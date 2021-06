Revolution in der Kantine! Die Macht der Currywurst ist gebrochen, es herrscht nun Spaghetti Bolognese. Das ist das neue Topgericht in den deutschen Kantinen. Unglaublich? Aber so stand es geschrieben in dieser Zeitung. Wenn die Meldung 25 Jahre alt wäre, würde es auch nicht wundern. Oder noch älter, denn Spaghetti Bolognese ist ein Gericht aus den italienischen Restaurants der 70er Jahre, als es dort nur drei Sorten Pizza und drei Sorten Pasta gab. Überhaupt herrschte damals in der BRD eine Drei-Sorten-Diktatur: Drei Fernsehprogramme, drei Fraktionen im Bundestag und drei Sorten Eis (Schokolade, Erdbeer, Vanille). Und »beim Italiener« gab es die drei Sorten Nudeln mit dreierlei Käse überbacken. Für Sahra Wagenknecht war dies rückblickend die schönste BRD aller Zeiten, schreibt sie in ihrem neuen Buch. Denn in den 70ern gab es nur eine Sorte Sozialstaat, voll intakt. In den heutigen Kantinen liegt übrigens auf Platz drei Seelachs, paniert. Es gibt aber auch zivilisatorischen Fortschritt. »Aller guten Dinge sind drei: Die Wulffs sind wieder mal zusammen«, meldet ntv. cm