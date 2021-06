TR10.5 - Spezialfolge zur Friedensdelegation Andreas Krämer und Rob Wessel

Aus aktuellem Anlass widmen wir uns in dieser Sonderfolge der Friedensdelegation aus verschiedensten europäischen Staaten, die zusammen nach Südkurdistan gereist sind, um dort zusammen mit Aktivist*innen, Politiker*innen und betroffenen Menschen vor Ort über die Situation zu reden. Diese wurden von der Bundespolizei, Bundesrepublik, aber auch Kräften vor Ort in Erbil an ihrer Arbeit gehindert.

Als Interviewpartnerin stand uns Selin Gören zur Verfügung. Sie ist Teil des Bundessprecher*innenrates der Linksjugend Solid. Sie war mit vor Ort und berichtet aus ihren Erfahrungen und auch was das Ziel der Friedensdelegation war. Und was sie davon mitnimmt. Viel Spass beim hören!