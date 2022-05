Überdimensionale Motorkolben im Eingangsbereich der Konzernzentrale des Autozulieferers Mahle in Stuttgart Foto: dpa | Marijan Murat

Die Geschäf­te lau­fen schlecht. Die Manz AG in Reut­lin­gen, laut Fir­men­wer­bung »welt­weit agie­ren­der High­tech-Maschi­nen­bau­er«, mach­te im ers­ten Quar­tal ein Minus von 6,7 Mil­lio­nen Euro – ein Zehn­tel des Umsat­zes. Auch die Jah­re davor lie­fen nicht rund. 2021 stand ein Ver­lust in den Büchern, 2020 ein mini­ma­ler Gewinn, 2019 und 2018 schlos­sen mit Minus­zah­len ab. Das mit­tel­stän­di­sche Unter­neh­men mit sei­nen 1400 Beschäf­tig­ten lebt von Lie­fe­run­gen an die Auto­in­dus­trie. Und damit steckt Manz wie vie­le ande­re Zulie­fe­rer der Bran­che in einer Zwickmühle.

Das pro­mi­nen­tes­te Bei­spiel ist Mah­le: In einem öffent­li­chen Schlag­ab­tausch hat­te das schwä­bi­sche Unter­neh­men im April von den Auto­kon­zer­nen finan­zi­el­le Hil­fen gefor­dert. Ange­sichts der Russ­land-Kri­se soll­ten die »OEM« (engl. Abkür­zung für Erst­aus­rüs­ter, in der Auto­bran­che übli­che Bezeich­nung für Her­stel­ler) ihren Lie­fe­ran­ten unter die Arme grei­fen. In den ver­gan­ge­nen bei­den Jah­ren habe Mah­le die Pan­de­mie-Belas­tun­gen, die gut drei Pro­zent des Umsat­zes betra­fen, zum gro­ßen Teil über­nom­men. Der Man­gel an Bau­tei­len und Chips führ­te zu Kurz­ar­beit und Pro­duk­ti­ons­stopps. Zudem stie­gen die Kos­ten für Ener­gie, Roh­stof­fe und Trans­port stark an. Daher sei­en jetzt Auto­her­stel­ler und Zulie­fe­rer gemein­sam gefor­dert, über eine fai­re Las­ten­ver­tei­lung aus die­ser schwie­ri­gen Situa­ti­on herauszufinden.

Anders als die Zulie­fe­rer stei­ger­ten die »OEM« ihre Pro­fi­te. Mer­ce­des leg­te einen Quar­tals­ge­winn von fünf Mil­li­ar­den Euro vor. BMW und Volks­wa­gen ver­dien­ten trotz zeit­wei­se still­ste­hen­der Fließ­bän­der und sin­ken­der Absatz­zah­len eben­falls präch­tig. Wegen des knap­pen Ange­bots müs­sen sie kaum Rabat­te gewäh­ren, und ihre Pro­duk­ti­on kon­zen­trie­ren sie auf teu­re, gewinn­träch­ti­ge­re Groß­raum­wa­gen. Mer­ce­des hat sogar ange­kün­digt, sein Kom­pakt­wa­gen­seg­ment von sie­ben auf vier Model­le zu schrump­fen. Bis­her sei­en die klei­ne­ren Pkw zum Ein­hal­ten sin­ken­der CO 2 -Emis­si­ons­grenz­wer­te gebraucht wor­den, gestand Vor­stands­boss Ola Käl­le­ni­us. Mit dem nun beschleu­nig­ten Umschwung zu Elek­tro­au­tos gel­te die­se Glei­chung nicht mehr.

Über die­se »asym­me­tri­sche Pro­fi­ta­bi­li­täts­ver­tei­lung« müs­se gespro­chen wer­den, for­dert Mah­le-Finanz­chef Micha­el Frick. Zuvor hat­te er sich mit einem Brand­brief an sei­nen Groß­kun­den Mer­ce­des gewandt. Der ließ »Kol­ben-Mah­le« abblit­zen: »Was die Pro­fi­ta­bi­li­tät angeht: Jeder ist für sich ver­ant­wort­lich«, wird ein Mer­ce­des-Vor­stand zitiert.

