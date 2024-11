»Es ist herausfordernd« – Anna Cavazzini im Gespräch (#9)

Im Gespräch mit Anna Cavazzini (MdEP Grüne/EFA)

In dieser Episode spricht Jürgen Klute mit Anna Cavazzini (MdEP Grüne/EFA) nach den Wahlen zum Europäischen Parlament über die Herausforderungen und Chancen, die in der neuen Legislaturperiode auf uns warten. Als Mitglied des Europäischen Parlaments und Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt- und Verbraucherschutz erzählt Cavazzini über ihre Erfahrungen aus der vorherigen Amtszeit und analysiert die sich verändernde politische Landschaft in der EU.

