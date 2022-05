Straßenlärm, Abgase, Unfälle: Eine Stadt voller Autos bedeutet eine Stadt voller Gesundheitsrisiken. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Wie­der ist ein wei­ßes Fahr­rad auf­ge­taucht, das an einen töd­lich ver­un­glück­ten Rad­fah­rer erin­nert – dies­mal am Schle­si­schen Tor/Ecke Falcken­stein­stra­ße, wo ein 71-Jäh­ri­ger Ende März mit einem Auto kol­li­dier­te. Wei­ße Fahr­rä­der fin­den sich über­all in Ber­lin und machen deut­lich: Auto­ver­kehr kann töd­lich sein. Zu den Unfäl­len kommt die Luft­ver­schmut­zung: Ber­lin lag laut EU-Umwelt­agen­tur 2021 hin­ter allen ande­ren deut­schen Städ­ten. Und nicht zu ver­ges­sen die Kli­ma­bi­lanz, die auch für Elek­tro­au­tos im Ver­gleich zu öffent­li­chen Trans­port­mit­teln schlecht ausfällt.

Die­ser Rea­li­tät stellt sich die Initia­ti­ve »Volks­ent­scheid Ber­lin Auto­frei«, die ein par­ti­el­les Auto­ver­bot inner­halb des Ber­li­ner S-Bahn­rin­ges anstrebt. In ihrer Visi­on einer auto­frei­en Stadt gäbe es wei­ter­hin Bus­se und Feu­er­wehr sowie Aus­nah­men für bei­spiels­wei­se Men­schen mit Behin­de­rung. Ansons­ten wäre, abge­se­hen von 12 Frei­fahr­ten im Jahr, eine Son­der­er­laub­nis für pri­va­te Pkw-Nut­zung notwendig.

Am Diens­tag wur­de der Weg zum Volks­ent­scheid vom Senat aller­dings vor­läu­fig ver­sperrt. Denn zum einen hält die Ber­li­ner Innen­ver­wal­tung den zur Prü­fung ein­ge­reich­ten Geset­zes­ent­wurf für unzu­läs­sig. Zum ande­ren emp­fin­det ihn die Ver­kehrs­ver­wal­tung unter Sena­to­rin Bet­ti­na Jarasch (Grü­ne) als poli­tisch unsozial.

Bereits ver­gan­ge­nen Diens­tag hieß es aus der Innen­ver­wal­tung, der Geset­zes­vor­schlag sei »unver­hält­nis­mä­ßig« und ste­he im Kon­flikt mit Arti­kel 2 des Grund­ge­set­zes, dem Recht auf »freie Ent­fal­tung« der Per­sön­lich­keit. Mit die­ser Ein­schät­zung ging der Vor­schlag an die Ver­kehrs­ver­wal­tung, die in der Senats­sit­zung am dar­auf­fol­gen­den Diens­tag inhalt­lich Stel­lung bezog. In der Pres­se­kon­fe­renz erklär­te Ver­kehrs­se­na­to­rin Jarasch, war­um ihre Ver­wal­tung den Geset­zes­ent­wurf nicht dem Abge­ord­ne­ten­haus zur Über­nah­me emp­fiehlt: Auch wenn das Ziel, den Auto­ver­kehr in Ber­lin zu redu­zie­ren, das­sel­be sei, hal­te man den Fokus auf die 88 Qua­drat­ki­lo­me­ter gro­ße Innen­stadt für unso­zi­al: »Sämt­li­che Pro­ble­me, die wir momen­tan mit dem Ver­kehr haben, wür­den sich nach außer­halb des S-Bahn­rin­ges ver­la­gern«, so Jarasch. Das sei eine Fra­ge der Umwelt­ge­rech­tig­keit, denn mehr Lärm und Ver­kehrs­be­las­tung in Rand­be­zir­ken wür­de vor allem Nied­rig­ver­die­ner tref­fen. Außer­dem ste­he das Gesetz im Wider­spruch zum eige­nen »gesamt­städ­ti­schen Ansatz« und ver­ges­se die Men­schen außer­halb des Rin­ges. »Wir brau­chen auto­freie Kieze und grü­ne Oasen, aber kei­ne auto­freie Innen­stadt«, beton­te Jarasch. Ben­ni Was­mer, Spre­cher des Auto­frei-Bünd­nis­ses, hält Jaraschs Ein­wän­de »nd« gegen­über für unbe­grün­det. Der Stadt­rand wäre auto­ma­tisch bes­ser ange­bun­den, wür­den Bus­se pünkt­lich aus der Innen­stadt her­aus­kom­men und der ÖPNV, wie im Volks­be­geh­ren gefor­dert, wei­ter aus­ge­baut. Pendler*innen könn­ten zudem mit weni­ger Auto­ver­kehr eher auf das Fahr­rad zurück­grei­fen. »Dadurch wür­de sich eine Frei­heit an Ange­bo­ten eröff­nen, die es zur­zeit nicht gibt.« Zugleich macht Was­mer auf ver­kehrs­po­li­ti­sche Pro­jek­te des Senats wie die Pkw-Maut auf­merk­sam, »die alles ande­re als sozi­al gerecht ist«. Er zwei­felt an Jaraschs Wil­len zur öko­lo­gi­schen Ver­kehrs­wen­de: »Wenn Frau Jarasch unse­re Zie­le wirk­lich tei­len wür­de, wür­de sie uns kei­ne Stei­ne in den Weg legen.«

