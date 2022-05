Eine metallene Pyramide markiert als Wahrzeichen den Iseltrail an den Ursprüngen des Flusses. Foto: Foto: Christiane Flechtner

Sie ist schon immer da – jeden­falls seit Tau­sen­den von Jah­ren. Hat die Land­schaft im Lau­fe der Zeit geprägt, mit Schluch­ten, Fel­sen und glat­ten Sand­bän­ken. Die Isel, der letz­te frei flie­ßen­de Glet­scher­fluss Öster­reichs, wird aus der Zun­ge des Glet­schers Umbal­kees gebo­ren – inmit­ten einer ark­ti­schen Land­schaft im Natio­nal­park Hohe Tau­ern. Dem Gip­fel der majes­tä­ti­schen Röt­spit­ze ganz nah, bricht sie bro­delnd unter dem Glet­scher her­vor. Dann bahnt sich der noch jun­ge Fluss sei­nen Weg hin­ab ins Tal und über­tönt dabei alle ande­ren Geräu­sche durch sein kon­stan­tes Rauschen.

Ein Fels an der Mün­dung in die Drau ist Start­punkt des Wan­der­pfa­des namens Isel­trail, der im Jahr 2020 ein­ge­weiht wur­de. Gel­be Schil­der wei­sen den Weg, Schritt für Schritt geht es nun – im Ein­klang mit dem Fluss – zu des­sen Ursprung. Fünf Tage sind plötz­lich ein gan­zes Leben, das Leben des Flus­ses. Und Zeit bekommt eine ganz ande­re Bedeutung.

Die ers­te Etap­pe führt gemüt­lich rund 17 Kilo­me­ter die Isel ent­lang – durch die Son­nen­stadt Lienz. Es scheint, als wol­le das Schloss Bruck von oben Hal­lo sagen. Dann ist die Stadt ver­schwun­den, es domi­niert das Grün.

Die Isel hat allen Ein­grif­fen der Zivi­li­sa­ti­on wider­stan­den. Durch das brei­te Fluss­bett konn­ten sich hier Lebens­räu­me ent­wi­ckeln, die anders­wo in Euro­pa längst ver­schwun­den sind. Fisch­ot­ter und die als Huchen bekann­ten Donau­lach­se haben hier ein Zuhau­se gefun­den, und auch die sel­te­ne Deut­sche Tama­ris­ke wächst an vie­len Stel­len: Der Ris­pel­strauch taucht mit sei­nen Blü­ten das Isel­ufer in zar­tes Rosa.

Fast wäre die­se Land­schaft zer­stört wor­den: »1971 stan­den Plä­ne für den Bau eines hydro­elek­tri­schen Spei­cher­kraft­werks in Ost­ti­rol im Raum«, sagt Natio­nal­park-Ran­ger Andre­as Anger­mann. Das Kraft­werk soll­te die Glet­scher­flüs­se in einen Stau­see umlei­ten. Doch enga­gier­te Umwelt­schüt­zer, ein damals nied­ri­ger Strom­preis und sehr unter­schied­li­che Was­ser­stän­de des Flus­ses – wenig Was­ser­füh­rung der Isel im Win­ter sowie extre­me Men­gen an Glet­scher­was­ser mit Gesteins­mehl­an­teil im Som­mer – lie­ßen das Pro­jekt ster­ben. Ein Segen für Flo­ra und Fau­na an der Isel: »Ich bin froh dar­über, denn durch die Zwi­schen­spei­che­rung des Was­sers für das Kraft­werk wären die natür­li­chen Schwan­kun­gen des Was­ser­stan­des weg­ge­fal­len und Abläu­fe ver- und behin­dert wor­den«, sagt Andre­as Anger­mann. So ist das Natur­ju­wel geblie­ben – und Wan­der­fans kön­nen es in sei­ner gan­zen Wild­heit genießen.

Die Etap­pen zwei und drei von St. Johann im Wal­de nach Prägra­ten am Groß­ve­ne­di­ger ver­lau­fen auf rund 30 Kilo­me­ter fast aus­schließ­lich neben dem leben­di­gen Fluss. Bald wird das Tal enger, und die Strom­schnel­len bei Feld sind die ers­ten Vor­bo­ten der kraft­vol­len, alpi­nen Isel im Ober­lauf. Je näher es zur Geburts­stät­te des Flus­ses geht, des­to beein­dru­cken­der die Natur­ge­wal­ten: Bei den Umbal­fäl­len stürzt die Isel mit enor­mem Getö­se in die Tie­fe. Gischt umhüllt die Wan­de­rer, die auf dem »Was­ser­schau­pfad« mit dem Fluss auf Tuch­füh­lung gehen können.

Wei­ter oben macht die Zivi­li­sa­ti­on der rau­en Natur Platz. Schnee­fel­der und Wild­blu­men wech­seln sich ab, dazwi­schen pfei­fen die Mur­mel­tie­re. Wäh­rend in der Cla­rahüt­te die Jacken über dem Ofen trock­nen, singt Hüt­ten­wir­tin Karin »Don’t worry, be hap­py«. Zwei Gitar­ren, das pas­sen­de Lied, und Frem­de wer­den zu Freun­den. Am nächs­ten Mor­gen schei­nen die Drei­tau­sen­der zum Grei­fen nah, und die alpi­ne Wild­nis zeigt sich mit ihrer Far­ben­pracht: Wie ein weiß-tür­ki­ses Band durch­zieht die Isel Blu­men­tep­pi­che. Die Rost-Alpen­ro­sen leuch­ten mit dem Blau des Enzi­ans um die Wette.

Auf Etap­pe fünf haben die Wan­de­rer die letz­te grö­ße­re Steil­stu­fe zu über­win­den, die vor weni­gen Jahr­zehn­ten noch vom Glet­scher bedeckt war – und dann sind sie mit­ten in der ark­ti­schen Kli­ma­zo­ne. Am Glet­scher­see vor­bei, taucht das pyra­mi­den­för­mi­ge Wahr­zei­chen als End­punkt des Isel­trails auf – dahin­ter thro­nen der impo­san­te Glet­scher Umbal­kees und die Drei­her­ren­spit­ze. Freu­de und Weh­mut zugleich – denn alle kön­nen sehen, wie weit der Glet­scher zurück­ge­gan­gen ist. Die Gefahr, die der Isel droht, ist der Kli­ma­wan­del. Denn ver­schwin­det der Glet­scher, ver­schwin­det auch der Fluss.

Aber noch ist sie da – und begeis­tert mit ihrer gan­zen Wild­heit. Auf den fünf Etap­pen ist man Zeu­ge ihres Lebens­we­ges vom eisi­gen Geburts­ort bis zu ihrem Ende, der Mün­dung in die Drau. Und wer ihn geht, wird eins mit dem Fluss und kommt ver­än­dert nach Hau­se zurück.