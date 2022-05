Sergej Schoigu, Verteidigungsminister von Russland (rechts), musste Präsident Wladimir Putin öfter schlechte Nachrichten überbringen Foto: /dpa/Russian Presidential Press Service/AP

Der am 24. Febru­ar begon­ne­ne und lan­ge vor­be­rei­te­te rus­si­sche Angriffs­krieg gegen die Ukrai­ne soll­te eigent­lich ein schnel­les und sieg­rei­ches Ende haben. Doch die­se von Mos­kau geheg­te Erwar­tung ist ver­flo­gen. Es gelang den Okku­pan­ten nicht, Kiew zu erobern und in den nun atta­ckier­ten öst­li­chen und süd­li­chen Gebie­ten der Ukrai­ne kom­men sie auch nicht vor­an. Ursa­che ist der effek­tiv ukrai­ni­sche Wider­stand. Sogar ein begrenz­ter Gegen­schlag Kiews ist nach Ansicht von Nato-Ana­lys­ten im Bereich des Mög­li­chen. Auch dank immenser Unter­stüt­zung, die die Ukrai­ne aus west­li­chen Staa­ten bekommt.

Dazu gehö­ren nicht nur Waf­fen, Muni­ti­on und mili­tä­ri­sches Gerät, auch die Aus­bil­dung von ukrai­ni­schen Mili­tärs, die lan­ge vor dem rus­si­schen Über­fall begon­nen hat, stärkt den Wider­stand. Weni­ger im Blick der Öffent­lich­keit ist die Unter­stüt­zung auf nach­rich­ten­dienst­li­chem Gebiet. Bereits im Vor­feld des rus­si­schen Ein­mar­sches hät­ten die USA begon­nen, der Ukrai­ne mili­tä­risch ver­wert­ba­re Fak­ten zukom­men zu las­sen. Zu Beginn des Krie­ges sol­len US-Diens­te vor dem bevor­ste­hen­den Angriff auf den Flug­ha­fen Hos­to­mel nörd­lich von Kiew gewarnt haben. So konn­te die Ukrai­ne Reser­ven auf­bie­ten, um die rus­si­schen Luft­lan­de­trup­pen zu vernichten.

Nun bestä­tig­ten – laut »New York Times« (NYT) vom Mitt­woch – hohe Beam­te in Washing­ton, dass die USA auch sol­che Infor­ma­tio­nen gelie­fert haben, die rus­si­schen Gene­ra­len zum Ver­häng­nis wur­den. Die unge­wöhn­lich hohe Anzahl getö­te­ter Heer­füh­rer hat selbst bei Mili­tär­ex­per­ten Erstau­nen aus­ge­löst, doch die anony­men Tipp­ge­ber der NYT lehn­ten Anga­ben dar­über ab, wie vie­le Gene­rä­le mit Hil­fe von US-Anga­ben getö­tet wur­den. Der ukrai­ni­sche Mili­tär­ge­heim­dienst spricht davon, dass man »etwa zwölf« an ver­schie­de­nen Fron­ten getö­tet habe.

Die Atta­cken gelan­gen, weil US-Diens­te im Auf­trag der Regie­rung in Echt­zeit Auf­klä­rungs­er­geb­nis­se von den jewei­li­gen Schlacht­fel­dern zur Ver­fü­gung stell­ten. Sie beinhal­ten auch vor­aus­sicht­li­che rus­si­sche Trup­pen­be­we­gun­gen, was die Abwehr neu­er Atta­cken erleich­tert. Neben gene­rel­len Ana­ly­sen der rus­si­schen Gefechts­for­ma­tio­nen nut­zen die US-Diens­te Daten, die mit Hil­fe von eige­nen sowie kom­mer­zi­el­len Satel­li­ten und von Bord der rund um die Uhr ein­ge­setz­ten, bemann­ten wie unbe­mann­ten Auf­klä­rungs­flug­zeu­ge gewon­nen wer­den. Auch ande­re Nato-Ver­bün­de­te stel­len dem ukrai­ni­schen Mili­tär Infor­ma­tio­nen in Echt­zeit zur Ver­fü­gung, hieß es in Washing­ton. Unlängst war in Ber­lin bekannt gewor­den, dass der Bun­des­nach­rich­ten­dienst (BND) an der Ana­ly­se abge­fan­ge­ner rus­si­scher Funk­ge­sprä­che betei­ligt ist.

