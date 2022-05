BiUmstellung der Ernährung ist nur ein Baustein des Klimaschutzes Foto: dpa/Sven Hoppe

Schon lan­ge sind sich Klimawissenschaftler*innen dar­über einig, dass Land­wirt­schaft und Lebens­mit­tel­her­stel­lung eine zen­tra­le Rol­le für die glo­ba­le Erd­er­wär­mung spie­len. Ent­lang der gesam­ten Lie­fer­ket­ten, vom Acker bis auf den Tel­ler, pro­du­zie­ren sie rund ein Drit­tel der welt­wei­ten Treib­haus­gas­emis­sio­nen. Die in der Kli­ma­for­schung genutz­ten sozio­öko­no­mi­schen Lang­zeit­stu­di­en gin­gen bis­lang meist von einem ste­ten Wirt­schafts­wachs­tum aus. In einer in der jüngs­ten Aus­ga­be des Wis­sen­schafts­jour­nals »Natu­re Food« erschie­ne­nen Stu­die unter­su­chen Wissenschaftler*innen vom Pots­dam Insti­tut für Kli­ma­fol­gen­for­schung (PIK) nun erst­mals, wie sich ver­schie­de­ne Post­wachs­tums­öko­no­mie-Ansät­ze auf den Treib­haus­gas-Aus­stoß des Lebens­mit­tel­sek­tors aus­wir­ken könnten.

Dabei zeigt sich, dass eine allei­ni­ge Schrump­fung die­ses Wirt­schafts­sek­tors und des Nah­rungs­mit­tel­kon­sums dem Kli­ma unter dem Strich nur wenig nüt­zen wür­de. »Statt­des­sen müs­sen wir die­ses Sys­tem von Grund auf ver­än­dern«, sagt der Erst­au­tor der Stu­die, Ben­ja­min Bor­dis­ky. »Das bedeu­tet, dass die Men­schen nur das kon­su­mie­ren, was sie benö­ti­gen, um ihren Nähr­stoff­be­darf zu decken, dass sie weni­ger Lebens­mit­tel weg­wer­fen und sich aus­ge­wo­ge­ner ernäh­ren, mit viel mehr Gemü­se und weni­ger tie­ri­schen Pro­duk­ten.« Eine Beprei­sung der Treib­haus­gas­emis­sio­nen kön­ne zudem Anrei­ze lie­fern für eine höhe­re Effi­zi­enz, etwa durch geziel­te­res Dün­gen und der Wahl ertrag­rei­che­rer Pflan­zen. »Zusam­men­ge­nom­men könn­te das den Aus­stoß von Treib­haus­ga­sen dras­tisch sen­ken«, sagt der For­scher. Bis Ende des Jahr­hun­derts könn­ten Land­wirt­schaft und Lebens­mit­tel­in­dus­trie kli­ma­neu­tral und zugleich grü­ner und gesün­der sein – und mög­li­cher­wei­se auch um eini­ges kleiner.

Ein­kom­mens­trans­fers der rei­chen Län­der in den Glo­ba­len Süden erwie­sen sich dage­gen aus Sicht des Kli­ma­schut­zes als kon­tra­pro­duk­tiv, da ab einer bestimm­ten Ein­kom­mens­gren­ze der Fleisch­kon­sum erfah­rungs­ge­mäß deut­lich steigt. »Inter­na­tio­na­le Trans­fers könn­ten den­noch wün­schens­wert sein aus Grün­den der glo­ba­len und sozia­len Gerech­tig­keit«, räumt Mit­au­tor David Chen ein. »Ein Wan­del der Vor­lie­ben kann durch mehr Erzie­hung zu Nach­hal­tig­keit bewirkt wer­den oder, indem struk­tu­rel­le Fak­to­ren geän­dert wer­den, etwa durch weni­ger Wer­bung, För­de­run­gen oder Lob­by­is­mus, für umwelt­schäd­li­che Produkte.«

