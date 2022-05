Käufer gleichen Lemmingen, die auf Zuruf angetrottet kommen. Sonderangebote ziehen sie in Windeseile an Foto: dpa

Waren wer­den oft nicht bloß mit einem Preis aus­ge­schrie­ben, son­dern mit des­sen zwei. Der Preis offen­bart sich durch einen Ver­gleich mit sich selbst, indem er auf Ursprung und Berich­ti­gung ver­weist. Durch die­se augen­schein­li­che Kor­rek­tur wer­den Waren bil­li­ger ange­prie­sen als ehe­dem. Der Kom­pa­ra­tiv drückt dabei stets nach unten. Es geht dar­um, güns­ti­ger zu kau­fen, als die Kon­ven­ti­on es gestat­ten wür­de. Der Ver­gleich macht die Kun­den sicher. Auf den Preis reagie­ren sie wie Schild­bür­ger auf Schilder.

Je ekla­tan­ter die Lücke zwi­schen Aus­gangs­preis und End­preis, des­to ist ent­schie­de­ner das Kauf-Ver­lan­gen. Minus 30, minus 50, minus 70 Pro­zent! Der eli­mi­nier­te Norm­preis wirkt wie ein Eye-Cat­cher. Wir beur­tei­len dann die ent­spre­chen­de Ware an ihrer Preis­ab­wei­chung. »Sale«, schreit das Schild. Die Dif­fe­renz der Prei­se, die Reduk­ti­on, erscheint dem Käu­fer gera­de­zu kon­tra­fak­tisch als Gewinn. Er ver­liert nicht Geld, das er zu zah­len hat, son­dern er gewinnt Geld, weil er nicht den Lis­ten­preis ent­rich­tet. Zwar ist die unmit­tel­ba­re Moti­va­ti­on, ein­kau­fen zu gehen, vom Bedürf­nis nach bestimm­ten Lebens­mit­teln geprägt, doch die fak­ti­schen Ein­käu­fe wei­chen meist vom kon­kre­ten Vor­ha­ben ab.

Eins kauft des­we­gen oft auch Din­ge, die weder unmit­tel­bar noch men­gen­mä­ßig, geschwei­ge denn auf lan­ge Sicht benö­tigt wer­den, getrie­ben von der Vor­stel­lung, dass man so güns­tig nicht mehr zum Zug kommt. Immer wird etwas mit­ge­nom­men, das ursprüng­lich nicht auf der Agen­da gestan­den hat. Die Kör­be gera­ten vol­ler als die Wün­sche. Wir mei­nen uns gar zu beloh­nen, auch wenn wir in einer sol­chen Situa­ti­on mehr aus­le­gen als vor­ge­se­hen. Obgleich die Aus­ga­ben sich erhö­hen, glau­ben wir, dass sie sich sen­ken. Alles kos­tet weni­ger als es kos­tet, doch ins­ge­samt kos­tet es mehr.

Redu­zier­te Waren erzeu­gen indu­zier­te Käu­fer. Das Fla­nie­ren durch die Geschäf­te ist kein pro­fa­nes Beob­ach­ten und Schät­zen von Gebrauchs­wer­ten und eine simp­le Ratio­na­li­sie­rung ihrer Tausch­wer­te, es ist dar­über hin­aus ein sich ver­selbst­stän­di­gen­des Pee­pen von Prei­sen. Waren schrei­en nicht nur durch Rekla­me und Preis, sie kre­ieren zusätz­li­che Beach­tung durch die heu­te flä­chen­de­cken­de Preis­re­duk­ti­on. Unter­stellt wird, dass der unmit­tel­ba­re Markt­preis unter dem eigent­li­chen Markt­wert liegt. Ob das stimmt oder nicht, ist irrele­vant, rele­vant ist, dass es so ankommt und dass die poten­zi­el­len Käu­fer dem­entspre­chend funk­tio­nie­ren. Der Preis ver­rät nie, wes Ursprung er ist oder wes­sen Manö­ver er dar­stellt. Der Kun­de ist wehr­los in sei­nem Han­deln, mag er nun Bescheid wis­sen oder nicht. Ohne per­ma­nen­te, wenn auch wech­seln­de Son­der­an­ge­bo­te kann heu­te kein Super­markt mehr exis­tie­ren. Die Fre­quenz ist stei­gend. An der Lebens­mit­tel­front, an der wir täg­lich ste­hen, ist das am deutlichsten.

