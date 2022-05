Versammlung der Bewegung Yerewolo Debout sur les remparts, die den Sturz der zivilen Regierung und den Rückzug Frankreichs aus Mali begrüßt. Foto: Bettina Rühl

Der jun­ge Mann wirkt zer­brech­lich. Das liegt nicht nur dar­an, dass sei­ne schmal geschnit­te­ne schwar­ze Trai­nings­ho­se schlab­bert, als gäbe es dar­un­ter kaum einen Kör­per. Es liegt auch dar­an, dass er schon nach weni­gen Sät­zen zu wei­nen anfängt. Eine Pau­se oder gar den Abbruch des Gesprächs lehnt der jun­ge Mali­er trotz­dem ab. Er habe über das, was vor gut zwei Jah­ren vor­ge­fal­len sei, bis­her noch nie spre­chen kön­nen. Jetzt wol­le er reden, trotz aller Angst. Es geht um einen Über­griff der mali­schen Armee auf sein Hei­mat­dorf im Zen­trum von Mali. Inter­na­tio­na­le Men­schen­rechts­or­ga­ni­sa­tio­nen wie Human Rights Watch und Amnes­ty Inter­na­tio­nal wer­fen den mali­schen Sicher­heits­kräf­ten seit Jah­ren schwe­re Über­grif­fe gegen die Bevöl­ke­rung vor. In den ver­gan­ge­nen Mona­ten wur­de dar­über inter­na­tio­nal häu­fi­ger berichtet.

Grund dafür ist die Prä­senz rus­si­scher Sol­da­ten in Mali und die dadurch aus­ge­lös­te Debat­te über die Fort­set­zung zwei­er inter­na­tio­na­ler Mili­tär­mis­sio­nen in dem Land, an denen sich die Bun­des­wehr betei­ligt. Ende des Monats lau­fen die Man­da­te für bei­de Ein­sät­ze aus. Vor allem die Prä­senz rus­si­scher Kämp­fer hat zu Kri­tik an der UN- und der EU-Mis­si­on geführt. Seit Ende 2021 sind rus­si­sche Sol­da­ten in Mali, rund 1000 sol­len es sein. Meh­re­re west­li­che Regie­run­gen sind davon über­zeugt, dass unter den Bewaff­ne­ten auch Söld­ner des berüch­tig­ten Kreml-nahen Mili­tär­un­ter­neh­mens Wag­ner sind. Die mili­tä­ri­sche Über­gangs­re­gie­rung in Malis Haupt­stadt Bama­ko bestrei­tet das.

Das Verhältnis zu Frankreich zerrüttet

Ihr Ver­hält­nis zur ehe­ma­li­gen Kolo­ni­al­macht Frank­reich, die noch bis vor kur­zem Malis wich­tigs­ter Part­ner in Sicher­heits­fra­gen war, ist mitt­ler­wei­le zer­rüt­tet. Frank­reich agier­te unab­hän­gig von der UN-Mis­si­on Minus­ma in Mali und kon­zen­trier­te sich auf den Kampf gegen mut­maß­li­che isla­mis­ti­sche Ter­ror­grup­pen. Auf­ga­ben der UN-Mis­si­on Minus­ma sind dage­gen die Sta­bi­li­sie­rung Malis, die Umset­zung eines Frie­dens­ver­trags von 2015 und der Schutz der Zivil­be­völ­ke­rung. Die Bun­des­wehr war außer­dem an einer mili­tä­ri­schen Aus­bil­dungs­mis­si­on der EU betei­ligt. Nach der Kabi­netts­vor­la­ge von Mit­te ver­gan­ge­ner Woche möch­te die Bun­des­re­gie­rung den UN-Ein­satz in Mali wei­ter unter­stütz­ten, und das in Zukunft sogar mit noch mehr Sol­da­ten. Statt 1100 soll die Man­dats­ober­gren­ze künf­tig 1400 Per­so­nen betra­gen. Die Betei­li­gung an der EU-Aus­bil­dungs­mis­si­on, die auch die Euro­päi­sche Uni­on nicht in der jet­zi­gen Form fort­set­zen will, soll nach dem Wil­len des Kabi­netts been­det wer­den. Der Bun­des­tag muss noch zustimmen.

