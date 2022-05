Cover des Albums "Mr. Morale & The Big Steppers" Foto: dpa/Universal

Die Schön­heit liegt in der Voll­endung. Und im Glau­ben an das Unbe­kann­te. Dan­ke, dass ihr in Gedan­ken bei mir seid. Ich habe für euch alle gebe­tet. Wir sehen uns bald wie­der.« Mit die­sen Wor­ten been­det Kendrick Lamar die Ankün­di­gung für sein neu­es Album »Mr. Mora­le & the Big Step­pers«, das am Frei­tag, den 13. Mai erschien. Das gesam­te State­ment pos­te­te er auf sei­ner kryp­tisch anmu­ten­den Web­site oklama.com.

Mit dem Wie­der­se­hen hat der US-Rap­per fünf Jah­re auf sich war­ten las­sen. 2017 ver­öf­fent­lich­te Lamar mit »Damn« sei­nen letz­ten Ton­trä­ger, der ihm sogar einen Pulit­zer-Preis ein­brach­te – als ers­tes Nicht-Jazz- oder ‑Klas­sik-Album.

Wie Kendrick Lamar im Eröff­nungs­track »United in Grief« von »Mr. Mora­le & the Big Step­pers« fest­stellt, sind 1855 Tage ver­gan­gen, seit er das letz­te Mal ein Album ver­öf­fent­licht hat. Fünf Jah­re, die nach eige­ner Aus­sa­ge eine Ach­ter­bahn­fahrt waren. Das zeigt sich an dem außer­or­dent­lich brei­ten Spek­trum an The­men, die er auf dem Album abhan­delt: Vater­schaft, Mate­ria­lis­mus, Schwarz­sein, Reli­gi­on, Untreue, Sucht, Queer­ness, sexu­el­le Über­grif­fe, psy­chi­sche Pro­ble­me und Can­cel Cul­tu­re. All die­se The­men behan­delt Lamar anhand per­sön­li­cher Geschich­ten, wes­halb es auch eine ent­blö­ßen­de und bru­tal ehr­li­che Auto­bio­gra­fie ist.

Aber Kendrick Lamar ist erwach­sen gewor­den, in den fünf Jah­ren ist er vom Lyri­ker zum Unter­neh­mer, Ehe­mann und Fami­li­en­va­ter avan­ciert. Letz­te­res ver­rät das Album-Cover, das ihn mit sei­nen Kin­dern und Ehe­frau zeigt. Es benö­tigt viel Mut, sich so zu offen­ba­ren, wie Kendrick Lamar es auf sei­nem neu­en Ton­trä­ger tut.

Die Dar­stel­lung sei­ner neu ent­deck­ten Rei­fe zieht sich wie ein roter Faden durch das Album. In »Aun­tie Dia­ries« spricht er dar­über, wie er mit der Trans­se­xua­li­tät sei­ner Tan­te zurecht­kommt, und ver­kör­pert damit die unrei­fe Ein­stel­lung, die er als Kind zu allem hat­te. Mit dem Song »Aun­tie Dia­ries« ist Lamar einer der weni­gen Rap­per im Main­stream, die die Trans­gen­der-Gemein­schaft auf eine glaub­wür­di­ge Wei­se ermu­ti­gen. Gera­de weil er offen mit sei­ner eige­nen Unsi­cher­heit gegen­über die­sem The­ma umgeht, kauft man ihm das als Zuhörer*in auch ab.

In »Father Time« spricht er dar­über, wie die bei­den Rap-Super­stars Dra­ke und Kanye West ihren »Streit« im letz­ten Jahr bei­gelegt haben, was ihn ver­wirr­te, um dann zu erken­nen, dass er selbst Mit­ge­fühl und Ver­ge­bung ler­nen muss. »Guess I’m not as matu­re as I think / Got some healing to do« (Ich glau­be, ich bin nicht so erwach­sen, wie ich dach­te. Dar­um muss ich mich küm­mern). Auf dem Song reflek­tiert er, wie ihn sein Vater-Kom­plex zu einem miss­traui­schen und toxisch mas­ku­li­nen Men­schen hat wer­den las­sen. Und er gibt auch zu, dass es eben­je­ne Kom­ple­xe waren, die ihn ange­trie­ben haben.

»Mother I sober« ist ein herz­zer­rei­ßen­der Song über Miss­brauch. In einer Art Ver­hör mit sei­ner Mut­ter geht es auch um den Ver­dacht, dass sich einer sei­ner Cou­sins an dem jun­gen Lamar ver­gan­gen hat. »Mr. Mora­le and the big step­pers« hat vie­le sol­cher unbe­que­men Momen­te, sogar wenn es sich um Bana­li­tä­ten han­delt. So beich­tet er in »World­wi­de Step­pers«, dass er zwei­mal mit einer wei­ßen Frau geschla­fen hat und des­we­gen ein schlech­tes Gewis­sen gegen­über sei­nen Vor­fah­ren hat. Sie ist kom­plex, die Gedan­ken­welt des Kendrick Lamar, und des­we­gen ist er auch ein inter­es­san­ter Künstler.

