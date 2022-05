Spaniens Arbeitsministerin Yolanda Díaz hat große Ambitionen. Foto: AFP/Javier Torres

Die spa­ni­sche Arbeits­mi­nis­te­rin Yolan­da Díaz gilt nach Umfra­gen als belieb­tes­te Poli­ti­ke­rin des Lan­des. Die zwei­te Vize­prä­si­den­tin der Regie­rungs­ko­ali­ti­on mit den Sozi­al­de­mo­kra­ten (PSOE) hat­te die Füh­rung der Links­ko­ali­ti­on »Uni­das Pode­mos« (UP) nach dem Abgang von Pode­mos-Chef Pablo Igle­si­as vor einem Jahr über­nom­men. Sie will ihre Beliebt­heit in eine Kan­di­da­tur ummün­zen und ein neu­es lin­kes Pro­jekt unter ihrer Füh­rung grün­den. Dass eine femi­nis­ti­sche Neu­grün­dung geplant ist, hat­te »nd« im ver­gan­ge­nen Novem­ber berich­tet. Nun nimmt das Pro­jekt Gestalt an, das bis­her unter dem Arbeits­ti­tel »Brei­te Front« fir­mier­te. Aus dem Umfeld der Arbeits­mi­nis­te­rin wur­de beim Innen­mi­nis­te­ri­um nun der Name »Sumar« (sum­mie­ren oder addie­ren) regis­triert, um dem zwei­ten »Zuhör-Pro­zess« von Yolan­da Díaz auch einen juris­ti­schen Rah­men zu geben, mit dem sie par­ti­zi­pa­tiv die Stim­me von unten ein­ho­len will.

Zwar hat die Arbeits­mi­nis­te­rin ihre Kan­di­da­tur für die Par­la­ments­wah­len 2023 noch nicht ver­kün­det, aber es ist längst klar, wohin ihre Rei­se geht. Díaz zeig­te sich »begeis­tert«, denn man wol­le nun »Ideen« aus­tau­schen, »um ein ande­res Land zu ent­wer­fen«. Klar ist, dass die Frau, die sich selbst als »Sozi­al­de­mo­kra­tin« bezeich­net und nur noch aus nost­al­gi­schen Grün­den Mit­glied der kom­mu­nis­ti­schen Par­tei ist, als Alter­na­ti­ve gegen den sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Regie­rungs­chef Pedro Sán­chez antre­ten will.

Wel­che Kräf­te in dem Pro­zess addiert wer­den sol­len, ist unklar. Sumar soll über Ver­samm­lun­gen, Kon­fe­ren­zen und Ver­an­stal­tun­gen an der Basis ver­an­kert wer­den. Bei einem ers­ten Auf­tritt im ver­gan­ge­nen Herbst fiel auf, dass aus­ge­rech­net die Par­tei Pode­mos, die bis­her in der Links­ko­ali­ti­on UP den Ton angibt, nicht betei­ligt war. Statt­des­sen war die erfolg­rei­che Kan­di­da­tin von den Madri­der Regio­nal­wah­len, Moni­ca Gar­cía, dabei. Sie ist das Aus­hän­ge­schild von »Más Madrid« (Mehr Madrid), einem Bünd­nis, das vom ehe­ma­li­gen Pode­mos-Mit­be­grün­der Íñi­go Erre­jón mit­ini­tiert wor­den war. Es wur­de zweit­stärks­te Kraft. Als Gast­ge­be­rin war Moni­ca Oltra von der valen­cia­ni­schen Regio­nal­par­tei »Com­promís« dabei, wie die Bür­ger­meis­te­rin von Bar­ce­lo­na Ada Colau, deren Beliebt­heit in der kata­la­ni­schen Metro­po­le nach­ge­las­sen hat.

