vor Kur­zem in der Par­tei gehan­del­te Anwär­ter für den Pos­ten der Bundessprecher*in gel­ten als ange­schla­gen. Mit einer Kan­di­da­tur koket­tiert der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Rüdi­ger Lucas­sen, bis Febru­ar Lan­des­vor­sit­zen­der in Nord­rhein-West­fa­len. Ob der 70-Jäh­ri­ge jedoch als Auf­bruch gilt, zumal der Par­tei bei der NRW-Wahl vor weni­gen Wochen mit 5,4 Pro­zent nur knapp der Wie­der­ein­zug gelang? Lucas­sen sag­te dazu Mit­te Mai gönner­gaft: »Wenn die Par­tei mich braucht, dann ste­he ich zur Verfügung.«

Mög­li­che Kan­di­da­tin für die Par­tei­spit­ze könn­te auch Joana Cotar sein, eben­falls eine frü­he­re Meu­then-Unter­stüt­ze­rin. Direkt nach der ver­lo­re­nen NRW-Wahl for­der­te die hes­si­sche Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te den der­zeit allei­ni­gen Bun­des­spre­cher Tino Chru­pal­la auf, die­ser sol­le nicht wie­der für den Par­tei­vor­sitz kan­di­die­ren. Eine Kampf­an­sa­ge, die eini­ge in der Par­tei kri­tisch sehen, sind öffent­li­che Macht­kämp­fe doch Teil des Pro­blems, war­um die AfD Wahl­nie­der­la­gen erleidet.

»Unge­hö­rig« und »unpro­fes­sio­nell« nann­te Ali­ce Wei­del die Atta­cke auf Chru­pal­la, mit dem sie die Frak­ti­on im Bun­des­tag führt. Wei­del selbst könn­te Ambi­tio­nen auf den Bun­des­vor­sitz haben. Ihren Pos­ten als Vor­sit­zen­de in Baden-Würt­tem­berg gibt sie in weni­gen Wochen ab. Käme es in Rie­sa zum Duell Cotar gegen Wei­del, hät­te letz­te­re bes­se­re Kar­ten. Als die Par­tei 2021 ein Spit­zen­duo für die Bun­des­tags­wahl such­te, setz­te sich das Gespann Weidel/Chrupalla mit 71 Pro­zent gegen Cotar und deren Mit­strei­ter Joa­chim Wund­rak durch.

Womög­lich kommt alles ganz anders. Laut Medi­en­be­rich­ten lie­gen für den Par­tei­tag meh­re­re Anträ­ge vor, die for­dern, dass es künf­tig nur noch einen oder zwei Bundessprecher*innen gibt. Dafür wäre aller­dings eine Zwei­drit­tel­mehr­heit der Dele­gier­ten not­wen­dig. Der­zeit sind in der Sat­zung zwei oder drei Vor­sit­zen­de ver­an­kert. Pikant: Einer der Anträ­ge soll von Björn Höcke stam­men. Der Faschist hat­te vor Kur­zem erklärt, er wol­le die künf­ti­ge Par­tei­füh­rung mit­prä­gen und deu­te­te wie so oft in den letz­ten Jah­ren an, er kön­ne sich selbst eine Kan­di­da­tur vorstellen.