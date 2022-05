Am internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit (Idahobit) demonstrieren queere Menschen auf der ganzen Welt für ihre Rechte. Foto: epd/Rolf Zoellner

»Wenn wir uns in Ber­lin als Stadt der Viel­falt ver­ste­hen, wol­len wir dem The­ma hier im Aus­schuss auch Raum geben«, so lei­te­te Vasi­li Fran­co, innen­po­li­ti­scher Spre­cher der Grü­nen am Mon­tag den Tages­ord­nungs­punkt zu queer­feind­li­cher Gewalt ein. Anläss­lich des inter­na­tio­na­len Tages gegen Homo‑, Bi‑, Inter- und Trans­feind­lich­keit (Ida­ho­bit) am Diens­tag waren Vertreter*innen zivil­ge­sell­schaft­li­cher Orga­ni­sa­tio­nen und der Poli­zei in den Innen­aus­schuss des Ber­li­ner Abge­ord­ne­ten­hau­ses ein­ge­la­den. Bas­ti­an Fin­ke vom schwu­len Anti­ge­walt­pro­jekt Maneo, Chris­to­pher Schrei­ber vom Les­ben- und Schwu­len­ver­band LSVD sowie die Ansprech­per­son der Poli­zei für Les­ben, Schwu­le, Bise­xu­el­le, Trans- und Inter­per­so­nen (LSBTI), Anne von Knob­lauch, gaben Ein­bli­cke in ihre Arbeit und stell­ten poli­ti­sche Forderungen.

Hass­ge­walt gegen quee­re Men­schen ist all­ge­gen­wär­tig – dar­an erin­ner­te Fin­ke gleich zu Beginn. »Allein im August 2021 wur­den 12 Fäl­le über die Poli­zei­pres­se­stel­le gemel­det, dar­un­ter Schlä­ge, Trit­te, mehr­fach gebro­che­ne Kie­fer und eine dro­hen­de Erschie­ßung.« Für das Jahr 2021 sei Maneo mit 806 Betrof­fe­nen in Kon­takt gewe­sen und habe für Ber­lin ins­ge­samt 731 Fäl­le gezählt. Laut Jah­res­be­richt ging es dem­nach unter ande­rem um Dro­hun­gen und Nöti­gun­gen (36 Pro­zent), Kör­per­ver­let­zun­gen (30 Pro­zent) und Belei­di­gun­gen (28 Prozent).

Erschwerte Kooperation

Die Poli­zei­sta­tis­tik für das ver­gan­ge­ne Jahr ver­zeich­ne über 200 Fäl­le weni­ger, bemerk­ten sowohl Fin­ke als auch Knob­lauch. Ein Punkt, den Fin­ke beton­te, zei­ge der Unter­schied doch auf, wie wich­tig die Zusam­men­ar­beit von Ver­ei­nen und Behör­den sei, um Gewalt zu erfas­sen, sich über Kri­mi­na­li­täts-Phä­no­me­ne aus­zu­tau­schen und sich einen Ein­druck von der Anzei­ge­be­reit­schaft in der quee­ren Gemein­schaft zu machen. Maneo fun­gie­re sowohl als Opfer­be­ra­tungs­stel­le wie auch als Mel­de­stel­le und tau­sche sich dafür regel­mä­ßig mit der Poli­zei aus.

So lief es zumin­dest bis­her, denn seit 2021 ist der Aus­tausch zwi­schen Behör­de und Ver­ein nicht mehr wie gewohnt mög­lich. Der Daten­schutz­be­auf­trag­te der Straf­ver­fol­gungs­be­hör­den unter­sag­te die Wei­ter­ga­be von per­so­nen­be­zo­ge­nen Infor­ma­tio­nen an Trä­ger wie Maneo. Pro­jek­te wie die Bera­tungs­stel­le für Opfer rech­ter Gewalt Reach Out oder die Recher­che- und Infor­ma­ti­ons­stel­le Anti­se­mi­tis­mus Rias berich­te­ten eben­falls von die­ser neu­en Ein­schrän­kung. Dadurch kön­ne Maneo nicht mehr die poli­zei­li­chen Anzei­gen queer­feind­li­cher Über­grif­fe mit den eige­nen Mel­dun­gen ver­glei­chen und Dop­pel­zäh­lun­gen ver­mei­den, so Fin­ke. Auch die Pra­xis, zusam­men mit der Poli­zei neue Delikt-Phä­no­me­ne zu betrach­ten, die Erfas­sungs­kri­te­ri­en zu queer­feind­li­cher Kri­mi­na­li­tät zu über­den­ken und anlass­be­zo­gen aku­te Maß­nah­men zu tref­fen, sei dadurch erschwert. Er bedau­er­te die daten­schutz­recht­li­chen Beden­ken und wünsch­te sich eine gesetz­li­che Anpas­sung, denn: »Der Aus­tausch hat­te einen Leuchtturmcharakter.«