Bei Pode­mos ist man ent­setzt dar­über, dass man bis­her nicht ein­ge­bun­den wur­de. Díaz habe die Par­tei bis­her auch nicht über Sumar unter­rich­tet, teil­te Pode­mos-Spre­cher Pablo Fernán­dez am Mon­tag mit. Klar ist, dass ein Füh­rungs­streit schon im Gan­ge ist. In dem will sich Díaz durch­set­zen, für die die UP ihre eins­ti­ge Strahl­kraft ver­lo­ren hat. Sie will ihr Pro­jekt zunächst ohne Pode­mos gedei­hen las­sen, um sich Bein­frei­heit zu verschaffen.

Das will Pode­mos aber nicht hin­neh­men. Pode­mos-Che­fin und Sozi­al­mi­nis­te­rin Ione Belar­ra hat des­halb am Wochen­en­de unmiss­ver­ständ­lich erklärt: »Wir brau­chen eine stär­ke­re Pode­mos.« Ihre Par­tei müs­se »brei­tes­te Kan­di­da­tu­ren anfüh­ren«, die stets mit »Urwah­len« unter­stützt wer­den. »Unse­rer­seits wird es nicht an Enga­ge­ment für die Ein­heit man­geln«, erklär­te Belarra.

Erst nach den wich­ti­gen Regio­nal­wah­len in der bevöl­ke­rungs­reichs­ten Regi­on Anda­lu­si­en am 19. Juni will sich Díaz auf die Rei­se machen. Sie hofft, dass sich dann »vie­le Men­schen am Zuhör-Pro­zess betei­li­gen«. Aus den Wah­len in Anda­lu­si­en, die übli­cher­wei­se eine Vor­ent­schei­dung brin­gen, wer zukünf­tig Spa­ni­en regiert, hält sie sich her­aus. Denn die gespal­te­ne Lin­ke in Anda­lu­si­en hat nicht viel zu gewin­nen. Erst im letz­ten Augen­blick kam noch ein Bünd­nis lin­ker For­ma­tio­nen unter dem Namen »Por Anda­lucía« (Für Anda­lu­si­en) zustan­de. Pode­mos gehört zwar mit der Ver­ein­ten Lin­ken (IU) von Díaz dazu, doch die For­ma­ti­on taucht – wie die Grü­ne Alli­anz – nicht auf den Wahl­zet­teln auf, da sie nicht frist­ge­recht ein­ge­schrie­ben wur­de. Ihre Kan­di­da­ten kan­di­die­ren als Unab­hän­gi­ge auf den Listen.

Die »Anti­ka­pi­ta­lis­ten«, die Pode­mos den Rücken gekehrt hat­ten, tre­ten mit der bekann­ten Spit­zen­kan­di­da­tin Tere­sa Rodrí­guez unter »Adel­an­te Anda­lucía« (Vor­wärts Anda­lu­si­en) als eige­ne For­ma­ti­on an. Auch die Femi­nis­tin Rodrí­guez woll­te sich Sumar anschlie­ßen, aber sie wird mit­samt ihrer Lis­te bis­her außen vor gelas­sen. »Adel­an­te Anda­lucía«, die der Regi­on eine eige­ne Stim­me geben will, kam 2018 auf gut 18 Pro­zent und regiert zum Bei­spiel in Cádiz.

Die Wah­len in Anda­lu­si­en könn­ten den Zeit­plan von Díaz zer­schla­gen und dazu füh­ren, dass die ange­schla­ge­ne Min­der­heits­re­gie­rung von Pedro Sán­chez in Madrid zer­bricht, in der die lin­ken Kräf­te bis­her nur wenig umset­zen konn­ten. Die Unter­stüt­zer gehen längst immer stär­ker auf Distanz und Minis­ter­prä­si­dent Sán­chez könn­te vor­ge­zo­ge­ne Neu­wah­len auch des­halb anset­zen, um das Pro­jekt von Díaz als Alter­na­ti­ve auf dem fal­schen Fuß zu erwischen.