Am zukünftigen Anleger für den LNG-Import in Wilhelmshaven fand der erste Rammschlag statt. Foto: dpa/Sina Schuldt

Der ers­te deut­sche Import­ha­fen für ver­flüs­sig­tes Erd­gas (LNG) ent­steht an der nie­der­säch­si­schen Nord­see­küs­te. Mit einem ers­ten Ramm­schlag began­nen Ende ver­gan­ge­ner Woche in Wil­helms­ha­ven die Arbei­ten für das schwim­men­de LNG-Ter­mi­nal. »Wir haben eine gute Chan­ce, das zu schaf­fen, was eigent­lich in Deutsch­land unmög­lich ist: inner­halb von etwa zehn Mona­ten ein LNG-Ter­mi­nal zu errich­ten und es anzu­schlie­ßen an die deut­sche Gas­ver­sor­gung«, sag­te der anwe­sen­de grü­ne Bun­des­mi­nis­ter für Wirt­schaft und Kli­ma­schutz Robert Habeck.

Vier die­ser bis zu 400 Meter lan­gen, schwim­men­den Ter­mi­nals, von Fach­leu­ten »Floa­ting Sto­rage and Regasi­fi­ca­ti­on Units« (FSRU) genannt, hat die Bun­des­re­gie­rung für den kurz­fris­ti­gen Ein­satz über die Ener­gie­kon­zer­ne RWE und Uni­per gebucht. Bei fes­ten Anla­gen wür­den Pla­nung, Geneh­mi­gung und Errich­tung dage­gen Jah­re dau­ern. Seit Jahr­zehn­ten ver­lau­fen Ver­su­che der Unter­neh­men, in Wil­helms­ha­ven, Bruns­büt­tel oder Sta­de LNG-Ter­mi­nals zu bau­en, im San­de. Das lag am hart­nä­cki­gen Wider­stand, den Umwelt­or­ga­ni­sa­tio­nen und Grü­ne leis­te­ten, und an der man­geln­den Nach­fra­ge nach LNG.elnden Nach­fra­ge nach LNG.

Im Unter­schied zum Pipe­line­gas, wel­ches Deutsch­land aus Russ­land, Nor­we­gen und den Nie­der­lan­den bezieht, ist LNG auf­wän­dig. Erd­gas wird dazu ver­flüs­sigt, indem man es auf 159 bis 163 Grad minus abkühlt. So kom­pri­miert, kann es auf Tan­ker ver­la­den wer­den. Die LNG-Schif­fe brau­chen dann einen Hafen, den sie anlau­fen kön­nen, und dort einen Ter­mi­nal, in dem das LNG wie­der gas­för­mig gemacht wird. In Wil­helms­ha­ven muss der Ter­mi­nal noch über eine 30 Kilo­me­ter lan­ge Pipe­line an das Gas­netz ange­schlos­sen werden.

Da die meis­ten Län­der schon aus geo­gra­fi­schen Grün­den kaum Zugang zu Pipe­line­gas haben, ist LNG welt­weit im Kom­men: Im Jahr 2020 wur­de erst­mals mehr Erd­gas per Tan­ker trans­por­tiert als per Rohr­lei­tung. »Dies unter­streicht die ste­tig gewach­se­ne Bedeu­tung von LNG für den inter­na­tio­na­len Erd­gas­han­del«, heißt es bei der für Roh­stof­fe zustän­di­gen Bun­des­an­stalt BGR.

Dort, wo land­sei­ti­ge Ter­mi­nals feh­len, wer­den bereits schwim­men­de ein­ge­setzt. Inter­na­tio­nal sind 48 FSRU in Betrieb, so Uni­per. Der Kraft­werks­be­trei­ber gehört mehr­heit­lich dem fin­ni­schen Ener­gie­kon­zern For­t­um und kommt in Wil­helms­ha­ven zum Zuge. Betrie­ben wird das Ter­mi­nal-Schiff von der grie­chi­schen Fir­ma Dynagas.

Doch LNG ist teu­er. Seit 1990 gab es nur weni­ge Jah­re, in denen für LNG weni­ger gezahlt wur­de als für Pipe­line­gas, so das Insti­tut der deut­schen Wirt­schaft in Köln. In den ver­gan­ge­nen zehn Jah­ren lag der Preis für LNG etwa 30 Pro­zent über dem für Erd­gas, das per Pipe­line impor­tiert wurde.

