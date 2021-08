Der Bundestagsabgeordnete Norbert Müller (Linke) bei seinem Wahlkampfauftakt Foto: dpa/Britta Pedersen

Mit ihren 10,3 Prozent bei der Kommunalwahl 2019 ist die linksalternative Wählergruppe »Die Andere« ein Faktor in Potsdam. Sie ist in der Stadt stärker als die AfD (9,5 Prozent) und fast so stark wie die CDU (12,4 Prozent). Wenn man bedenkt, wie die SPD (19,3 Prozent), die Grünen (18,8) und die Linke (18,1) bei der Kommunalwahl abgeschnitten haben, und sich vergegenwärtigt, dass »Die Andere« bei der Bundestagswahl am 26. September 2019 nicht auf dem Wahlzettel steht, dann wird klar, warum es für die Linke und die Grünen eine spannende Frage ist, wer von ihnen das Klientel dieser Wählergruppe in dem Potsdam und Umgebung umfassenden Bundestagswahlkreis 61 zu sich herüberziehen kann.

Die Wählergruppe hat ihren Ursprung in der Kampagne gegen Wehrpflicht. Fraktionsgeschäftsführer Lutz Boede ist ihr Urgestein und Aushängeschild. Neulich zitierte »nd« ihn mit der Bemerkung, es wäre für den Widerstand gegen die Garnisonkirche schade, wenn der Bundestagsabgeordnete Norbert Müller (Linke) nicht wieder ins Parlament einziehen würde. Prompt fragte ein Mitarbeiter der Rivalin Annalena Baerbock (Grüne) interessiert nach, ob Lutz Boede tatsächlich öffentlich zur Wahl von Norbert Müller aufrufe. Das hatte Boede so nicht ausdrücklich getan. Aber es ist Grund genug, bei ihm nachzufragen.

Am Samstag trat Lutz Boede beim Sommerfest der Potsdamer Linken im Neuen Lustgarten auf und befragte auf einer Bühne den Kandidaten Müller. Der Auftritt selbst war schon ein Fingerzeig. Dem »nd« verriet Boede danach, welcher Partei er seine Zweitstimme gebe, halte er sich bewusst bis zuletzt offen. Briefwahl komme deswegen für ihn nicht infrage. Doch: »Die Erststimme ist für mich klar: Ich wähle Norbert Müller.« Denn wenn er eine Frage an die Bundestagsabgeordneten richtete, habe Müller gleich geantwortet und Baerbock gar nicht.

2014 ist Norbert Müller in den Bundestag nachgerückt, 2017 mit einem guten Listenplatz sofort eingezogen. Jetzt hat er keinen Listenplatz. Der Sieg im Wahlkreis ist seine einzige Chance. Doch neben den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) ist er der Außenseiter, der »linke Underdog«. Eine Rolle, die ihm durchaus gefällt. Als Fußballfan kann er sich und seinen Anhängern Mut machen: Denn wer hätte gedacht, dass Müllers Regionalligaverein SV Babelsberg 03 den Bundesligisten Greuther Fürth aus dem DFB-Pokal werfen würde – und doch ist dieses Kunststück geglückt. 2017 lagen SPD und Linke bei den Zweitstimmen im Wahlkreis gleichauf, erinnert Müller. Doch bei den Erststimmen siegte Manja Schüle (SPD) mit 26,1 Prozent über die rechte CDU-Politikerin Saskia Ludwig und über Norbert Müller, die 24,9 und 16,5 Prozent erhielten. Linke Wähler hatten taktisch Schüle angekreuzt, um Ludwig zu verhindern, ist Müller überzeugt. Den Fehler dürfe man nicht wiederholen. Die Linke habe keine Stimme zu verschenken.