In einer pflan­zen­rei­che­ren Kost sieht er zugleich eine Chan­ce, um Lie­fer­eng­päs­se, wie aktu­ell durch den Ukrai­ne-Krieg, zu ver­min­dern, denn das meis­te Getrei­de die­ne als Fut­ter­mit­tel. Die­se Sicht teilt auch der Polit­öko­nom Lukas Fesen­feld, der an der Eid­ge­nös­si­schen Tech­ni­schen Hoch­schu­le (ETH) Zürich und der Uni­ver­si­tät Bern zur poli­ti­schen Mach­bar­keit einer Trans­for­ma­ti­on in Kli­ma- und Ernäh­rungs­po­li­tik forscht. In der PIK-Stu­die sieht er »einen sehr wich­ti­gen Bei­trag dafür, abzu­schät­zen, wie poten­zi­el­le Ziel­kon­flik­te bei der Errei­chung der Nach­hal­tig­keits­zie­le im Ernäh­rungs­sek­tor abge­mil­dert wer­den kön­nen.« Die Stu­die unter­strei­che ein­mal mehr die zen­tra­le Rol­le einer umfas­sen­den Trans­for­ma­ti­on des Ernäh­rungs­sys­tems, um eine gesun­de Ernäh­rung, fai­re wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung und die Kli­ma­zie­le zu erreichen.

Gemein­sam mit 19 wei­te­ren Wissenschaftler*innen vom PIK, dem Thü­nen-Insti­tut und ande­ren deut­schen For­schungs­ein­rich­tun­gen ver­fass­te Fesen­feld bereits Ende März einen Offe­nen Brief zu der dro­hen­den Lebens­mit­tel­kri­se im Nahen Osten und Tei­len Afri­kas auf­grund des Ukrai­ne-Krie­ges mit kla­ren Hand­lungs­an­wei­sun­gen. Mit­tels einer Reduk­ti­on des hie­si­gen Fleisch­kon­sums, der Men­ge an Nah­rungs­mit­tel­ab­fäl­len und der Pro­duk­ti­on von Agro­sprit lie­ße sich die­se abwen­den. Dabei neh­men sie Bezug auf einen wei­te­ren Auf­ruf von über 660 inter­na­tio­na­len Wissenschaftler*innen: Die­se schät­zen auf Basis von Daten der Welt­ernäh­rungs­or­ga­ni­sa­ti­on FAO, dass sich der Kol­laps der ukrai­ni­schen Getrei­de- und Ölsaa­ten­ex­por­te aus­glei­chen lie­ße, indem die euro­päi­schen Fut­ter­mit­tel um ein Drit­tel gekürzt würden.

»Die Her­aus­for­de­run­gen wer­den durch den Krieg kurz­fris­tig deut­li­cher sicht­bar, aber sie bestehen grund­sätz­lich, ganz unab­hän­gig davon«, so Fesen­feld. »Man muss Land­wirt­schafts- und Ernäh­rungs­po­li­tik stra­te­gisch zusam­men den­ken. Die Land­wir­te kön­nen eine Tran­si­ti­on nicht allei­ne schul­tern.« Wert­vol­le Instru­men­te könn­ten dabei Umbau­prä­mi­en sein oder mit­tel­fris­tig eine Abga­be für Stick­stoff­über­flüs­se. Ärme­re Men­schen könn­ten über eine Art Kli­ma­di­vi­den­de ent­las­tet wer­den, der Kon­sum pflanz­li­cher und tie­ri­scher Lebens­mit­tel über die Mehr­wert­steu­er gelenkt werden.

Der Post­wachs­tums­theo­re­ti­ker Niko Paech betont die zen­tra­le Bedeu­tung sozia­ler Inno­va­tio­nen für eine Agrar­wen­de, die zum Kli­ma­schutz bei­trägt und uns vor Kri­sen schützt. Die Konsument*innen soll­ten am Pro­duk­ti­ons­pro­zess betei­ligt wer­den, etwa durch gemein­schafts­ge­tra­ge­ne Wirt­schafts­for­men wie Urban Gar­dens oder Soli­da­ri­sche Land­wirt­schaft. »Etwa 50 Pro­zent der in Euro­pa erzeug­ten Nah­rungs­mit­tel wer­den zu Abfall. Mehr Acht­sam­keit lässt sich nur bei jenen erzie­len, die ein direk­tes Ver­hält­nis zur Erzeu­gung oder wenigs­tens zum Erzeu­ger von Nah­rungs­mit­teln auf­bau­en«, so Paech.