Der Name des jun­gen Man­nes, der nun über ein Mas­sa­ker der mali­schen Armee reden möch­te, soll aus Sicher­heits­grün­den nicht genannt wer­den, hier heißt er Ada­mu Mag­ad­ji. Vor gut zwei Jah­ren leb­te der 27-Jäh­ri­ge noch mit sei­ner Fami­lie in einem Dorf in der Nähe des Ortes Mondo­ro im Zen­trum von Mali. Am Mor­gen gegen sechs habe er sei­ner chro­nisch kran­ken Mut­ter wie immer ihre Medi­ka­men­te gege­ben, tra­di­tio­nel­le Medi­zin, die jeden Tag sehr früh ver­ab­reicht wer­den müs­se. Wäh­rend er bei sei­ner Mut­ter saß, hör­te er drau­ßen erst Schrit­te, dann Schüs­se. »Die Armee hat das Dorf umstellt, vie­le Men­schen ver­haf­tet und drauf­los geschos­sen«, schafft Mag­ad­ji zu erzäh­len. Zwi­schen­durch hät­ten sie immer wie­der geschrien: »Hier woh­nen schlech­te Menschen!«

Gemeint war ver­mut­lich der Vor­wurf, die Dorf­be­woh­ner sei­en Sym­pa­thi­san­ten oder Mit­glie­der einer der vie­len bewaff­ne­ten isla­mis­ti­schen Grup­pen. Aus­lö­ser die­ser Ver­däch­ti­gung ist wahr­schein­lich die Tat­sa­che, dass die Män­ner zum Volk der Ful­be gehö­ren. Ein radi­ka­ler Pre­di­ger namens Ama­dou Kou­fa rekru­tiert vor allem Anhän­ger sei­nes Vol­kes, der Ful­be. Kou­fas Grup­pe, Kat­i­ba Maci­na, ist mit dem Ter­ror­netz­werk Al-Qai­da und ande­ren isla­mis­ti­schen Grup­pen in Mali ver­bün­det. Immer wie­der kri­ti­sie­ren Men­schen­rechts­or­ga­ni­sa­tio­nen und Ver­ei­ni­gun­gen der Ful­be, Mit­glie­der der Volks­grup­pe stün­den des­halb bei Regie­rung und Armee unter Generalverdacht.

»Die Sol­da­ten haben über­haupt nicht dar­auf geach­tet, wen sie vor sich haben«, erzählt Mag­ad­ji. »Für sie waren wir alle gleich.« Am Ende hät­ten 23 Men­schen tot auf dem Boden gele­gen, dar­un­ter sei­ne Mut­ter, sei­ne Frau, ihr gemein­sa­mes Kind und sein Zwil­lings­bru­der. Er selbst habe zwi­schen Lei­chen am Boden gele­gen und sich leb­los gestellt. »Die Sol­da­ten gin­gen zwi­schen ihren Opfern her­um und über­prüf­ten, ob sie wirk­lich tot waren. Wer noch leb­te, dem schos­sen sie eine Kugel in den Kopf.« War­um sie ihn aus­spar­ten, weiß er nicht. Mag­ad­ji zieht den lin­ken Ärmel sei­nes T-Shirts hoch und zeigt auf eine Nar­be: »Mich hat die Kugel nur am Arm getroffen.«

Schließ­lich hät­ten die Sol­da­ten ihn und ande­re Über­le­ben­de mit­ge­nom­men. In zwei ver­schie­de­nen Gefäng­nis­sen sei er noch sie­ben Mona­te lang fest­ge­hal­ten und gefol­tert wor­den. »Es gibt nichts, was sie mir nicht ange­tan haben«, sagt Mag­ad­ji. »Das Ein­zi­ge, was sie mir erspart haben, ist der Tod.« Im Okto­ber 2020 wur­de er frei­ge­las­sen. Seit­dem ver­sucht er, mit dem Über­le­ben klarzukommen.