»Der Fluss an ver­wert­ba­ren Infor­ma­tio­nen über die Bewe­gun­gen der rus­si­schen Trup­pen, den Ame­ri­ka der Ukrai­ne zur Ver­fü­gung gestellt hat, ist bei­spiel­los«, behaup­ten die Infor­man­ten der NYT. US-Auf­klä­rer ver­schie­dens­ter Ebe­nen kon­zen­trier­ten sich dar­auf, den Stand­ort und ande­re Details über mobi­le Haupt­quar­tie­re des rus­si­schen Mili­tärs zu lie­fern. Obwohl die, wie es heißt, häu­fig ihren Stand­ort wech­sel­ten, könn­ten die ukrai­ni­schen Diens­te die­se geo­gra­fi­schen Infor­ma­tio­nen mit eige­nen Erkennt­nis­sen – dar­un­ter zahl­rei­che abge­fan­ge­ne Nach­rich­ten sowie Berich­te von Quel­len in den Kampf­ge­bie­ten – kom­bi­nie­ren. Danach wür­den zumeist Artil­le­rie­at­ta­cken oder Scharf­schüt­zen­ein­sät­ze befoh­len. Auch die jetzt von den USA gelie­fer­ten »Switchblade«-Drohnen könn­ten künf­tig zur Iden­ti­fi­zie­rung und Tötung ein­zel­ner Sol­da­ten ein­ge­setzt wer­den, beto­nen US-Militärs.

Die Wei­ter­ga­be von Geheim­dienst­in­for­ma­tio­nen sei, so schreibt die »New York Times«, Teil der ver­stärk­ten US-Unter­stüt­zung. Sie umfas­se schwe­re Waf­fen und ande­re Hil­fe in zwei­stel­li­ger Mil­li­ar­den­hö­he. Die anfäng­li­che Zurück­hal­tung der USA bei der Unter­stüt­zung der Ukrai­ne habe sich schnell geän­dert. In Washing­ton ist man offen­bar der Ansicht, dass Mos­kaus Mög­lich­kei­ten, den Krieg zu gewin­nen, schwin­den. Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter Lloyd J. Aus­tin glaubt, Russ­land sei so geschwächt, dass es »die Din­ge, die es beim Ein­marsch in die Ukrai­ne getan hat, nicht mehr tun kann«. Man gehe davon aus, dass der Krieg in eine neue Pha­se tritt. Die kön­ne sich über Mona­te hinziehen.

Die US-Regie­rung und vor allem das Pen­ta­gon haben stets ver­sucht, einen Groß­teil der ihr bekann­ten und wei­ter­ge­ge­be­nen Infor­ma­tio­nen über die Kampf­hand­lun­gen in der Ukrai­ne geheim zu hal­ten. Man befürch­te­te, dass ein Bekannt­wer­den der Geheim­dienst­un­ter­stüt­zung in Mos­kau als Grund zur Eska­la­ti­on des Krie­ges genutzt und Prä­si­dent Wla­di­mir Putin zu noch grö­ße­rer Unbe­son­nen­heit bewe­gen könnte.

Die­ses Risi­ko scheint wei­ter groß, denn unmit­tel­bar nach den jüngs­ten Ver­öf­fent­li­chun­gen über die Geheim­dienst­ko­ope­ra­ti­on beton­te Adri­en­ne Wat­son, eine Spre­che­rin des Natio­na­len Sicher­heits­ra­tes, dass die Infor­ma­tio­nen »nicht in der Absicht zur Ver­fü­gung gestellt wur­den, rus­si­sche Gene­rä­le zu töten«. Im Gegen­teil, es sei sogar ver­bo­ten, Erkennt­nis­se zu den rang­höchs­ten rus­si­schen Füh­rern an die Ukrai­ne wei­ter­zu­ge­ben, hieß es. Damit spiel­te man offen­bar auf einen Angriff in der Ost­ukrai­ne vom ver­gan­ge­nen Wochen­en­de an. Ziel war der rus­si­sche Gene­ral­stabs­chef und Putin-Ver­trau­te Wale­ry Gerasi­mow. Er soll nur knapp mit dem Leben davon­ge­kom­men sein.