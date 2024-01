Brüder des getöteten Mouhamed erstmals bei Prozess

Sidy und Lassana Dramé (Mitte), die Brüder des Getöteten Mouhamed, vor dem dritten Prozesstag in Dortmund. Foto: Friedrich Kraft

Zur Verfahrenseröffnung am 19. Dezember hatte der Richter noch lapidar angemerkt, die Nebenkläger seien augenscheinlich »nicht persönlich« erschienen. Am Mittwoch nahmen Sidy und Lassana Dramé schließlich neben ihren Rechtsbeiständen im Dortmunder Landgericht Platz. Als Nebenklage werden die beiden Senegalesen im Prozess gegen Polizisten wegen der Tötung ihres Bruders Mouhamed von der Rechtsanwältin Lisa Grüter und dem Professor und Kriminologen Thomas Feltes unterstützt.

Vor der 39. Großen Strafkammer des Landgerichts müssen sich fünf Polizisten und Polizistinnen für die Tat verantworten. Sie sollen den aus dem Senegal Geflüchteten am 8. August 2022 auf dem Hof einer katholischen Jugendhilfeeinrichtung mit Pfefferspray traktiert, getasert und anschließend mit fünf Schüssen einer Maschinenpistole getötet haben.

Insgesamt waren an dem Einsatz elf Polizisten beteiligt. Angeklagt sind der 30-jährige Todesschütze Fabian S. wegen Totschlags, zwei seiner Kolleginnen (34 und 29 Jahre) und ein Kollege (34 Jahre) wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt sowie der Dienstgruppenleiter (55 Jahre), der dazu angestiftet haben soll.

Für viele Besucher*innen waren die Verhandlungstage eine Zumutung. Zwecks strikter Trennung von den Angeklagten müssen sie einen separaten Eingang nutzen. An der Sicherheitsschleuse herrscht ein teils ruppiger Umgangston, die vom Gericht verfügte Sitzungsordnung wird willkürlich ausgelegt. Zugang zu Toiletten gibt es nicht. Auffallend ist auch der oftmals lapidare bis despektierliche Umgangston von Richter Thomas Kelms; seine Verfahrensführung bezeichnen die Beteiligten als intransparent.

»Das Problem scheint mir, dass der Vorsitzende kein wirkliches Programm für dieses Verfahren hat, sondern dass er sich treiben lässt«, sagt der Nebenklagevertreter Feltes gegenüber »nd«. Er kritisiert außerdem den Umgang mit Bildbeweisen und der Öffentlichkeit: »Es wäre sinnvoll gewesen, gleich zu Beginn mit einer kompletten Tatortaufnahme zu beginnen und nicht nur Tatortberichte zu verlesen«, so Feltes, der hierzu am Mittwoch einen Beweisantrag gestellt hat.

Am dritten Verhandlungstag, am Mittwoch, sagten zwei Mitarbeiter der Jugendhilfeeinrichtung aus, wo Mouhamed wenige Tage vor seinem Tod eingezogen war. Sie schilderten, wie der 16-Jährige ruhig, aber kommunikativ unerreichbar in einer Ecke des Gartens kauerte und dabei ein Küchenmesser an seinen Bauch hielt. Der Polizei teilten sie dazu am Telefon sowie nach Eintreffen der Beamten mit, dass Mouhamed erst tags zuvor aus einer psychiatrischen Klinik entlassen worden sei.

Dann sei »alles ganz schnell« gegangen, sagen die Betreuer aus. Die Polizei habe Stellung bezogen, nach kurzem Ansprechversuch sei zuerst mit Pfefferspray, Sekunden später mit dem Taser und dann mit Schüssen aus einer Maschinenpistole gegen Mouhamed vorgegangen worden. Laut ihren Aussagen sei dieser zu keinem Zeitpunkt aggressiv gewesen – das hatte die Polizei zunächst verlautbart.

Ein ebenfalls von der Polizei behauptetes »Rennen« in Richtung der Beamten kann keiner der Zeugen bestätigen, auch von einem Angriffsversuch mit dem Messer ist in ihren Aussagen keine Rede. Im Gegenteil: Einer von ihnen spricht gar von »herunterhängenden Armen« in dem Moment, als sich Mouhamed getroffen vom Pfefferspray aufrichtete und wenige Schritte auf die Polizei zu machte – die ihm die einzige Fluchtmöglichkeit aus der Gartenecke versperrte.

Für Bestürzung im Saal sorgte die Aussage der Zeugen, Mouhamed sei, am Boden vor Schmerzen krampfend, noch mit Handfesseln fixiert und dort vom Einsatzleiter einmal leicht getreten worden. Dabei habe der Polizist gesagt: »Wird schon alles gut werden.«

Mit dem Eintreffen der Dramés in Dortmund erhält der »Fall Mouhamed« eine neue Dimension. Anwältin Grüter schildert gegenüber Journalist*innen: »Die Familie hat jetzt das erste Mal den Täter*innen in die Augen geschaut.« Sie habe nicht den Eindruck, »dass Rücksicht darauf genommen wird, dass die Angehörigen des Toten nun anwesend sind«, ergänzt sie mit Blick auf die Prozessführung.

Am Vortag ihres ersten Prozessbesuchs hatten die Brüder Sidy und Lassana Dramé in einem Pressegespräch berichtet, was sie am meisten beschäftigt: Mouhamed sei »eines der ruhigsten Kinder« der Familie gewesen. Dass er getötet worden sei und man ihm dann seitens der Polizei noch »Aggressivität« unterstellt habe, belaste gerade ihre Mutter bis heute. »Er hat uns so viel Liebe geschenkt; würden wir jetzt über ihn reden, über gute Seiten von ihm – wir würden den ganzen Tag hier sitzen.«