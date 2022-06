Die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen ist der Meinung, ihre Interessen werden von der Politik nicht gesehen. Foto: dpa, Boris Roessler

»Neun von zehn Kin­dern sagen, dass ihre Inter­es­sen von der Poli­tik nicht gese­hen wer­den. Das ist sehr ein­deu­tig und ernüch­ternd und muss end­lich auf­rüt­teln«, stellt Hol­ger Hof­mann, Bun­des­ge­schäfts­füh­rer des Deut­schen Kin­der­hilfs­werks (DKHW), fest. Dem am Frei­tag ver­öf­fent­lich­ten Kin­der­re­port des Kin­der­hilfs­werks zufol­ge wol­len zudem 94 Pro­zent der Kin­der und Jugend­li­chen und 84 Pro­zent der Erwach­se­nen, dass die Kin­der­rech­te im Grund­ge­setz ver­an­kert wer­den. Dies wird seit Jah­ren dis­ku­tiert und poli­tisch immer wie­der aufgeschoben.

Seit 1992 gilt in Deutsch­land die Kin­der­rechts­kon­ven­ti­on der Ver­ein­ten Natio­nen, die unter ande­rem vor­sieht, dass das Kin­des­wohl bei allen staat­li­chen Ent­schei­dun­gen, die Kin­der betref­fen, vor­ran­gig berück­sich­tigt wer­den muss. Zudem sol­len Kin­der und Jugend­li­che nicht nur im All­tag, son­dern auch bei poli­ti­schen Ent­schei­dun­gen betei­ligt wer­den. Doch auch dies sieht die Mehr­heit der Befrag­ten nicht als gege­ben an. In der reprä­sen­ta­ti­ven Umfra­ge spre­chen sich vie­le für mehr Kin­der- und Jugend­par­la­men­te in den Städ­ten und Gemein­den aus. Die Schaf­fung eines Stän­di­ges Bei­rats für Kin­der- und Jugend­be­tei­li­gung bei der Bun­des­re­gie­rung, in dem Mäd­chen und Jun­gen selbst ver­tre­ten sind, hal­ten 80 Pro­zent der Min­der­jäh­ri­gen und 66 Pro­zent der Erwach­se­nen für sinnvoll.

»Man muss sich wirk­lich fra­gen, was man tun kann. Es ist ja nicht so, dass es in den letz­ten Jah­ren gar kei­ne Bemü­hun­gen gege­ben hät­te, die Mei­nung von Kin­dern und Jugend­li­chen auf­zu­neh­men«, sagt DKHW-Chef Hof­mann im Gespräch mit »nd«. Gleich­zei­tig habe die Coro­na-Pan­de­mie gezeigt, dass ihre Inter­es­sen »sehr spät oder auch gar nicht« wahr­ge­nom­men wer­den. »So hät­ten in poli­ti­schen Run­den bei­spiels­wei­se neben Ärz­tin­nen und Ärz­ten auch Kin­der ein­ge­la­den wer­den müs­sen«, fin­det Hof­mann. Es brau­che aber auch vor Ort fes­te Struk­tu­ren, in denen sie sich poli­tisch betei­li­gen können.

Unzu­frie­den sind vie­le Men­schen auch mit der Infra­struk­tur. Bei­spiels­wei­se sähen vie­le Kin­der Defi­zi­te in Sachen Mobi­li­tät, »vor allem Kin­der und Jugend­li­che in den länd­li­chen Räu­men, die sehr stark auf die­se ange­wie­sen sind«, sagt Hof­mann. »Wenn öffent­li­cher Nah­ver­kehr kaum vor­han­den ist, kön­nen sie all das, was sie ger­ne tun wür­den, nicht machen.« Auch mit Ange­bo­ten für die Kin­der- und Jugend­ar­beit sehe es teils schlecht aus: »Bei finan­zi­ell knap­pen Kom­mu­nen wird oft­mals zuerst bei den Ange­bo­ten für Kin­der und Jugend­li­che gespart. Das darf nicht sein.«

