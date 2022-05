Das Gelände rund um die Neue Späthstraße ist derzeit überwiegend sehr ländlich geprägt. Foto: nd/Nicolas Šustr

Von der A113 bis zur Königs­hei­de, vom Brit­zer Ver­bin­dungs­ka­nal bis zu den Späth’schen Baum­schu­len. So weit reicht das Vor­kaufs­rechts­ge­biet »Drei­eck Späths­fel­de« in Trep­tow-Köpe­nick, das der dama­li­ge Stadt­ent­wick­lungs­se­na­tor Sebas­ti­an Scheel (Lin­ke) noch im August 2021, kurz vor der Abge­ord­ne­ten­haus­wahl Ende Sep­tem­ber, erlas­sen hat. 85 Hekt­ar eher länd­lich gepräg­tes Gebiet mit Acker­flä­chen, Klein­gär­ten und ver­ein­zel­ten Häu­sern, die ein neu­es Stadt­ent­wick­lungs­ge­biet wer­den könn­ten. Mit der Ver­ord­nung sichert sich das Land das Recht, Flä­chen zu erwer­ben, auch wenn sie an Drit­te ver­äu­ßert wer­den sol­len. Nach nd-Infor­ma­tio­nen gab es aller­dings bereits vor Inkraft­tre­ten des Vor­kaufs­rechts spe­ku­la­ti­ve Grund­stücks­ge­schäf­te in dem Bereich.

»Es ist wich­tig, im Sin­ne einer inte­grier­ten Stadt­ent­wick­lung auch Vor­sor­ge für die Ent­wick­lun­gen von mor­gen zu tref­fen. Nur so lässt sich eine lang­fris­ti­ge Kon­ti­nui­tät für Woh­nungs­bau und gewerb­li­che Ent­wick­lung bei gleich­zei­ti­ger Berück­sich­ti­gung vor­han­de­ner und zukünf­ti­ger Grün- und Frei­raum­struk­tu­ren gewähr­leis­ten«, erklär­te Lin­ke-Poli­ti­ker Scheel damals.

Nun will der aktu­el­le Stadt­ent­wick­lungs­se­na­tor Andre­as Gei­sel (SPD) den mög­li­chen Woh­nungs­bau auf den Flä­chen, die einst alle zu den Späth’schen Baum­schu­len gehör­ten, wei­ter vor­an­trei­ben. Betrof­fen wären 374 Klein­gar­ten­par­zel­len und 90 Ein­fa­mi­li­en­häu­ser. Eine ähn­lich explo­si­ve Mischung wie auf dem mit rund 150 Hekt­ar etwa dop­pelt so gro­ßen geplan­ten neu­en Stadt­quar­tier »Blan­ken­bur­ger Süden«. Das soll, wie es auch für Späths­fel­de ange­dacht ist, eben­falls ein gemisch­tes Wohn- und Gewer­be­quar­tier wer­den – im Nor­den der Haupt­stadt sind bis zu 6000 neue Woh­nun­gen vorgesehen.

»Ohne stadt­ent­wick­lungs­po­li­ti­sche Grund­la­ge will SPD-Bau­se­na­tor Gei­sel die Klein­gär­ten in Späths­fel­de über­bau­en und gerät damit in Kon­flikt mit dem Klein­gar­ten­ent­wick­lungs­plan und auch mit der gel­ten­den Ver­kehrs­pla­nung, die hier näm­lich bis­her expli­zit kei­nen Stra­ßen­neu­bau vor­sieht«, sagt Kata­lin Gen­n­burg zu »nd«. Die Trep­tow-Köpe­ni­cke­rin ist stadt­ent­wick­lungs­po­li­ti­sche Spre­che­rin der Links­frak­ti­on im Abgeordnetenhaus.

