"Like Lovers Do (Memoiren der Medusa)" von Sivan Ben Yishai – in der Inszenierung von Pınar Karabulut eingeladen zum Berliner Theatertreffen Foto: Krafft Angerer

In sei­nem pos­tum ver­öf­fent­lich­ten Essay »Das Medu­sen­haupt« argu­men­tiert Sig­mund Freud, der von Schlan­gen gesäum­te Kopf sei ein Zei­chen für das weib­li­che kas­trier­te Geni­tal. Das phal­li­sche Haar trägt dop­pel­ten Ver­weis­cha­rak­ter, denn es sym­bo­li­siert einer­seits die Kas­tra­ti­on, und ande­rer­seits die­nen die sich win­den­den Schlan­gen »doch eigent­lich der Mil­de­rung des Grau­ens, denn sie erset­zen den Penis, des­sen Feh­len die Ursa­che des Grau­ens ist«.

Uner­wähnt bleibt in dem kur­zen Text, wie Medu­sa zum Mons­ter wur­de. Ovid schil­dert in den »Meta­mor­pho­sen« als Ers­ter, dass die sterb­li­che Toch­ter von Gött*innen ver­wan­delt wur­de. Per­seus, der sie ent­haup­te­te, berich­tet, sie sei eine Schön­heit gewe­sen. Im Tem­pel der Athe­ne ver­ge­wal­tig­te Posei­don die Gor­go­ne, wor­auf­hin die Göt­tin der Weis­heit sie in ein absto­ßen­des Wesen ver­wan­del­te. Das anti­ke Vic­tim Bla­ming ver­lieh Medu­sa die Kraft, alle, die ihr Blick traf, in Stein zu ver­wan­deln. Freud setzt jenes Erstar­ren mit der Erek­ti­on gleich, die als Trost dem Betrach­te­ten ver­si­chert, der Penis sei noch da. Der Ver­stei­ner­te wird selbst zum eri­gier­ten Glied.

Athe­nes Gabe war die Umkeh­rung des Male Gaze – des männ­li­chen, pene­trie­ren­den Bli­ckes, der Frau­en in sei­nem Wir­ken zum sexua­li­sier­ten Objekt des Begeh­rens macht. Die glü­hen­den Augen der Medu­sa sind kei­ne Denk­fi­gur der ver­söhn­li­chen neu­en Blick­wei­sen, kein Quee­ring the Gaze; es ist eine der Rache, die spie­gel­bild­li­che Ver­gel­tung sucht. Ihr Mythos wird zur femi­nis­ti­schen Blau­pau­se des Rape-and-Reven­ge-Gen­res, in dem sich Opfer sexu­el­ler Gewalt gegen die Täter wen­den. Medu­sa ist die Kas­tra­ti­ons­dro­hung, die Vagi­na den­ta­ta, die genüss­lich zubeißt. In ihr kon­zen­trie­ren sich Jahr­tau­sen­de patri­ar­cha­ler Gewalt: abschät­zi­ge Bli­cke und Wor­te, sexu­el­ler Über­griff und Femizide.

Sivan Ben Yis­hai lässt in ihrem die Zei­ten durch­drin­gen­den Stück­text »Like Lovers Do (Memoi­ren der Medu­sa)« alle zer­stü­ckel­ten, gelieb­ten und miss­brauch­ten Medu­sen zurück­schla­gen. Das Objekt des Patri­ar­chats wird »Die Pus­sy-Kil­le­rin, die Rache der Vagi­na! / Die wüten­de Scham­lip­pe, den kafi­ye Glit­ter!«. Dann schlägt die Dro­hung in Tat um, die Faust der Unter­drück­ten fasst den abge­schnit­te­nen Schwanz. Nach sei­ten­wei­se frei­en Ver­sen, die jede Gewalt­tat wie­der­ho­len, jede Schän­dung in ver­san­de­ten Tem­peln, jeden Kin­des­miss­brauch aus der laten­ten Ver­schüt­tung her­auf­ho­len, stülpt sich das Ver­gan­ge­ne um. »[R]ückwärts über die befes­tig­ten Stra­ßen der Geschich­te« trägt die Medu­sa den noch blu­ti­gen Penis. Ihre Rache ist kom­pro­miss­los, schlägt nach außen und stran­gu­liert die Für­sor­ge im Innern, den »Engel im Haus«. »Sie war schwer tot­zu­krie­gen«, heißt es im vor­an­ge­stell­ten Zitat von Vir­gi­nia Woolf, aber ihr Tod war not­wen­dig. Ihre Rein­heit und Auf­op­fe­rung scho­ben sich zwi­schen die Autorin und ihre Seiten.

Sie ist das Kern­stück eines künf­ti­gen Fami­li­en­le­bens, das die fünf Freun­din­nen, die Ben Yis­hai in Ein­schü­ben beim Älter­wer­den beob­ach­tet, ima­gi­nie­ren. Aus Maga­zi­nen bas­teln sie Män­ner zusam­men. Grö­ßer und stär­ker als die jun­gen Frau­en müs­sen sie sein, denn sie sind das Boll­werk zwi­schen ihnen und all den Ver­ge­wal­ti­gern, vor denen sie gewarnt wur­den. Die auf ihrem Schul­weg lau­ern, in öffent­li­chen Toi­let­ten und an allen ein­sa­men Orten. Früh ler­nen die Freun­din­nen, dass die Welt für Frau­en gefähr­lich und die Ehe das klei­ne­re Übel ist. Aber auch und beson­ders die Män­ner mit brei­ter Brust und schüt­zen­den Armen müs­sen kas­triert werden.

Die Ges­te steht am Ende und am Anfang der Gewalt. In Wel­len durch­dringt der wüten­de Schrei, der uns aus Ben Yis­hais Text ent­ge­gen­schlägt, die Sedi­men­te der Gewalt und lässt sie im asso­zia­ti­ven Zusam­men­hang über­ein­an­der­stür­zen. Die Spra­che der in Jeru­sa­lem gebo­re­nen Dra­ma­ti­ke­rin zielt nicht auf ein­fa­che Schock­mo­men­te. Oft­mals zeich­net sie sich durch ihre sen­su­el­le Beschrei­bungs­kraft und Genau­ig­keit aus, die nur durch die Bal­lung der patri­ar­cha­len Wirk­lich­keit, von der alle Facet­ten im kaum abrei­ßen­den Fluss gegen das Licht gewen­det wer­den, den rea­len Hor­ror reproduziert.

Zärt­lich­keit, so etwas wie Lie­be offen­bart sich in dem auf Eng­lisch ver­fass­ten Text, der von Maren Kames ins Deut­sche über­tra­gen wur­de und nun auch in einer Taschen­buch­aus­ga­be des Suhr­kamp-Ver­lags vor­liegt, oft unver­mit­telt als Zwang und Gewalt. Ver­satz­stü­cke von Lust und Schre­cken ver­mi­schen sich unan­ge­nehm dar­in. Die Urauf­füh­rung durch Pınar Kara­bu­lut an den Münch­ner Kam­mer­spie­len wur­de durch eine Ein­la­dung zum Thea­ter­tref­fen 2022 aus­ge­zeich­net. Sowohl Regis­seu­rin als auch Autorin sind zum ers­ten Mal Teil der Zeh­ner-Aus­wahl des Festivals.

Sivan Ben Yis­hai: Like Lovers Do (Memoi­ren der Medu­sa). A. d. Engl. v. Maren Kames. Suhr­kamp, 92 S., br., 16 €.

Vor­stel­lun­gen im Rah­men des Thea­ter­tref­fens: 17. und 18. Mai.

