Die Revitalisierung der alten Ausstellung im Café Sibylle kommt, wie auch anderes auf der Karl-Marx-Allee, nicht in die Gänge. Foto: dpa/Britta Pedersen

Der Schnurr­bart des Dik­ta­tors ist ver­schwun­den. Lan­ge Zeit konn­te die bron­ze­ne Ober­lip­pen­be­haa­rung des abge­ris­se­nen Sta­lin-Denk­mals aus DDR-Zei­ten, zusam­men mit einem Ohr, im »Café Sibyl­le« an der Karl-Marx-Allee in Fried­richs­hain-Kreuz­berg bewun­dert wer­den. Infor­ma­ti­ons­ta­feln, Zeich­nun­gen und alte Tele­fo­ne als Audio­gui­des kom­plet­tier­ten eine klei­ne, aber sehens­wer­te Aus­stel­lung über die Geschich­te der Stra­ße. Was aber heu­te im kurz­zei­tig insol­ven­ten Café seit des­sen Wie­der­eröff­nung im Jahr 2018 zu sehen ist, hat damit wenig zu tun.

»Von damals sind letzt­lich nur Rui­nen übrig«, sagt Achim Bahr zu »nd«. Der Vor­sit­zen­de des gemein­nüt­zi­gen Ver­eins Sta­lin­bau­ten setzt sich für den Erhalt des kul­tu­rel­len Erbes ent­lang der Karl-Marx-Allee ein. Seit Jah­ren wirbt der His­to­ri­ker und Kura­tor für eine Wie­der­be­le­bung der eins­ti­gen Aus­stel­lung im »Café Sibyl­le« – wenn auch in neu­er Form. Momen­tan fin­den sich hier nur noch weni­ge, wild zusam­men­ge­wür­fel­te Exponate.

Im August ver­gan­ge­nen Jah­res hat­te die Fried­richs­hain-Kreuz­ber­ger Bezirks­ver­ord­ne­ten­ver­samm­lung über eine Neu­auf­la­ge der Aus­stel­lung dis­ku­tiert. Man beschloss, dass bis April 2022 das Bezirks­mu­se­um FHXB über den Stand der Din­ge berich­ten soll. Pas­siert ist das bis heu­te nicht.

Über den Umgang mit der Aus­stel­lung im »Café Sibyl­le« ist Achim Bahr mehr als ent­täuscht: »Das Gan­ze ist ein Armuts­zeug­nis, das sich noch dazu ganz leicht ändern lie­ße. Ber­lin wird hier sei­nen eige­nen Ansprü­chen nicht gerecht.« Seit Ende ver­gan­ge­nen Jah­res bewirbt sich die Haupt­stadt mit der Karl-Marx-Allee um den Titel als Unesco-Welt­kul­tur­er­be. »Es ver­steht sich eigent­lich von selbst, dass dann auch für einen ent­spre­chen­den Zustand vor Ort gesorgt wer­den muss«, sagt Bahr.

Karl-Marx-Allee geht leer aus

Für das Cor­bu­si­er-Haus sowie das Han­sa­vier­tel, mit denen sich eben­falls um das Kul­tur­er­be bewor­ben wird, gebe es Räu­me für Aus­stel­lun­gen und Infor­ma­tio­nen, sogar eine Mus­ter­woh­nung. An der Karl-Marx-Allee, ins­be­son­de­re im ers­ten Bau­ab­schnitt der Stra­ße, der Anfang der 50er Jah­re erbaut wur­de und vom Straus­ber­ger Platz bis zur Pros­kau­er Stra­ße reicht, sei hin­ge­gen nichts zu finden.

»Die Aus­stel­lung im ›Café Sibyl­le‹ wird nach wie vor in gedruck­ten, aber auch in Online-Rei­se­füh­rern bewor­ben«, sagt Bahr. Er selbst habe immer wie­der beob­ach­ten kön­nen, wie Besu­che­rin­nen und Besu­cher sich ins Café ver­irr­ten und sich nach der Aus­stel­lung erkun­dig­ten, die es so nicht mehr gibt. »Es ist ein unhalt­ba­rer Zustand und im Grun­de schlicht­weg erbärmlich.«