Fast alle für den Kin­der­re­port befrag­ten Mäd­chen und Jun­gen sehen in zu gerin­gen Ein­kom­men den Haupt­grund für die hohe Kin­der­ar­muts­quo­te in Deutsch­land. Außer­dem sind 85 Pro­zent der Ansicht, dass es hier­zu­lan­de Kin­der­ar­mut gibt, weil sich Poli­ti­ke­rin­nen und Poli­ti­ker um die­ses Pro­blem zu wenig küm­mern. 84 Pro­zent den­ken, dass eine man­geln­de Unter­stüt­zung der Allein­er­zie­hen­den, bei­spiels­wei­se finan­zi­ell oder durch Kin­der­be­treu­ung, ein Grund für die ver­brei­te­te Kin­der­ar­mut ist. Dass sich Deutsch­land mehr Unter­stüt­zung für arme Kin­der nicht leis­ten kann, glau­ben hin­ge­gen nur 30 Prozent.

84 Pro­zent der befrag­ten Kin­der und Jugend­li­chen sowie 78 Pro­zent der Erwach­se­nen spre­chen sich für eine zusätz­li­che Besteue­rung sehr hoher Ein­kom­men aus. Rund zwei Drit­tel der Min­der­jäh­ri­gen wol­len die Strei­chung von Staats­aus­ga­ben an ande­rer Stel­le, etwa bei der Ver­tei­di­gung, in Stra­ßen­bau oder Wirt­schafts­för­de­rung. Bei den Erwach­se­nen befür­wor­tet dies nur rund die Hälfte.

Die poli­ti­schen Maß­nah­men gegen Kin­der­ar­mut wür­den von einer Mehr­heit als unzu­rei­chend ange­se­hen, erläu­tert Hof­mann die Ergeb­nis­se der Befra­gung. »Eine For­de­rung, die klar im Mit­tel­punkt steht, ist die aus­rei­chen­de finan­zi­el­le Absi­che­rung über eine Kin­der­grund­si­che­rung.« Eine sol­che hat sich die Ampel-Regie­rung auf die Fah­nen geschrie­ben. Nach den Vor­stel­lun­gen von SPD, Grü­nen und FDP sol­len alle Kin­der ab der Geburt einen Grund­be­trag erhal­ten. Außer­dem soll es einen nach dem Ein­kom­men der Eltern gestaf­fel­ten Zusatz­be­trag geben. Ein Teil der zahl­rei­chen fami­li­en­po­li­ti­schen Leis­tun­gen soll so gebün­delt und das Geld unbü­ro­kra­ti­scher aus­ge­zahlt wer­den. Doch bis­her ist offen, wie hoch Grund­be­trag und Zuschlä­ge sein sollen.

Die Ergeb­nis­se zeig­ten auch, so Hoff­mann, dass es »vie­le Eltern trotz Ein­kom­men – also nicht im Bereich von Hartz IV – nicht schaf­fen, ihre Kin­der aus­rei­chend aus­zu­stat­ten. Das ist ein Armuts­zeug­nis für unse­re Gesell­schaft.« Vier von fünf Erwach­se­nen sind der Mei­nung, dass Schul­sys­tem nicht dafür geeig­net ist, Kin­dern aus armen Eltern­häu­sern einen guten Bil­dungs­ab­schluss zu verschaffen.

Malu Drey­er (SPD), Minis­ter­prä­si­den­tin von Rhein­land-Pfalz, sprach sich wäh­rend der Vor­stel­lung des Reports in Ber­lin unter ande­rem für die Absen­kung des Wahl­al­ters auf 16 Jah­re aus, »um die Teil­ha­be jun­ger Men­schen an der poli­ti­schen Wil­lens­bil­dung zu stär­ken«. Auch Hei­di Rei­chin­nek, kin­der- und jugend­po­li­ti­sche Spre­che­rin der Links­frak­ti­on im Bun­des­tag, warb dafür. Kin­der und Jugend­li­che hät­ten mas­siv unter der Coro­na­kri­se gelit­ten. Sie spür­ten, »was in unse­rem Land falsch läuft, und benen­nen den Hand­lungs­be­darf«, erklär­te Rei­chin­nek am Frei­tag. DKHW-Prä­si­dent Tho­mas Krü­ger kon­sta­tier­te, die Anlie­gen von Kin­dern und Jugend­li­chen wür­den oft schlicht­weg igno­riert oder nur nach­ran­gig berück­sich­tigt. »Soll­te sich die­ser Trend nach­hal­tig bestä­ti­gen, steht unse­re Gesell­schaft vor einer Zerreißprobe.«