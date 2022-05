Für dieses Album hätte Paul McCartney seine Seele verkauft und die von John Lennon gleich mit Foto: Epic/Sony Records

Ende der 80er war ich frisch an der Uni ein­ge­schrie­ben, Fach­be­reich Sprach- und Lite­ra­tur­wis­sen­schaf­ten. Der fal­sche Ort für einen jun­gen Men­schen, der Leben­dig­keit und Offen­heit such­te. Und das Gegen­pro­gramm war nicht bes­ser: Neben­job in der «Sys­tem­gas­tro­no­mie», also Bulet­ten­wen­den bei McDonald’s. Damals kam mir erst­mals der Gedan­ke, dass Karl Marx mög­li­cher­wei­se doch nicht ganz Unrecht gehabt hatte.

Zum Glück gab es noch eine ande­re Welt. Ich gebe zu, sie war nicht beson­ders groß. Um genau zu sein: 31,5 x 31, 5 cm. Exakt eine LP-Hül­le. Sie hing im Schau­fens­ter eines Plat­ten­la­dens, an dem ich nach jeder Bulet­ten­schicht vor­bei­ging. Das Bild dar­auf war knatsch­bunt und zeig­te vier Men­schen, die, wie­wohl sie nicht lächel­ten, Opti­mis­mus aus­strahl­ten. Ich las: Pre­fab Sprout, «From Lan­gley Park to Mem­phis». Alles sehr rät­sel­haft. Ich hat­te kei­ne Ahnung, wo Lan­gley Park lag, und dass eine Band sich «Vor­ge­fer­tig­ter Spross» nann­te, ver­wun­der­te mich noch mehr. Zugleich spür­te ich, dass die Musik, die sich dahin­ter ver­barg, eine Kriegs­er­klä­rung an Ödnis und Stumpf­sinn waren.

Ich kauf­te mir das Album, ohne auch nur ein Lied gehört zu haben. Und nach­dem ich alle Lie­der gehört hat­te, kauf­te ich mir alle Alben die­ser Band. Das waren nicht vie­le. Denn die Plat­ten­fir­ma hielt – aus Grün­den, die man nicht ver­ste­hen muss – Wer­ke zurück. «Pro­test Songs» erschien statt 1985 erst 1989. Und für «Let’s Chan­ge The World With Music» muss­ten die Fans gar 16 Jah­re aus­har­ren; das für 1993 geplan­te Album wur­de erst 2009 ver­öf­fent­licht. Man mun­kelt, es gäbe noch ein Dut­zend wei­te­rer Wer­ke, die nur auf ihre Pres­sung warteten.

Das über­rascht. Denn die The­men, die bei Pre­fab Sprout ver­han­delt wer­den, sind die der Mensch­heit: Lie­be, Hoff­nung, Sehn­sucht, Täu­schung, Ent­täu­schung, Eupho­rie, Trau­er und ein zar­ter Hauch von Weh­mut, aber wirk­lich nur hauch­zart. Pad­dy McA­loon, der wei­se Kopf von Pre­fab Sprout, singt davon, was mög­lich wäre, wenn wir unse­ren eige­nen Gefüh­len nur trau­ten. Wenn wir uns über­haupt mehr trau­ten – zutrauten.

Auf­bau­en­de klu­ge Wor­te, die ein­ge­klei­det sind in Melo­dien, die – hier passt das Kli­schee end­lich ein­mal! – himm­lisch sind. Nicht von die­ser Welt. Denn Musik ist für McA­loon etwas Gött­li­ches, und das im wört­li­chen Sinn. Auf der Sin­gle «Let the­re be music» lässt er Gott per­sön­lich zu Wort kom­men: «Lasst Musik mei­ne Stim­me sein. Es möge Musik herr­schen. Musik wird sein. Und Ihr wer­det mei­ne Geschich­te hören. Ihr wer­det einen Blick von mei­ner Herr­lich­keit erha­schen und eine Zuflucht fin­den vor den auf­tau­chen­den Problemen.»