Für die Erschlie­ßung des neu­en Stadt­teils ist seit vie­len Jah­ren eine neue Stra­ße in den Flä­chen­nut­zungs­plä­nen ver­zeich­net, die soge­nann­te Süd-Ost-Ver­bin­dung. Sie wür­de dort, wo die vor eini­gen Jah­ren eröff­ne­te Min­na-Toden­ha­gen-Brü­cke in Baum­schu­len­weg auf die B96a trifft, als vier­spu­ri­ge Schnell­stra­ße zunächst dem Brit­zer Ver­bin­dungs­ka­nal Rich­tung Wes­ten fol­gen und schließ­lich in gera­der Linie zur Anschluss­stel­le Späth­stra­ße der Tel­tow­ka­nal-Auto­bahn A113 führen.

»Das ist stadt­pla­ne­ri­scher Irr­sinn und woh­nungs­po­li­ti­sches Wol­ken­ku­ckucks­heim – wovon nur die Immo­bi­li­en­ent­wick­ler pro­fi­tie­ren, die seit Jah­ren hier lob­by­ie­ren. Das müs­sen wir ver­hin­dern und als Wahl­kreis­ab­ge­ord­ne­te kämp­fe ich seit Jah­ren gegen die­sen Irr­sinn«, sagt Kata­lin Gennburg.

Die Ber­li­ner Lan­des­ar­beits­ge­mein­schaft Natur­schutz, ein Zusam­men­schluss aller gro­ßen Umwelt­ver­bän­de wie BUND oder Nabu in der Haupt­stadt, lehnt in einer »nd« vor­lie­gen­den Stel­lung­nah­me die Senats­plä­ne, die auch im rot-grün-roten Koali­ti­ons­ver­trag ver­an­kert sind, ab. »Wir for­dern eine Siche­rung und Qua­li­fi­zie­rung der Stadt­na­tur in Späths­fel­de bestehend aus Klein­gär­ten, Grün­zü­gen und gar­ten­bau­li­chen Flä­chen mit ihrer enor­men sozia­len, öko­lo­gi­schen, kli­ma­ti­schen Bedeu­tung für Ber­lin und die Berliner*innen«, heißt es in dem Schrei­ben. »Die Bedeu­tung des Drei­ecks Späths­fel­de ist einer­seits wegen des Nut­zungs­drucks auf die umlie­gen­den Flä­chen, wie Wald, Fried­hö­fe und Grün­zü­ge, ande­rer­seits durch Bebau­ung im Umfeld nebst ver­kehr­li­cher Infra­struk­tur enorm gestie­gen«, heißt es wei­ter. Klein­gär­ten müss­ten erhal­ten, Grün- und Frei­flä­chen qua­li­fi­ziert wer­den. Bevor neue Bau­ge­bie­te aus­ge­wie­sen wer­den, müss­ten bereits aus­ge­wie­se­ne Stadt­quar­tie­re voll­ends ent­wi­ckelt werden.

Kon­kret befürch­ten die Ver­bän­de unter ande­rem einen wei­ter sin­ken­den Grund­was­ser­pe­gel, der bereits jetzt mar­kant geschä­dig­te Kie­fern-Eichen­wald in der Königs­hei­de wür­de noch wei­ter in Mit­lei­den­schaft gezogen.

Im bereits vor zwei Jah­ren vom Senat beschlos­se­nen Klein­gar­ten­ent­wick­lungs­plan 2030 heißt es: »Klein­gar­ten­an­la­gen, die grö­ße­re zusam­men­hän­gen­de Kom­ple­xe bil­den bezie­hungs­wei­se in Ver­bin­dung zu über­ge­ord­ne­ten Grün- und Land­schafts­räu­men lie­gen, erfül­len viel­fäl­ti­ge posi­ti­ve Funk­tio­nen für die Erho­lung, für den Bio­top- und Arten­schutz, für den Natur­haus­halt und für das Land­schafts­bild.« Das zusam­men­hän­gen­de Are­al Baum­schu­len­weg und Königs­hei­de wird dabei expli­zit benannt.