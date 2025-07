Leben ist grübeln

Foto: Archiv

An unser Herz, Grübelemoji! Eine Studie hat jetzt bestätigt, was wir seit Jahrtausenden ahnten: Emojis machen unsere Mails und Messages irgendwie wärmer und verbindender, und, ja, dadurch hast Du, Grübelemoji, alter Freund, plötzlich die tagesaktuelle Brisanz, die Dir immer schon zusteht!

Endlich können wir Dich mit einem großen Porträtbild würdigen als unseren Schutzheiligen, das einzige niemals hinterfragbare Idol: Grübelemoji! Wo wir sind, bist auch Du. Wo wir schauen und empfinden, schaust und empfindest auch Du. Wo ein oder mehr Menschen sich zusammenfinden, um nachzudenken oder Gedanken zu formulieren, bist Du bei uns, in der kleinsten Hütte, auf der schmalsten Parkbank, und mit uns fragst Du täglich und sekündlich: Welt, ej! Was ist hier eigentlich los? Meinst du das alles ernsthaft ernst???

Grübelemoji, wir hängen Dich an jeden Satz an, an jeden Gedankengang, denn jeder Satz kann ja schwach durchdacht, jedes Argument schadhaft aufgebaut sein, oder morgen, bei Licht, wird unser Hirn weniger Mezcal enthalten als jetzt gerade und wir werden unserer eigenen, heutigen, kristallinen Klarheit nicht mehr folgen können! Ein weiterer seltsamer Tag auf der Welt wird das werden, und an unsere liebste Person werden wir eine Nachricht senden, die nur aus Grübelemojis besteht. Recht werden wir damit haben, und unsere Liebste pappt dann ein großes rotes Herz dran.