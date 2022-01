Foto: dpa/Kay Nietfeld

Eines muss man Olaf Scholz lassen: In seiner Zurückhaltung bleibt er ebenso konsequent wie die Union bei ihrer Strategie, ebenjenen Führungsstil zu missbilligen. Vielmehr bot diese erste parlamentarische Sitzungswoche des neuen Jahres Anschauungsunterricht, wie eifrig und entschlossen der Kanzler seine Art zu führen verfolgt. In der ersten Regierungsbefragung seit Scholz' Amtsantritt beanstandete Unionsgeschäftsführer Thorsten Frei, der Regierungschef habe »nicht die Kraft«, einen Gesetzgebungsvorschlag zur Impfpflicht einzubringen. Die Ampel hatte entschieden, über die Impfpflicht in einer offenen Debatte ohne Fraktionszwang abstimmen zu lassen und deshalb keine eigenen Anträge zu stellen. Die Union kritisiert das.

Und Scholz? Der bedankte sich für die Frage und die »Gelegenheit, nochmal zu wiederholen, was allseits bekannt ist«. Was folgte, war ein für seine Verhältnisse geradezu energisches Plädoyer für seinen ansonsten eher dezenten Politikstil. Er habe »der Debatte eine Richtung gegeben, die vorher nicht zu erkennen war«.

Nämlich, indem er selbst als Abgeordneter eine allgemeine Impfpflicht für alle ab 18 für »erforderlich« halte – es gebe aber Fragen, die »von so grundlegender Bedeutung sind, dass es der Sache dient, wenn man einen anderen Weg geht«. Am Ende ballte Scholz beide Hände zur Faust: »Es ist der richtige, es ist der richtige Weg für demokratische Leadership!« Nun, es mag seinem Naturell entsprechen, einen solchen Weg zu verfolgen. Zugleich scheint des Kanzlers Zurückhaltung auch dem Wesen der Koalition geschuldet.

Den Beobachter*innen eröffnete sich im Laufe der zweitägigen Generaldebatten das Bild einer Ampel, deren Blinklichter teils in verschiedene Richtungen weisen und deren Vertreter*innen hinsichtlich der Bekämpfung der Pandemie sich nicht zwingend widersprechen, zumindest aber unterschiedliche Akzente setzen. Am eindrücklichsten zeigten sich diese Differenzen in den Reden von Marco Buschmann und Karl Lauterbach.

Der liberale Justizminister sagte, diese Zeit sei eine »des Zweifels am Wert der Freiheit«, und führte aus: »Die einen sorgen sich, ob wir je unsere alte Freiheit ohne all die Beschränkungen wieder vollständig zurückerhalten.« Und andere wiederum »zweifeln an der Freiheit, weil sie meinen, dass die Freiheit des Einzelnen dem gesellschaftlichen Fortschritt im Wege steht«, etwa beim Kampf gegen die Pandemie und den Klimawandel. Die Sorgen des Ministers jedoch scheinen sich hauptsächlich auf jene der erstgenannten Gruppe zu richten: »Wenn es Beschränkungen gibt, die heute nötig, aber morgen unbegründet sind, dann müssen sie in Zukunft fallen!«

Auf die Impfpflicht wiederum, an der er zweifelt, ging er gar nicht ein. Dafür aber Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der am Donnerstag mehrere Minuten darauf verwendete, um eindringlich für diese zu werben. Es sei entscheidend, ob Corona »zu einem endemischen Virus mit geringer Bedrohung wird, oder ob wir diese Gelegenheit verpassen«, warnte der SPD-Politiker. Die Regierung werde »alle notwendigen Voraussetzungen schaffen«, die von Buschmann langfristig in Frage gestellten Beschränkungen seien »ein wichtiger Bestandteil«.

Maßnahmen beschließen und später fallen lassen – das widerspricht sich freilich nicht. Dass Lauterbach ganz andere Akzente setzte als tags zuvor Buschmann, wurde jedoch ebenso deutlich und lässt auf die verschiedenen politischen Grundausrichtungen schließen, die Scholz in seiner Ampel vereinen muss. Er tut das bisher, indem er sich selbst zurücknimmt – ganz im Gegensatz zu diesem eifrig mutierenden Virus.

Entsprechend mit Spannung erwartet wurde die Replik der FDP-Politikerin Christine Aschenberg-Dugnus – und auch an dieser Stelle ließen sich zwischen den Zeilen durchaus unterschiedliche Blinkrichtungen ausmachen. Die Pandemiepolitik der Bundesregierung komme »ohne Lockdown und Schulschließungen« aus, betonte Aschenberg-Dugnus und verwies auf gestiegene Suizidversuche unter Jugendlichen: »Wer einen Lockdown verlangt, darf diese Tatsache nicht außer Acht lassen!« Interessant: Vor ein paar Tagen hatte Lauterbach Vorwürfe zurückgewiesen, wonach die deutsche Corona-Politik für die Zunahme psychischer Erkrankungen verantwortlich sei.