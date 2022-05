Blick aus einem Fenster der Abschiebehaftanstalt in Glückstadt auf das Nachbargebäude. Foto: dpa/Ulrich Perrey

Seit Wochen wird für eine Pro­test­ver­an­stal­tung am Sams­tag vor der Abschie­be­haft­ein­rich­tung in Glück­stadt an der Elbe mobi­li­siert. Ein Abschie­be­kan­di­dat, der aus poli­ti­schen Grün­den aus dem Iran geflüch­tet war, befin­det sich dort seit die­ser Woche im Hun­ger­streik, um gegen sei­ne dro­hen­de Aus­lie­fe­rung nach Grie­chen­land zu demonstrieren.

Sein Name ist Hos­sein. Er ist in Grie­chen­land mit sei­nem Asyl­ge­such aner­kannt, doch vor Ras­sis­mus und Gewalt durch Neo­na­zis vor nun­mehr neun Jah­ren nach Deutsch­land geflüch­tet. Hier konn­te er sich mit kirch­li­cher Unter­stüt­zung gut inte­grie­ren. Hos­sein hat die deut­sche Spra­che erlernt. Mit die­sen Kennt­nis­sen leis­te­te er ande­ren Geflüch­te­ten als Dol­met­scher zum Bei­spiel bei Arzt­be­su­chen wert­vol­le Hil­fe. Hos­sein sieht sein Leben in Grie­chen­land bedroht. Auch des­we­gen bau­te er auf eine Zukunft in Deutsch­land. Doch nun droht ihm die Abschie­bung aus der Bun­des­re­pu­blik.

Aus Soli­da­ri­tät mit ihm demons­trier­ten Antifa-Aktivist*innen am Don­ners­tag vor der Kie­ler Aus­län­der­be­hör­de. Dabei wur­de auch dazu auf­ge­ru­fen, Appel­le ans Innen­mi­nis­te­ri­um in Kiel zu schi­cken, die eine sofor­ti­ge Frei­las­sung von Hos­sein ver­lan­gen. Zustän­di­ge Minis­te­rin ist seit April 2020 die CDU-Poli­ti­ke­rin Sabi­ne Süt­ter­lin-Waack. Ihre Par­tei regier­te das Land der­zeit zusam­men mit Grü­nen und FDP.

Der Abschie­be­knast in Glück­stadt, der von den Län­dern Schles­wig-Hol­stein, Meck­len­burg-Vor­pom­mern und dem Stadt­staat Ham­burg als gemein­sa­me Ein­rich­tung betrie­ben wird, hat­te im August des ver­gan­ge­nen Jah­res sei­ne Arbeit auf­ge­nom­men. Je Land sind maxi­mal 20 Plät­ze in der frü­he­ren Mari­ne­ka­ser­ne vor­ge­se­hen. Wegen feh­len­den Betreu­ungs- und Bewa­chungs­per­so­nals ist die vol­le Kapa­zi­tät jedoch noch nicht aus­ge­schöpft wor­den. Aktu­ell hat das Land Schles­wig-Hol­stein wie­der ent­spre­chen­de Stel­len­an­zei­gen dazu geschaltet.

Die sich am Stadt­rand befin­den­de Ein­rich­tung, die wie ein Hoch­si­cher­heits­trakt anmu­tet, kos­tet jähr­lich 18 Mil­lio­nen Euro. Das Bünd­nis »Kein Abschie­be­ge­fäng­nis in Glück­stadt und anders­wo« stellt des­halb die ver­glei­chen­de Fra­ge, wie vie­le See­not­ret­tungs­schif­fe bezie­hungs­wei­se Deutsch­kur­se man für die­se Sum­me wohl finan­zie­ren könn­te. »In der Abschie­be­haft wer­den Men­schen inhaf­tiert, die kei­ner­lei Straf­ta­ten began­gen haben. Das ist nicht nur ein unmensch­li­cher Aus­druck von insti­tu­tio­nel­lem Ras­sis­mus, son­dern in vie­len Fäl­len schlicht unrecht­mä­ßig«, sagt Bünd­nis-Mit­glied Ela Hazem. Sie ver­weist auf den sich auf Abschie­be­haft spe­zia­li­sier­ten Anwalt Peter Fahl­busch, nach des­sen Beob­ach­tung rund 50 Pro­zent aller Inhaf­tie­run­gen rechts­wid­rig sind.

Treff­punkt zur Demons­tra­ti­on am Sams­tag ist um 13 Uhr am Glück­städ­ter Hafen. Eine Zubrin­ger-Fahr­rad-Demo von Elms­horn nach Glück­stadt star­tet um 11.30 Uhr am Bahn­hof (Hols­ten­platz). Am 10. und 11. Juni fin­det ein bun­des­wei­tes Koor­di­nie­rungs­tref­fen von Grup­pen gegen Abschie­be­haft in Dres­den statt, das von der Rosa-Luxem­burg-Stif­tung unter­stützt wird. Kern­the­ma dabei sind die Voll­zugs­be­din­gun­gen in den ver­schie­de­nen Ein­rich­tun­gen.