Als Yus­uf zwölf Jah­re alt ist, muss er sein Eltern­haus ver­las­sen, mit dem rei­chen ara­bi­schen Kauf­mann namens Onkel Aziz gehen und ihm die­nen, um die Schul­den sei­nes Vaters abzu­ar­bei­ten. Die Geschich­te spielt in einer klei­nen Stadt in Ost­afri­ka Ende des 19., Anfang des 20. Jahr­hun­derts. Noch leben Ara­ber und mus­li­mi­sche Afri­ka­ner vom Volk der Was­wa­hi­li fried­lich zusam­men, aber getrennt durch sozia­le Rang­un­ter­schie­de. Dazu kom­men Inder meist aus der Ober­schicht, die Geld­ver­lei­her sind.

Yus­uf wächst her­an mit dem Glau­ben an die Geschich­ten von Dämo­nen und Geis­tern; erst spä­ter lernt er den Koran lesen. Es ist eine Bio­gra­fie an der Zei­ten­wen­de zwi­schen der ursprüng­li­chen Lan­des­kul­tur und dem Ein­bruch der Moder­ne, der mit den Kolo­ni­al­mäch­ten Deutsch­land und Eng­land über das Land kommt. Die Eisen­bahn fährt bereits von der Küs­te zu den wich­tigs­ten Städ­ten Tan­gan­ji­kas, auch Last­kraft­wa­gen sieht man ver­ein­zelt, aber sonst wer­den die Waren noch tra­di­tio­nell wie zu Vor­zei­ten von Trä­gern beför­dert. Yus­ufs ein­tö­ni­ges Leben im Laden wei­tet sich ins Aben­teu­er­li­che, als er, ein 17-Jäh­ri­ger nun, Teil einer Han­dels­ex­pe­di­ti­on von Aziz ins Lan­des­in­ne­re wird.

Wir sind auf der Welt, so das Cre­do des Kauf­manns Aziz, »um Han­del zu trei­ben«. Doch damit begin­nen die Schwie­rig­kei­ten erst. Ihre Expe­di­ti­on zieht immer wei­ter nach Wes­ten, vor­bei am rie­si­gen schnee­be­deck­ten Berg (dem Kili­man­dscha­ro) und den gro­ßen Seen, bis hin zu den »Wil­den«, denen sie ihre Waren brin­gen wol­len: Stof­fe, Äxte und Hacken für die Feld­ar­beit, auch Jagd­ge­weh­re, im Tausch gegen Elfen­bein, Gold und ande­re Kost­bar­kei­ten, die es an der Küs­te nicht gibt. Da spürt man den all­täg­li­chen Ras­sis­mus unter den ver­schie­de­nen Eth­ni­en Ost­afri­kas: Jeder dünkt sich den ande­ren über­le­gen, auf­grund der hel­le­ren Haut­far­be oder des voll­kom­me­ne­ren Gottes.

Es gibt gewalt­tä­ti­ge Aus­ein­an­der­set­zun­gen, Miss­trau­en, Hin­ter­halt, Bru­ta­li­tät. In den abend­li­chen Gesprä­chen am Lager­feu­er, an den Rast­stel­len in der Step­pe oder im Regen­wald, wer­den die Sagen und Mythen leben­dig, die sich die Män­ner erzäh­len. Sie tau­schen auch Sti­che­lei­en und Spöt­te­lei­en aus. Das alles mit einer leich­ten, erfri­schen­den Iro­nie im Erzähl­ges­tus von Abdul­ra­zak Gurnah.