Der Kol­ben­her­stel­ler ist mit sei­ner hohen Abhän­gig­keit von Ver­bren­nungs­mo­to­ren ein typi­scher Fall des Struk­tur­wan­dels. Der­zeit erwirt­schaf­tet Mah­le noch 40 Pro­zent sei­nes Umsat­zes damit, Ende des Jahr­zehnts soll der Ver­bren­ner­an­teil immer noch 25 Pro­zent betra­gen. Kli­ma­freund­li­che­re Tech­no­lo­gien wer­den zwar aus­ge­baut, aber die Gewinn­span­ne mit Tei­len für Elek­tro­an­trie­be wer­de noch lan­ge nicht die von Ver­bren­ner­tech­nik errei­chen, zumal der Kon­kur­renz­kampf mit neu­en Pro­duk­ten hart sei, erklär­te Frick.

Mah­le mit sei­nen 70 000 Beschäf­tig­ten ist kein Ein­zel­fall. Inzwi­schen ver­dient die eins­ti­ge deut­sche Vor­zei­ge­bran­che kaum noch Geld. Dazu kom­me, dass bei der Trans­for­ma­ti­on zur Elek­tro­mo­bi­li­tät und zum auto­no­men Fah­ren in den Unter­neh­men häu­fig ein Kampf zwi­schen Ver­än­de­rungs­wil­li­gen und Skep­ti­kern statt­fin­de, wie das »Han­dels­blatt« berichtet.

Die Crux: Das Tem­po des Umstiegs auf E-Autos ist von Land zu Land unter­schied­lich. Autos und Last­wa­gen mit Ver­bren­nungs­mo­to­ren wer­den also noch lan­ge Zeit auf vie­len Stra­ßen unter­wegs sein, zeigt sich Frick über­zeugt. Mah­le will daher »die Rol­le des akti­ven Kon­so­li­die­rers ein­neh­men«. Soll hei­ßen, die gro­ßen Zulie­fe­rer wer­den die klei­nen schlu­cken. Im ver­gan­ge­nen Jahr hat­te Mah­le aber ver­geb­lich ver­sucht, den Zulie­fe­rer Hel­la zu über­neh­men, wur­de dabei vom fran­zö­si­schen Kon­zern Fau­re­cia ausgestochen.

Für die nähe­re Zukunft ist die Arbeits­ge­mein­schaft Zulie­fer­indus­trie »pes­si­mis­tisch«. Der Ver­band ver­tritt 9000 Fir­men in Deutsch­land mit etwa einer Mil­li­on Beschäf­tig­ten, mehr als die Hälf­te des Umsat­zes wird mit der Auto­mo­bil­in­dus­trie erlöst. Ins­be­son­de­re für klei­ne­re und mitt­le­re Fir­men spitzt sich die Lage zu, sorgt sich auch die IG Metall. Vie­le ver­füg­ten nur über einen sehr ein­ge­schränk­ten Abneh­mer­kreis – fal­le einer der Kun­den weg, kön­ne dies fata­le Fol­gen haben.

Der­weil schei­nen gro­ße Zulie­fe­rer wie Knorr-Brem­se in Mün­chen, Welt­markt­füh­rer für Brems­sys­te­me, oder der zweit­größ­te deut­sche Auto­mo­bil­zu­lie­fe­rer ZF Fried­richs­ha­fen den Wan­del bes­ser zu ver­kraf­ten. Die Num­mer eins, Bosch, kün­dig­te sogar Preis­er­hö­hun­gen an. Wer für die OEM »sys­tem­re­le­vant« ist, dürf­te selbst als Klei­ner künf­tig von den Auto­her­stel­lern unter­stützt wer­den. Wie die Manz AG: An dem Spe­zia­lis­ten für Lithi­um-Ionen-Bat­te­rien betei­ligt sich einer der welt­weit größ­ten Nutz­fahr­zeug­her­stel­ler, Daim­ler, als Anker­ak­tio­när. Über Bat­te­rie­zel­len zu ver­fü­gen, die den spe­zi­el­len Anfor­de­run­gen in Last­kraft­wa­gen und Bus­sen gerecht wer­den, sei, so Vor­stand Andre­as Gor­bach, für Daim­ler »ele­men­tar«.