Wie Lamar zu Can­cel Cul­tu­re steht, hat er schon in sei­nem Pro­mo-Video »The Heart Part 5« gezeigt, in dem mit O. J. Simp­son, Will Smith, Kanye West oder Schau­spie­ler Jus­sie Smol­lett meh­re­re pro­ble­ma­ti­sche Schwar­ze Berühmt­hei­ten nach­ge­stellt wur­den. Lamar inter­es­siert sich nicht für über­mä­ßi­gen Mora­lis­mus. Son­dern möch­te auf­zei­gen, wie das Umfeld und ande­re Fak­to­ren das Sein beein­flus­sen. Er bit­tet schlicht­weg um mehr Ver­ständ­nis für das pro­ble­ma­ti­sche Ver­hal­ten von Men­schen, die wie er eine trau­ma­ti­sche Kind­heit hat­ten. »Wir wuss­ten es nicht bes­ser / Grund­schul­kin­der ohne Fil­ter« heißt es auch auf »Aun­ties Diaries«.

Aber nicht alles ist schlecht in sei­ner Welt. »Pur­p­le Hearts«, das er zusam­men mit dem Wu-Tang-Clan-Mit­glied Ghost­face Kil­lah auf­nahm, ist eine radi­ka­le Zuwen­dung zur Lie­be. »Halt die Klap­pe, wenn du die Lie­be reden hörst«, heißt es dort mehr­fach hintereinander.

Rap-tech­nisch wächst er vor allem auf »N95« über sich hin­aus. Eine Fül­le von gewief­ten Ein­zei­lern, kom­bi­niert mit einem schrä­gen Humor, was uner­war­tet kommt. Der Ton­fall sei­ner Dik­ti­on ändert sich so dras­tisch und oft, dass es danach klingt, als hät­ten fünf Men­schen die­sen Song gerappt.

Musi­ka­lisch ist das Album voll­ge­packt mit klang­li­cher Varia­bi­li­tät. Stak­ka­to-Kla­vier­ak­kor­de, Rück­wärts-Schlag­zeu­ge und rasant jaz­zi­ge Loo­ps. All das in den ers­ten Songs des Albums. Dazu kom­men noch die vie­len gesam­pel­ten Ein­spre­cher, Schall­plat­ten-Knis­tern, 80-Jah­re-Syn­the­si­zer und zeit­ge­nös­si­sche Trap-Beats. Ein sehr gelun­ge­nes Sound­de­sign, das man als Zuhörer*in wert­schätzt und das ein Sinn­bild ist für die gedank­li­che und emo­tio­na­le Ach­ter­bahn­fahrt, die er in den letz­ten fünf Jah­ren durchlebte.

Dazu kommt das span­nen­de Port­fo­lio an Gäs­ten, die auf dem Album ver­tre­ten sind. Blx­st vom Track »Cho­sen«, Wu-Tang-Legen­de Ghost­face Kil­lah, R-&-B-Wunder Sum­mer Wal­ker, die kari­bi­sche Sän­ge­rin Aman­da Rei­fer, der bri­ti­sche Sin­ger-Song­wri­ter Sam­pha oder sein Cou­sin Baby Keem. Zudem enga­gier­te er auch zwei Gast-Redner*innen. Der Teil »Big Step­pers«, wird von Lamars lang­jäh­ri­ger Part­ne­rin, Whit­ney Alford, erzählt. Der zwei­te Teil, »Mr. Moral«, wird vom deut­schen Selbst­hil­fe-Autor Eck­hart Tol­le gespro­chen. Beim Inter­lu­de von »Savi­or« warnt Tol­le vor den Gefah­ren einer per­ma­nen­ten Opfer-Hal­tung; das klingt gar wie eine Lek­ti­on aus einem sei­ner Bücher.

Von allen Duet­ten sticht »We cry tog­e­ther« her­aus. Mit der Schau­spie­le­rin Tay­lour Pai­ge insze­niert Ked­rick Lamar ein toxisch tem­pe­ra­ment­vol­les Streit­ge­spräch eines Lie­bes­paa­res. Es geht um har­sche Vor­wür­fe, dass Män­ner wie er der Grund für die Wahl Donald Trumps sei­en, wor­auf­hin Lamar ent­geg­net, dass sie bloß eine Möch­te­gern-Femi­nis­tin ist. Obwohl es weh­tut zuzu­hö­ren, möch­te man den Song nicht skippen.

Die 1855 Tage bezie­hungs­wei­se fünf Jah­re War­te­zeit haben sich gelohnt. »Mr. Mora­le & The Big Step­pers« ist nicht so poli­tisch wie »How to pimp a but­ter­fly« und weni­ger bio­gra­fisch als »Damn«. Dafür gewährt Kendrick Lamar sei­nen Zuhörer*innen einen dras­ti­schen Ein­blick in sei­ne tur­bu­len­te Gedan­ken- und Gefühls­welt. Das ist teil­wei­se ver­stö­rend und fas­zi­nie­rend zugleich. Des­we­gen ist die­ses Album das wohl per­sön­lichs­te State­ment, das Kendrick Lamar bis­her gemacht hat. Mit die­sem Album hat der Rap-Super­star noch­mals unter­stri­chen, dass er der König des Stor­ty­tel­ling ist, noch vor Nas oder J. Cole. Die The­men, die Lamar auf sei­nem Album anspricht, wur­den in öffent­li­chen Debat­ten oft durch­ge­kaut, aber wegen sei­ner ein­zig­ar­ti­gen Fähig­keit der Über­lie­fe­rung hört man ihm ger­ne zu.

End­lich haben wir Kendrick Lamar zurück und trotz aller Unbe­quem­lich­kei­ten auf dem Album ist es ein schö­nes Wiedersehen.

Kendrick Lamar: »Mr. Morale & the Big Steppers« (Aftermath/Interscope Records)