Klingt grö­ßen­wahn­sin­nig. Und dann kam die Band auch noch aus New­cast­le-upon-Tyne. Doch die Kom­po­si­tio­nen recht­fer­ti­gen die­ses Pathos. Viel­leicht wür­de Mozart heu­te so klin­gen. Oder Bri­an Wil­son, wenn ihm noch ein­mal Lie­der wie auf «Pet Sounds» gelän­gen. Das Fas­zi­nie­ren­de ist, dass Pad­dy McA­loon sol­che Melo­dien in Serie pro­du­ziert. Auf jedem Album fin­den sich zwei, drei Titel, für die Paul McCart­ney sei­ne See­le ver­kauft hät­te und die von John Len­non gleich mit. Und auch der Rest – sogar die Füll­ti­tel ihrer Maxi­sin­gles (wie der Song «Girl, I’m here») – ist in der Regel bes­ser als das, was sich auf vie­len Pop-Sam­plern tummelt.

Uner­reicht aber sind Pre­fab Sprout auf ihrem Album «Andro­me­da Heights», das vor 25 Jah­ren, 1997, erschien. In den 80ern hat­ten McA­loo­ns Tex­te bis­wei­len lyri­schen Anspruch. «I never play bas­ket­ball now» ist in jedem Fall eine unor­tho­do­xe Meta­pher für Lie­bes­kum­mer. Auch dass er sich auf Songs wie «Faron Young», «The King of Rock’n’roll», «Hey Man­hat­tan» und «Jes­se James Sym­pho­ny» an ame­ri­ka­ni­schen Mythen lite­ra­risch abar­bei­te­te, ist für einen Nord­eng­län­der aus Lan­gley Park (Graf­schaft Durham) eher unge­wöhn­lich. Auf «Andro­me­da Heights» ver­zich­tet McA­loon auf sol­che Anspie­lun­gen und Fein­hei­ten. Da heißt es in dem Song «The mys­te­ry of love» frei raus: «Was du in mir siehst, wer­de ich nie erfah­ren. Das ist das Rät­sel der Lie­be. Aber jedes Mal, wenn wir uns küs­sen, bedeu­tet Ahnungs­lo­sig­keit Glück.» Ist das Schla­ger oder Redu­zie­rung aufs Wesentliche?

Die Musik gibt die Ant­wort. Sie ist rei­ne Schön­heit, die kei­ne text­li­che Cle­ver­ness, kein intel­lek­tu­el­les Um-die-Ecke-Den­ken benö­tigt. Zwölf Mal hin­ter­ein­an­der gelingt es Pre­fab Sprout, den per­fek­ten Pop­song zu erschaf­fen. Und «Pri­so­ner of the Past» ist noch ein wenig per­fek­ter. Wäh­rend Pau­ken und Trom­pe­ten sug­ge­rie­ren, Han­ni­bal mar­schie­re mit sei­nen Ele­fan­ten über die Alpen, haucht Pad­dy McA­loon bit­ters­te Wor­te ins Mikro­fon. Der Text mag Punk­rock sein, eine Ver­wün­schung der ver­lo­re­nen Lie­be, doch die Stim­me ist Engels­ge­sang. Schö­ner haben Rache­ge­dan­ken nie geklun­gen. Ja, schö­ner als «Andro­me­da Heights» hat in den 90er Jah­ren kein Album geklungen.

In Groß­bri­tan­ni­en, dem Mut­ter­land des Pop, wuss­te man dies zu wür­di­gen. Das Monu­men­tal­werk schaff­te es – wie eini­ge ihrer Alben zuvor – in die Top 10. In Deutsch­land hin­ge­gen sind Pre­fab Sprout nie über den Sta­tus des ewi­gen Insi­der­tipps hin­aus­ge­kom­men. Immer­hin: Die «Spex»-Redaktion kür­te «Andro­me­da Heights» zu einem der fünf wich­tigs­ten Alben des Jah­res 1997. Und wer Blum­felds Opus magnum «Old Nobo­dy», das 1998 ent­stand, hört, weiß, wel­che Plat­te bei Jochen Dis­tel­mey­er rauf und run­ter lief. Doch hier­zu­lan­de ist die Fan­ge­mein­de von Pad­dy McA­loon bis heu­te über­schau­bar geblie­ben. Das macht aber nichts. Man hält ja auch McDonald‘s nicht für gro­ße Küche, nur weil sie die meis­ten Bulet­ten verkaufen.

Pre­fab Sprout: «Andro­me­da Heights» (Kit­chen­wa­re Records)