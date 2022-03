Norbert Müller im Bundestagswahlkampf 2021 Foto: dpa/Britta Pedersen

Der frühere Bundestagsabgeordnete Norbert Müller (Linke) will sich beim Landesparteitag Anfang April um den Posten des Landesvorsitzenden in Brandenburg bewerben. Das hat er am vergangenen Donnerstag mit dem Vorstand seines Kreisverbands Potsdam besprochen und anschließend dem geschäftsführenden Landesvorstand mitgeteilt, bestätigte Müller dem »nd« am Samstag einen Hinweis aus Parteikreisen. Vor der Bundestagswahl 2021 hatte sich Müller um Platz eins auf der Landesliste seiner Partei in Brandenburg bemüht. Diesen Listenplatz hatte jedoch der ehemalige Finanzminister Christian Görke erhalten. Nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag ist Norbert Müller jetzt dabei, sein Studium zu beenden. Er schreibt an seiner Abschlussarbeit. Noch wird der Landesverband Brandenburg durch Katharina Slanina und Anja Mayer geführt. Mayer hat aber angekündigt, aus der Doppelspitze auszuscheiden. Slanina möchte für eine zweite Amtszeit kandidieren. Die Bewerbung von Norbert Müller habe sie »zur Kenntnis genommen«, erklärte Slanina am Sonntag. »Weitere Bewerbungen liegen noch nicht vor.«