Tausende Euro ohne Ertrag

Dabei wer­de das Café seit der Neu­eröff­nung mit öffent­li­chen Gel­dern unter­stützt. Mit ihnen soll das kul­tu­rel­le Ange­bot des Hau­ses – etwa Ver­an­stal­tun­gen, aber eben auch die Aus­stel­lung – finan­ziert wer­den. »Mal war die Rede von 2000 Euro im Monat, dann wie­der von 2500 Euro im Monat«, sagt Bahr. Eine ver­bind­li­che Aus­sa­ge sei man schul­dig geblie­ben. »Ande­re Cafés hat­ten sich bit­ter­lich über einen Wett­be­werbs­nach­teil beklagt. Ich fra­ge mich, wo das Geld – wir spre­chen inzwi­schen ja von über 80 000 Euro – denn hin­ge­si­ckert ist.«

In der Bezirks­ver­ord­ne­ten­ver­samm­lung sei im ver­gan­ge­nen Jahr laut Bahr ange­ge­ben wor­den, dass die Wie­der­be­le­bung der Aus­stel­lung wohl rund zwei Jah­re dau­ern wer­de. Sein Wunsch nach einer schnel­le­ren Umset­zung sei von der Lei­te­rin des Bezirks­mu­se­ums mit Hin­weis auf feh­len­des Per­so­nal und unzu­rei­chen­de Mit­tel abge­wie­sen wor­den. »Ich habe dann dar­um gebe­ten, dass zumin­dest der momen­ta­ne Rest der Aus­stel­lung etwas schö­ner auf­be­rei­tet wird und kos­ten­lo­se Hil­fe von uns als Ver­ein ange­bo­ten«, sagt Bahr. Auch hier sei er jedoch auf tau­be Ohren gestoßen.

Über­rascht ist Bahr vor allem dar­über, dass nicht nur von Sei­ten der Poli­tik kein Inter­es­se signa­li­siert wer­de, son­dern auch das Bezirks­mu­se­um kei­ne Bereit­schaft zei­ge: »Im Gro­ßen und Gan­zen hat es in der Ange­le­gen­heit immer mal wie­der Gesprä­che gege­ben, aber eigent­lich sind wir kei­nen ein­zi­gen Schritt vor­an­ge­kom­men.« Gegen­über »nd« ver­weist das Muse­um FHXB auf das Bezirks­amt Fried­richs­hain-Kreuz­berg als zustän­di­ge Insti­tu­ti­on. Letz­te­res ließ eine nd-Anfra­ge unbeantwortet.

Chaos Kosmos und kaputte Gedenktafeln

Achim Bahr sieht das Vor­ge­hen im Fall der Aus­stel­lung als sym­pto­ma­tisch für den ers­ten Bau­ab­schnitt der Karl-Marx-Allee an. Eine wei­te­re fest­ge­fah­re­ne Situa­ti­on sei etwa rund um das ehe­ma­li­ge »Kino Kos­mos« zu beob­ach­ten, das mitt­ler­wei­le als Event-Loca­ti­on dient. »Gefühl­ter­ma­ßen fin­det dort viel­leicht vier- oder fünf­mal im Jahr etwas statt«, sagt Bahr. An Kon­zep­ten feh­le es nach wie vor. Ärger­lich sei­en auch die »mons­trö­sen« Pla­kat­ge­rüs­te über den Tief­ga­ra­gen­ein­fahr­ten vor dem Gebäu­de: »Wenn da kein Kino mehr ist, braucht man auch kei­ne Gerüs­te mehr für Plakate.«

Ein Trau­er­spiel sei auch der kata­stro­pha­le Zustand etli­cher Gedenk­ta­feln am Ran­de der Karl-Marx-Allee. »Ich glau­be, mitt­ler­wei­le ist kei­ne die­ser 40 Tafeln noch unbe­schä­digt.« Immer wie­der wür­den Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner beim Ver­ein nach den Tafeln fra­gen oder ent­wen­de­te Stü­cke mel­den. »Frü­her wur­den sie immer mal wie­der gerei­nigt, kaput­te Schei­ben wur­den ersetzt«, sagt der His­to­ri­ker. Seit rund zwei Jah­ren reagie­re der Bezirk über­haupt nicht mehr. Bahr ver­spricht: »Wir wer­den auch hier nicht lockerlassen.«