Kein Blick für Intersektionalität

Chris­to­pher Schrei­ber, Lan­des­ge­schäfts­füh­rer des LSVD, ging auf die um 22 Pro­zent gestie­ge­nen Fall­zah­len von 2021 im Ver­gleich zum Vor­jahr im Bereich der Queer­feind­lich­keit ein. In sei­nen Augen hän­ge der Anstieg zum einen mit der Pan­de­mie zusam­men: Gewalt im Inter­net und im eige­nen Zuhau­se hät­te in Lock­down­zei­ten zuge­nom­men. »Die Nach­fra­ge nach der Not­fall­woh­nung war extrem hoch; da ist es wich­tig, dass der Senat das Kri­sen­an­ge­bot stärkt.« Zugleich führ­te er den Anstieg auf eine höhe­re Anzei­ge­be­reit­schaft und sen­si­ble­re Ermitt­lungs­kri­te­ri­en zurück. Um das nach wie vor gro­ße Dun­kel­feld wei­ter zu erhel­len, for­der­te Schrei­ber vom Senat Ein­satz in der Innen­mi­nis­ter­kon­fe­renz für eine kon­ti­nu­ier­li­che bun­des­wei­te Datenerhebung.

Auch bemän­gel­te er »ekla­tan­te For­schungs­lü­cken«, wenn es um die Ver­schrän­kung ver­schie­de­ner Dis­kri­mi­nie­rungs­ebe­nen wie Hom­ofeind­lich­keit und Sexis­mus geht. »Die Gewalt­er­fah­run­gen von les­bi­schen und bise­xu­el­len Frau­en wei­sen inter­sek­tio­na­le Beson­der­hei­ten auf, die bis­her nicht berück­sich­tigt wer­den. Des­halb kommt die über­wie­gen­de Mehr­heit der Zah­len von geschä­dig­ten Män­nern«, so Schrei­ber. Eine sexis­ti­sche Belei­di­gung gegen eine les­bi­sche Frau wer­de bei­spiels­wei­se sel­ten als queer­feind­lich erfasst. So ent­sprä­che die Sta­tis­tik nicht der tat­säch­li­chen Ver­tei­lung von Gewalterfahrungen.

Sensibilisierung bei der Polizei

Auf das The­ma Anzei­ge­be­reit­schaft kam auch LSBTI-Ansprech­per­son Anne von Knob­lauch zurück. Dass sich mitt­ler­wei­le mehr Betrof­fe­ne mit Straf­an­zei­gen an die Poli­zei wen­den, sieht sie als Erfolg: »Wir klä­ren auf in den Sze­ne­be­zir­ken und gehen dahin, wo sich LSBTI-Men­schen tref­fen«, so Knob­lauch. Für Opfer wäre es bei­spiels­wei­se wich­tig zu wis­sen, dass sie durch Online-Anzei­gen auf den Besuch in der Wache ver­zich­ten könn­ten. Auf Vasi­li Fran­cos Nach­fra­ge, wie Poli­zei­be­am­te im Umgang mit nicht­bi­nä­ren und trans­ge­schlecht­li­chen Men­schen geschult wür­den, wies Knob­lauch auf die zahl­rei­chen Sen­si­bi­li­sie­rungs­pro­gram­me im Rah­men von Aus- und Fort­bil­dun­gen hin. Dabei wür­de es auch um trans Iden­ti­tä­ten gehen, »damit Men­schen so ange­spro­chen wer­den, wie sie es sich wünschen«.