Die stei­gen­de Nach­fra­ge aus Deutsch­land und ande­ren EU-Län­dern dürf­te die Prei­se wei­ter trei­ben. För­der­men­gen und Export­ka­pa­zi­tä­ten in Ame­ri­ka und Ara­bi­en gel­ten als aus­ge­las­tet. Etwa 70 Pro­zent der Welt­pro­duk­ti­on gehen nach Asi­en. Mit die­sen Län­dern stün­de Euro­pa künf­tig in Kon­kur­renz um die knap­pen Ressourcen.

Hin­zu kommt der Preis für die neue Infra­struk­tur. Zwar schätzt der nie­der­säch­si­schen Wirt­schafts­mi­nis­ter Bernd Althus­mann (CDU) die Kos­ten für die Bau­maß­nah­men im Hafen von Wil­helms­ha­ven ledig­lich auf 45 Mil­lio­nen Euro. Rich­tig teu­er wer­den dage­gen die schwim­men­den Ter­mi­nals und die land­sei­ti­ge Anbin­dung. Haus­halts­mit­tel der Bun­des­re­gie­rung in Höhe von 2,94 Mil­li­ar­den Euro ste­hen hier­für zur Verfügung.

Zwei Stand­ort­ent­schei­dun­gen sind zuguns­ten von Wil­helms­ha­ven und Bruns­büt­tel bereits gefal­len, heißt es im »Zwei­ten Fort­schritts­be­richt Ener­gie­si­cher­heit«, den Habeck am 1. Mai vor­leg­te. Wil­helms­ha­ven soll noch in die­sem Jahr star­ten. Anfang 2023 ist die Inbe­trieb­nah­me einer FSRU in Bruns­büt­tel vor­ge­se­hen. Als wei­te­re Stand­or­te kom­men Eems­ha­ven in den Nie­der­lan­den, Sta­de an der Elbe, Ros­tock und Ham­burg-Moor­burg in Betracht.

Ein schwim­men­des Ter­mi­nal soll vor dem kürz­lich still­ge­leg­ten Koh­le­kraft­werk in Moor­burg, das erst 2015 in Betrieb gegan­gen war, fest­ma­chen. »Dort kön­nen bereits bestehen­de Gas­lei­tun­gen genutzt wer­den«, wirbt der grü­ne Umwelt­se­na­tor Jens Ker­stan. Die Prü­fung lau­fe »mit Hoch­druck«. Tech­nisch sei eine Inbe­trieb­nah­me bis zum Win­ter möglich.

Die Kapa­zi­tät im Ham­bur­ger Hafen soll acht Mil­li­ar­den Kubik­me­ter Gas pro Jahr betra­gen. Die ande­ren FSRU beschei­den sich wohl mit etwa fünf Mil­li­ar­den. Ins­ge­samt lie­ße sich so ein Fünf­tel des deut­schen Gas­ver­brauchs von rund 95 Mil­li­ar­den Kubik­me­ter abde­cken, so die opti­mis­ti­sche Annah­me der Poli­tik. Um die Russ­land-Lücke zu schlie­ßen, wür­de aber selbst die­ses bei wei­tem nicht ausreichen.

Damit die vier mari­ti­men LNG-Vor­ha­ben in dem von der Bun­des­re­gie­rung erhoff­ten Tem­po los­le­gen kön­nen, ist zeit­nah ein LNG-Beschleu­ni­gungs­ge­setz geplant. Habeck, der den Ramm­schlag am Vos­lap­per Gro­den am Don­ners­tag­mor­gen von Bord eines Schif­fes aus ver­folg­te, warn­te vor juris­ti­schen Aus­ein­an­der­set­zun­gen, wel­che die Ener­gie­ver­sor­gung gefährden.

Den­noch ver­langt die Deut­schen Umwelt­hil­fe (DUH) einen Bau­stopp, weil das Rechts­staat­lich­keits­prin­zip ver­letzt wer­de, da Natur­schutz­ver­bän­de bis­her nicht in die Pla­nun­gen ein­ge­bun­den wor­den sei­en. Das Ter­mi­nal in Wil­helms­ha­ven wür­de ein Unter­was­ser-Bio­top unwie­der­bring­lich zer­stö­ren kön­nen. Für den Anle­ger wer­den 150 Stahl­pfäh­le mit einer Län­ge von 50 Metern in den Mee­res­bo­den gerammt.