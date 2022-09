HUSA1: Midterms-Madness - Sechseinhalb Wochen vor den Zwischenwahlen Max Böhnel & Johannes Streeck

Nach der Hausdurchsuchung seines Anwesens wegen Verdacht auf Geheimdokumenteklau ist Trump in Bedrängnis geraten - und noch mehr, seit er und sein Clan in New York wegen Betrug angeklagt werden. Trotzdem tritt er zu Midterm-Wahlveranstaltungen mit seinen rechtsextremen Anhängern auf. Max Böhnel war bei solch einer Trump-Show in Pennsylvania für das »nd« mit dabei. 3000 Kilometer von Pennsylvania entfernt beobachtet Johannes Streeck im Südwesten des Landes die politische Szenerie. In Austin aufgewachsen gibt er einen Insider-Überblick über den Beginn seines Midterm-Roadtrips, der ihn zunächst ins westliche Texas geführt hat. Erläutert wird unter anderem, was die Midterms mit Cowboyhüten und dem Oktoberfest zu tun haben.