Weni­ge Tage nach dem Gespräch ver­sam­meln sich in Bama­ko etli­che Akti­vis­tin­nen und Akti­vis­ten. Es ist gegen 15 Uhr und noch heiß, die ers­ten Teil­neh­men­den rücken sich ein paar Stüh­le in der Durch­fahrt zu einem Hin­ter­hof zurecht, hier ist es etwas küh­ler. Die Män­ner und Frau­en, die nach­ein­an­der ein­tref­fen, sind zu früh, erst um 16 Uhr soll die Ver­samm­lung der Bewe­gung Yere­wo­lo Debout sur les rem­parts begin­nen. Deren Prä­si­dent Ada­ma Ben Diar­ra gilt als einer der der­zeit ein­fluss­reichs­ten Akti­vis­ten in Mali und ist ein schar­fer Kri­ti­ker Frank­reichs. Er hat in den ver­gan­ge­nen Jah­ren etli­che Demons­tra­tio­nen gegen die damals noch zivi­le Regie­rung und gegen deren mäch­tigs­ten Part­ner Frank­reich mit organisiert.

Monatelange Proteste

Der Zuspruch war gewal­tig, denn die Bevöl­ke­rung fühl­te sich von der kor­rup­ten Eli­te aus­ge­beu­tet. Vor allem aber: Die Sicher­heits­la­ge ver­schlech­ter­te sich zuneh­mend, isla­mis­ti­sche Grup­pen wei­te­ten ihren Ein­fluss aus, eth­ni­sche Kon­flik­te kamen hin­zu. Gan­ze Dör­fer wur­den abge­brannt, Hun­der­te Men­schen grau­sam getö­tet. Armee und Regie­rung waren offen­bar nicht wil­lens oder nicht in der Lage, die Bevöl­ke­rung zu schüt­zen. Auch Frank­reich nicht, das die Anti-Ter­ror­ope­ra­ti­on Bark­ha­ne unter­hielt. Die Wut der Malie­rin­nen und Mali­er stieg, bis im August 2020 die Armee erst­mals putsch­te und dann noch ein­mal weni­ge Mona­te spä­ter. Die Bevöl­ke­rung steht mehr­heit­lich hin­ter dem Putsch, begrüß­te auch das Ende der fran­zö­si­schen Militäroperation.

Diar­ra nutzt die Zeit bis zum Beginn der Ver­samm­lung, um mit eini­gen Mit­strei­tern noch schnell etwas zu essen. Sie tei­len ein Baguette, tun­ken ihr Brot gemein­sam in eine Schüs­sel mit Fleisch und Soße. Er ist Mit­glied des mali­schen Über­gangs­par­la­ments. Die EU und die west­afri­ka­ni­sche Wirt­schafts­ge­mein­schaft Eco­was haben ihn mit geziel­ten Sank­tio­nen belegt. Die EU wirft ihm vor, das Abhal­ten frei­er Wah­len zu behin­dern. Das Über­gangs­par­la­ment unter­stützt die mili­tä­ri­sche Über­gangs­re­gie­rung, die bis zu fünf Jah­re im Amt blei­ben will. Von den vie­len Vor­wür­fen gegen die mali­sche Armee und gegen rus­si­sche Sicher­heits­kräf­te hat Diar­ra durch­aus schon gehört.