Mar­kan­te Son­der­an­ge­bo­te erzeu­gen des Öfte­ren wah­re Amei­sen­auf­läu­fe in den Geschäf­ten. Jeder Auf­lauf erhöht die Auf­merk­sam­keit, ja er bestärkt den Ein­druck, dass es dort etwas geschenkt oder äußerst bil­lig abzu­ho­len gibt. Diver­se Shop­ping-Events wer­den gefilmt und medi­al vor- und auf-, zu- und nach­be­rei­tet, was den Effekt noch zusätz­lich stei­gert. Käu­fer glei­chen Lem­min­gen, die auf Zuruf ange­trot­tet kom­men. Son­der­an­ge­bo­te zie­hen sie in Win­des­ei­le an. Kauf­häu­ser und Märk­te wir­ken wie Sire­nen und die Anvi­sier­ten wie hilf­lo­se Opfer, die ob des Ange­bots »ein­fach zuschla­gen müs­sen«. Der über­mäch­ti­ge Kun­de ist der übermächtigte.

Käu­fer sind Opfer und Täter in einem. Ohne sie geht zwar nichts, aber sie lau­fen doch meist wie am Schnür­chen. Bei der Hatz nach Son­der­an­ge­bo­ten ver­ken­nen die Kun­den sich stän­dig, sie wis­sen zwar nicht, was sie sind, aber sehr wohl, was sie zu tun haben. Jäger sind Gejag­te. Sie mei­nen Jäger zu sein, die da Pro­duk­te via Son­der­an­ge­bot gewin­nen, wäh­rend sie doch eben­so die von den Waren auf­ge­scheuch­te Her­de sind, die als Hor­de Märk­te über­fällt, durch­wühlt, auf­mischt. In den Ein­kaufs­wä­gen und Waren­kör­ben lie­gen kei­ne Tro­phä­en, son­dern Waren, deren Wert rea­li­siert wird. Schnäpp­chen­jagd ist men­ta­les wie rea­les Trai­ning für Kun­den. Wäh­rend etwa Yup­pies nicht auf den Preis schau­en müs­sen, müs­sen die Nor­ma­los immer auf ihre schma­le Bör­se ach­ten. Der kapri­zier­te Blick auf den Preis ist der aus­schlag­ge­ben­de Aspekt der Ent­schei­dun­gen. It’s the oppor­tu­ni­ty, stu­pid! Waren ver­lan­gen von ihren Käu­fern ein schier ange­pass­tes Ver­hal­ten. Und zwar pron­to! Ihre Attrak­ti­vi­tät liegt zuvor­derst im Preis. Tausch­wer­te locken da mehr als Gebrauchswerte.

Neben den redu­zier­ten gibt es noch die redu­zier­ba­ren Waren. Hier wird den Käu­fern selbst die Mög­lich­keit ein­ge­räumt, Preis­nach­läs­se vor­zu­neh­men, indem sie Gut­schei­ne ein­lö­sen kön­nen bezie­hungs­wei­se für einen gesam­ten Ein­kauf bestimm­te Pro­zent­punk­te in Abzug brin­gen dür­fen. Das erhöht nun­mehr den Griff auf teu­re Waren respek­ti­ve führt zu umfang­rei­chen, auf jeden Fall über­di­men­sio­nier­ten Ein­käu­fen. Der Trug­schluss besteht dar­in, dass ver­güns­tigt auch als güns­tig erscheint. Neben­bei wird auf diver­se Sicher­hei­ten, auf Garan­tien, auf Rück­ga­be- und Umtausch­rech­te des Öfte­ren leicht­fer­tig verzichtet.