Doch es ist vor allem die Epo­che der Kolo­ni­sie­rung Ost­afri­kas. Deutsch­land und Eng­land kon­kur­rie­ren um Ein­fluss­ge­bie­te, tei­len das Land unter sich auf und bau­en mit Här­te ihre Vor­macht­stel­lung aus. Zwi­schen 1885 und 1918 exis­tiert die Kolo­nie (ver­brä­mend auch »Schutz­ge­biet« genannt) in Deutsch-Ost­afri­ka. In die schein­ba­re Abge­schie­den­heit des dörf­li­chen Lebens von Yus­uf und sei­nen Gefähr­ten drin­gen ver­ein­zelt Berich­te von Rei­sen­den über die Deut­schen, die Rus­sen, die Eng­län­der: »Ich sage dir, die wis­sen, was sie wol­len. Sie wol­len die gan­ze Welt.«

Es ist das Auf­ein­an­der­pral­len dis­pa­ra­ter Kul­tu­ren und Wer­te, das vie­les von dem zer­stört, was sich jahr­hun­der­te­lang an der Küs­te Ost­afri­kas ent­wi­ckeln konn­te. In der bil­der­rei­chen, sinn­li­chen Spra­che des Autors wohnt dem ein­fa­chen Lebens ein Zau­ber inne, wenn Yus­uf den blü­hen­den Gar­ten sei­nes Herrn oder das Erleb­nis des Ber­ges so inten­siv emp­fin­det, dass er denkt: »Du konn­test Gott atmen hören.« Das Licht auf dem Berg sei grün, sagt er, ganz anders als irgend­ein Licht, das er sich jemals vor­ge­stellt habe.

Abdul­ra­zak Gur­nah, der 2021 den Lite­ra­tur-Nobel­preis bekam, wur­de 1948 im Sul­ta­nat San­si­bar gebo­ren, kam mit 20 Jah­ren als Flücht­ling nach Eng­land. Heu­te lebt er als eme­ri­tier­ter Pro­fes­sor für eng­li­sche und post­ko­lo­nia­le Lite­ra­tur in Can­ter­bu­ry. Bis­her hat er zehn viel beach­te­te Roma­ne ver­öf­fent­licht, war jedoch im deut­schen Sprach­raum kaum bekannt. Im Ori­gi­nal erschien »Para­di­se« 1994 (auf Deutsch erst­mals 1998). Sein Erzäh­len erschafft für uns ganz neue Ein­bli­cke in das All­tags­le­ben die­ser mul­ti­eth­ni­schen Gemein­schaf­ten, anders näm­lich als etwa Tania Bli­xen, die eben­je­ne Epo­che aus der Per­spek­ti­ve der Wei­ßen erzählt. Yus­uf, Mit­tel­punkt des figu­ren­rei­chen Romans, spürt den Ver­lust sei­ner Wur­zeln tief im Inne­ren, »gequält von Sehn­sucht und getrös­tet von Traum­bil­dern eines ver­lo­re­nen Ganzen«.

Ein wei­te­rer Roman von Abdul­ra­zak Gur­nah wur­de nun wie­der­ver­öf­fent­licht: »Fer­ne Gesta­de«, 2001 im Ori­gi­nal (»By the Sea«) erschie­nen und 2002 in deut­scher Aus­ga­be. Wie »Das ver­lo­re­ne Para­dies« wur­de auch die­se Über­set­zung neu durch­ge­se­hen. Der Roman führt in die Gegen­wart des Erzäh­lers 1994 in Eng­land. Er han­delt von Saleh Omar und Latif Mah­mud, die bei­de aus San­si­bar nach Eng­land emi­griert sind, zu unter­schied­li­chen Zei­ten und aus unter­schied­li­chen Grün­den – trotz der Unab­hän­gig­keit Tan­sa­ni­as vom bri­ti­schen Empi­re im Jahr 1961.

Ohne Not ver­lässt nie­mand sei­ne Hei­mat für immer, droht damit doch oft auch ein Ver­lust der eige­nen Iden­ti­tät. Aber genau dies geschieht den bei­den Haupt­fi­gu­ren. Uner­war­tet begeg­nen sich die­se bei­den Män­ner in einem klei­nen Küs­ten­ort wie­der, der eine ein 65-jäh­ri­ger resi­gnier­ter Mann, der ande­re jün­ger und an der Lon­do­ner Uni­ver­si­tät Lite­ra­tur leh­rend. Bei­na­he wider Wil­len zwin­gen sie ein­an­der, sich zu erin­nern. Eine schwie­ri­ge, schmerz­be­la­de­ne Erin­ne­rung aus dem Schwei­gen her­aus, in das bei­de über Jah­re ver­fal­len waren.