»Das ist die alte Lei­er, für uns sind die­se Vor­wür­fe des Wes­tens nicht neu«, meint er mit fast schlep­pen­der Stim­me. »Über­all da, wo der Wes­ten nicht am Drü­cker ist, spricht er von Über­grif­fen der Armee gegen die Zivil­be­völ­ke­rung.« Diar­ra sieht dar­in bewusst lan­cier­te Ver­su­che Frank­reichs, den Ruf der mali­schen Armee und ihrer rus­si­schen Part­ner zu beschä­di­gen. »Die Vor­wür­fe sind aus der Luft gegriffen.«

In den Berich­ten von Über­le­ben­den klingt das ganz anders. Zwei von ihnen konn­ten nach eige­nen Anga­ben im Anschluss an das Mas­sa­ker in dem Ort Mou­ra im Zen­trum Malis nach Bama­ko flie­hen. Dort wur­den nach einem Bericht der Men­schen­rechts­or­ga­ni­sa­ti­on Human Rights Watch zwi­schen Ende März und Anfang April bis zu 300 Men­schen getö­tet. An dem Mas­sa­ker sei­en auch rus­si­sche Kämp­fer betei­ligt gewe­sen. Die mali­sche Armee hat­te nach den Schüs­sen in Mou­ra gemel­det, sie habe 200 isla­mis­ti­sche Kämp­fer getötet.

Weiße Soldaten mordeten

Die bei­den Über­le­ben­den hei­ßen hier Ada­ma Cis­sé und Bou­ba­car Dial­lo. Bei­de erzäh­len von fünf Mili­tär­hub­schrau­bern, mit denen am 27. März, einem Markt­tag, wei­ße Sol­da­ten nach Mou­ra gekom­men sei­en. Die Wei­ßen hät­ten eine frem­de Spra­che gespro­chen, jeden­falls nicht Fran­zö­sisch. Vier Hub­schrau­ber sei­en gelan­det, einer sei in der Luft geblie­ben, erin­nert sich Cis­sé. »Die Besat­zung des Hub­schrau­bers, der in der Luft ste­hen blieb, hat auf alle geschos­sen, die zu flie­hen ver­such­ten.« Dann hät­ten die mali­schen und die wei­ßen Bewaff­ne­ten den Ort umstellt. »Die Wei­ßen sind von Haus zu Haus gegan­gen und haben jedes nach Män­nern durch­sucht«, berich­tet Dial­lo. »Es waren viel mehr wei­ße als mali­sche Sol­da­ten.« Cis­sé schätzt die Zahl der Gefan­ge­nen auf 4000, nach und nach sei­en aber eini­ge wie­der frei gelas­sen worden.

Die Män­ner sei­en in Grup­pen auf­ge­teilt und fest­ge­hal­ten wor­den. »Ich habe gese­hen, wie die wei­ßen Bewaff­ne­ten ein­zel­ne Män­ner abson­der­ten und sie dann exe­ku­tier­ten«, erzählt Cis­sé. Die mali­schen Sol­da­ten hät­ten die Gefan­ge­nen bewacht, die Wei­ßen hät­ten die Opfer aus­ge­wählt und erschos­sen. Ob es sich um rus­si­sche Sol­da­ten oder Söld­ner der berüch­tig­ten Wag­ner-Grup­pe han­delt, kön­nen weder Cis­sé noch Dial­lo sagen.

Die rund 20 Augen­zeu­gen, mit denen die Men­schen­rechts­or­ga­ni­sa­ti­on Human Rights Watch gespro­chen hat, berich­te­ten laut West­afri­ka-Direk­to­rin Corin­ne Duf­ka den glei­chen Ablauf. Unter den Ver­haf­te­ten und Exe­ku­tier­ten befan­den sich laut Duf­ka sowohl Dorf­be­woh­ner als auch Hun­der­te von Händ­lern, die an die­sem Sonn­tag auf den Markt gekom­men waren. »Die Exe­ku­tio­nen gin­gen Tag und Nacht wei­ter«, erzählt Cis­sé. »Alle zehn Minu­ten hör­ten wir Schüsse.«

Ins­ge­samt wur­den laut Human Rights Watch etwa 300 Men­schen getö­tet. »Die genaue Zahl weiß nie­mand«, meint Dial­lo. »Ich allein habe mehr als 200 Lei­chen gezählt.« »Die Zeu­gen glau­ben, dass es sich bei den wei­ßen Sol­da­ten um Rus­sen han­delt, weil die mali­sche Regie­rung im Dezem­ber die Ent­sen­dung von Grup­pen rus­si­scher Aus­bil­der ange­kün­digt hat­te«, ergänzt Duf­ka, »um die mali­sche Armee im Kampf gegen die bewaff­ne­ten Isla­mis­ten zu unterstützen«.

