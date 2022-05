Warum essen wir so viele Chips? Dr. Schmidt erklärt die Welt

In den Super­markt-Rega­len gibt es immer mehr Kes­sel­chips. Sie schei­nen mir knusp­ri­ger zu sein als die ande­ren Chips. Was ist der Trick?

Ich glau­be nicht, dass sie knusp­ri­ger sind. Aber sie sind in der Regel etwas dicker, manch­mal ent­hal­ten sie auch noch die Scha­le, sodass man wirk­lich über­zeugt sein darf, dass es sich um geschnit­te­ne Kar­tof­feln handelt.

Und glaubst du das auch?

Davon gehe ich inzwi­schen aus. Ich war ja lan­ge der Mei­nung, dass ein Groß­teil der bekann­ten Chips-Sor­ten aus obsku­ren Ersatz­sa­chen besteht. Wie bei den soge­nann­ten Sta­pel­chips, wo die Kar­tof­feln alle durch­ge­matscht wer­den und dann der Kar­tof­fel­brei in Scheib­chen aus dem Extru­der kommt, bevor die frit­tiert wer­den. Na ja, wenn man so im Klein­ge­druck­ten von die­sen Sachen liest, dann fra­ge ich mich: Wozu braucht ein Chip Hefeextrakt?

Und was ist dei­ne Vermutung?

Das ist ein­fach nur ein net­te­res Wort für Geschmacks­ver­stär­ker. Und da ja ein Groß­teil der Chips-Vari­an­ten mit allen mög­li­chen Gewürz­mi­schun­gen zum Teil recht exo­ti­scher Art gemacht wird … zum Bei­spiel Hühnchen-Thymian.

Hühn­chen-Thy­mi­an? Aha.

Kei­ne Ahnung, was das soll. Ich fra­ge mich auch, wie Hühn­chen-Aro­ma her­ge­stellt wird. Inso­fern hat­te ich eigent­lich immer den Ein­druck, dass Chips ziem­lich syn­the­tisch sind. Das ist einer der Grün­de, war­um ich rela­tiv früh­zei­tig auf …

… war­um du Bio­chips umge­stellt hast?

Ja, genau. Aber die Bio­chips schme­cken tat­säch­lich nach Kar­tof­feln. Ich bin auch kein Anhän­ger die­ser Gewürz-Chips. Schon die Papri­ka-Din­ger, die schme­cken ja nach allem Mög­li­chem, nur nicht unbe­dingt nach Paprika.

Wel­che isst du dann?

Nur die mit Salz, wei­ter nix.

Glaubst du, dass die Kes­sel­chips tat­säch­lich aus dem Kes­sel kommen?

In vie­len Fäl­len schon. Zumin­dest bei der einen Bio-Vari­an­te, die ich als Ers­tes wahr­ge­nom­men habe. Denn die gaben sogar an, wer gera­de den Kes­sel bedient hat.

Wie? Der Name oder was?

Ja, das stand auf der Tüte. Da stand, das war von Sowie­so gekocht. »Gekocht« ist in dem Fal­le aller­dings ein recht eigen­tüm­li­ches Wort. Zwar han­delt es sich um einen Kes­sel, in dem man ja durch­aus kochen könn­te. Aber wenn die Chips in 150 Grad hei­ßem Fett schwim­men – kochen wür­de ich das nicht mehr nennen.

Weißt du, war­um man einen Chip isst und dann die hal­be Packung essen muss? Als wür­de der eine die ande­ren in den Mund befehlen.

Also, ich den­ke mal, dafür bräuch­test du noch nicht mal die Geschmacks­ver­stär­ker, das tut in der Regel schon das Salz. Es gibt auch die Hypo­the­se, es läge am Ver­hält­nis von Fett und Kohlehydraten.

Für mei­nen Geschmack ist »Salt & Vine­gar« sowie­so am besten.

Das ist eine der furcht­ba­ren Geschmacks­rich­tun­gen, wo ich ganz gewiss sofort wür­gen würde.