Mehr als die Stel­lung­nah­me der Ver­kehrs­ver­wal­tung bremst aller­dings die juris­ti­sche Ein­schät­zung das Volks­be­geh­ren aus. Die Initia­ti­ve muss nun vor das Lan­des­ver­fas­sungs­ge­richt. Die­ses soll die Ver­hält­nis­mä­ßig­keit prü­fen. Spre­cher Was­mer gibt sich zwar opti­mis­tisch: »Kei­ne recht­li­che Ein­schät­zung stell­te bis­her grund­sätz­li­che Ein­wän­de fest.« Char­lot­te Hepp­ner, Dok­to­ran­din im Ver­wal­tungs­recht, erkennt in einer juris­ti­schen Ana­ly­se auf verfassungsblog.de aber durch­aus mög­li­che Angriffs­stel­len. Nicht nur die all­ge­mei­ne Hand­lungs­frei­heit, auch das Eigen­tums­recht und die Berufs­frei­heit könn­ten durch Pkw-Ver­bo­te als ein­ge­schränkt gel­ten. Zugleich macht sie auf die »frei­heits­si­chern­den Aspek­te der Auto­re­du­zie­rung« auf­merk­sam: Mehr Platz für ande­re Gewer­be, mehr Sicher­heit für nicht-moto­ri­sier­te Verkehrsteilnehmer*innen zum Bei­spiel. Bei einer Abwä­gung könn­te das Gericht zur einen oder ande­ren Sei­te neigen.

Oli­ver Wied­mann von Mehr Demo­kra­tie hält eben­falls einen Erfolg vor Gericht für mög­lich. Von ins­ge­samt 35 Volks­be­geh­ren in Ber­lin sei­en nur fünf wegen Unzu­läs­sig­keit geschei­tert. »Des­we­gen soll­te man schon abwar­ten, was das Gericht sagt«, so Wied­mann zu »nd«. So wich­tig eine ordent­li­che Prü­fung sei, um Pro­zes­se direk­ter Demo­kra­tie juris­tisch abzu­si­chern, so pro­ble­ma­tisch sei die War­te­zeit. Min­des­tens zwölf Mona­te dürf­ten bis zu einem Urteil ver­ge­hen. »Für ein Volks­be­geh­ren ist das ärger­lich, denn dadurch geht die Luft raus, die Dyna­mik.« Wied­mann hält des­halb eine Frist für sinn­voll, damit die Gerich­te Volks­be­geh­ren nicht nur genau, son­dern auch schnell prüfen.