Bis­lang ist unklar, wie vie­le der Toten Zivi­lis­ten waren und wie vie­le tat­säch­lich einer der isla­mis­ti­schen Ter­ror­grup­pen ange­hör­ten, die in Mali gegen die Regie­rung und gegen die Armee kämp­fen. »Natür­lich haben bei uns auch Isla­mis­ten gelebt«, sagt der Über­le­ben­de Cis­sé. »Wir kann­ten sie, weil sie nie ein Geheim­nis dar­aus gemacht haben.« Es sei­en aber sehr weni­ge gewe­sen, »unter 100 Men­schen waren viel­leicht sechs Isla­mis­ten«. Er und Dial­lo kön­nen sich nicht vor­stel­len, wie­der nach Hau­se zurück­zu­ge­hen – aus Angst, dass sie einem nächs­ten Mas­sa­ker nicht ent­kom­men würden.

In Mali wer­den der­lei Berich­te von vie­len erstaun­lich wenig ernst genom­men. Das gilt auch für Bou­ba­car Boco­um. Er ist Prä­si­dent einer noch jun­gen poli­ti­schen Par­tei und Ana­lyst am mali­schen »Zen­trum für Stra­te­gi­sche Stu­di­en«. »Der­lei Über­grif­fe wer­den in einem Krieg auch Kol­la­te­ral­schä­den genannt«, stellt er fest. »Man kann so etwas nicht ver­hin­dern, aber wo ist das Pro­blem? Ent­schei­dend ist am Ende die Bilanz: Hat die Mili­tär­ope­ra­ti­on mehr Posi­ti­ves oder mehr Nega­ti­ves bewirkt? Allein dar­auf kommt es an.« Eine fast ver­stö­ren­de Reak­ti­on auf den viel­fa­chen Mord an Zivi­lis­ten. Natür­lich reprä­sen­tiert Bou­ba­car Boco­um nur einen Teil der Bevöl­ke­rung, aber eine völ­li­ge Außen­sei­ter­mei­nung ver­tritt er auch nicht. Es scheint, als erseh­ne die mali­sche Bevöl­ke­rung der­zeit vor allem eins: Sta­bi­li­tät. Und das womög­lich um jeden Preis.

Sogar Ada­mu Mag­ad­ji, der sei­ne Fami­lie ver­lo­ren hat, zeigt eine gewis­se Nach­sicht gegen­über der Armee. Auf die Fra­ge, wie er die mili­tä­ri­sche Über­gangs­re­gie­rung sieht, wo doch eben die­se Armee sei­ne Fami­lie getö­tet und ihm so viel Leid ange­tan hat, sagt er: »Was gesche­hen ist, ist gesche­hen. Ich hof­fe bloß, dass das Regime sich ändert und von nun an kei­ne Ver­bre­chen mehr begeht.« Ob er je dar­an gedacht habe, gegen Ver­tre­ter der Armee zu kla­gen und Ent­schä­di­gung zu for­dern? Mag­ad­ji reagiert fast erstaunt. »Wir sind Dorf­be­woh­ner«, sagt er. »Ich habe noch nie davon gehört, dass wir gegen die zivi­len oder mili­tä­ri­schen Auto­ri­tä­ten kla­gen kön­nen.« Zudem habe er viel zu viel Angst, sich mit dem Staat anzu­le­gen. Und das nicht erst seit dem Mili­tär­putsch: Das Mas­sa­ker in sei­nem Dorf wur­de noch zu Zei­ten der for­mal demo­kra­ti­schen Regie­rung verübt.