Anhand die­ser bei­den Prot­ago­nis­ten erzählt Gur­nah von der Geschich­te sei­ner Hei­mat San­si­bar. Die Unab­hän­gig­keit Tan­sa­ni­as, des­sen Teil die Insel 1964 gewor­den ist, bringt mit­nich­ten Frei­heit und Demo­kra­tie für die Ein­woh­ner. Kor­rup­ti­on und Macht­miss­brauch sind an der Tages­ord­nung. Wenn­gleich es auch hoff­nungs­vol­le Ent­wick­lun­gen gibt: Latif Mah­mud bekommt als 17-Jäh­ri­ger ein Sti­pen­di­um, um in der DDR Medi­zin zu stu­die­ren. In einem klei­nen Nest nahe Dres­den, unter­ge­bracht in einem Wohn­heim nur für Afri­ka­ner, um zunächst die Spra­che zu erler­nen, emp­fin­det er die Wirk­lich­keit als grau, eng und trost­los. So flieht er schon bald dar­auf aus der ost­deut­schen Pro­vinz und gelangt über Umwe­ge nach England.

Saleh Omar dage­gen wird Anfang der 60er Jah­re unter fal­schen Anschul­di­gun­gen inhaf­tiert und schi­ka­niert. Elf Jah­re sei­ner Lebens­zeit wer­den ihm gestoh­len, wäh­rend­des­sen ster­ben sei­ne Frau und sei­ne Toch­ter. Der Grund für die­sen Schlag war ein böser Streit zwi­schen den Fami­li­en der bei­den Prot­ago­nis­ten. Wie stets in sol­chen Fäl­len geht es um nichts als Besitz, um ein Haus, das sowohl Saleh als auch der Vater von Latif für sich bean­spru­chen. Damit zer­stö­ren sie den Frie­den ihrer Fami­li­en. Der geal­ter­te Saleh kann zwar spä­ter mit einem fal­schen Pass nach Eng­land gelan­gen, fris­tet dort jedoch nur noch das »Halb­le­ben eines Frem­den«. Auch Latif fühlt sich erschöpft vom Weg, den er sich durch Feind­se­lig­kei­ten, Ver­ach­tung und Hoch­mut bah­nen muss­te. Glück­lich wird im Exil kei­ner von beiden.

Abdul­ra­zak Gur­nah ist ein groß­ar­ti­ger Erzäh­ler. Anschau­lich beschreibt er das Leben in dem Küs­ten­städt­chen auf der Insel San­si­bar, aus dem bei­de stam­men, den Duft nach Weih­rauch, den die ara­bi­schen Händ­ler von der Golf­küs­te mit­brin­gen und der ihre Kind­heit durch­zieht. Er erzählt vom hier­ar­chi­schen Ver­hält­nis zwi­schen Män­nern und Frau­en, von Lie­be und Eifer­sucht, von den Gebe­ten in der Moschee und dem jähr­li­chen Mon­sun, ohne den der Han­del im Indi­schen Oze­an nicht denk­bar wäre. Er erzählt aber auch, wie Men­schen gede­mü­tigt wer­den, denen man die angeb­li­che Gna­de erweist, sie als Emi­gran­ten auf­zu­neh­men. Und nicht zuletzt vom Selbst­er­hal­tungs­wil­len, mit dem die bei­den Geflüch­te­ten ver­su­chen, ihre Wür­de zu bewah­ren – das Ein­zi­ge, was sie tun können.



Abdulrazak Gurnah: Das verlorene Paradies. A. d. Engl. v. Inge Leipold, Penguin, 333 S., geb., 25 €;

Ders.: Ferne Gestade. A. d. Engl. v. Thomas Brückner, Penguin, 415 S., geb., 26 €.