Der Sti­mu­lus zum Kauf ist zwar vor­han­den, aber er muss zusätz­lich auf­ge­heizt wer­den. Preis­nach­läs­se sind obli­gat gewor­den, sodass davon aus­zu­ge­hen ist, dass durch sie mehr Absatz erzielt und Gewinn gemacht wer­den kann als ohne sie. Ermä­ßig­te Waren erhei­schen mehr Auf­merk­sam­keit als jene, die nicht ver­bil­ligt wur­den. Sie spie­len in einer eige­nen Klas­se. Kau­fen ist dann nicht bloß die Mög­lich­keit, etwas zu bekom­men, es ist die zeit­lich begrenz­te Chan­ce, bil­lig weg­zu­kom­men. Mor­gen schon könn­te es zu spät sein. Der Absatz ist meist grö­ßer als der Vor­satz. Käu­fer wol­len stets weni­ger, als sie krie­gen. So sta­pelt sich Gerüm­pel in den Hei­men und diver­se Nah­rungs­mit­tel über­schrei­ten das jewei­li­ge Ablauf­da­tum. Es ist das »Haben-Müs­sen«, das da antreibt. Man hat zu haben. »Mehr!« lau­tet die Parole.

Digi­ta­li­sier­te Lis­ten (Rech­nun­gen, Bonus­kar­ten, Zer­ti­fi­ka­te) sind zu Doku­men­ten der Kon­trol­le und Obser­va­ti­on gewor­den. Kei­ne Erle­di­gung, die nicht ihren Weg in zahl­lo­se Ver­zeich­nis­se fin­det und an diver­se Algo­rith­men ange­dockt wird. Kaum etwas wird so inten­siv notiert und ana­ly­siert wie Markt­ver­hal­ten und Kauf­ge­wohn­hei­ten, die ein­ge­speist in die digi­ta­len Sys­te­me neue Geschäfts­mög­lich­kei­ten eröff­nen und die Kon­kur­renz befeu­ern. »Die Welt als Waren­haus erweist sich als digi­ta­les Pan­op­ti­kum mit einer Total­über­wa­chung«, schreibt Byung-Chul Han (in »Kapi­ta­lis­mus und Todes­trieb« 2019).

Ein mone­tär diver­si­fi­zier­tes Waren­sor­ti­ment lässt die kon­di­tio­nier­ten Sub­jek­te zum Erwerb antre­ten. Erst jenes kon­sti­tu­iert voll­wer­ti­ge Bür­ger. Der Appell ver­selbst­stän­digt sich im Waren­sub­jekt zur Befehls­aus­ga­be. Er wird kano­ni­siert durch einen Gefan­ge­nen­chor, der Käu­fer und Ver­käu­fer auf allen Ebe­nen ein­glie­dert. Für Ver­käu­fer geht es nicht dar­um, ein­zel­ne Waren zu ihrem Wert zu ver­kau­fen, son­dern für Waren­kon­tin­gen­te Durch­schnitts­pro­fi­te zu erzie­len. Sie kal­ku­lie­ren daher mit Sor­ti­men­ten. Nicht ein­zel­ne Waren wer­den zu ihrem Wert ver­kauft, son­dern bestimm­te Waren­kon­tin­gen­te über eine bestimm­te Zeit­dau­er. Men­gen wer­den auf Raum und Zeit bezo­gen und ent­spre­chend dis­po­niert. Berech­nun­gen wer­den durch die­se Misch­kal­ku­la­tio­nen immer kom­ple­xer, Pro­gno­sen schwieriger.

Son­der­an­ge­bo­te und Aktio­nen, Preis­nach­läs­se und Rabat­te sind bestän­di­ge Grö­ßen, das heißt, sie sind Aus­nah­men, die zur Regel gewor­den sind. Es ist der »Wer­wolfs­heiß­hun­ger« der Waren, von dem Karl Marx im ers­ten Band vom »Kapi­tal« schreibt, der nach Ver­wer­tung am Markt und Ent­wer­tung in der Kon­sum­ti­on schreit, der Kun­den in Geschäf­te und Net­ze treibt. Sie die­nen und bedie­nen, hal­ten sich aber gera­de des­we­gen für auto­nom und selbst­be­stimmt. Etwas güns­tig erstan­den zu haben, ver­setzt das bür­ger­li­che Sub­jekt in Ent­zü­cken. Es gilt, die Umlauf­zeit des Waren­ka­pi­tals so kurz wie mög­lich zu hal­ten. Sto­ckun­gen und Staus sind Bedro­hun­gen. Was da ist, muss raus, muss weg. Und zwar bald.