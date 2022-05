Ray Liotta, 2016 Foto: dpa/Juanjo Martin

Das furio­se Fina­le von Mar­tin Scor­se­ses »Good­fel­las« pro­to­kol­liert einen der letz­ten Tage vor Hen­ry Hills Auf­nah­me in ein Zeu­gen­schutz­pro­gramm. Der Mafia-Gangs­ter steigt an einem frü­hen Mai­mor­gen des Jah­res 1980 in sei­nen Wagen, fährt von sei­nem Haus in Brook­lyn los und ent­deckt einen Hub­schrau­ber am Himmel.

In den fol­gen­den Stun­den ver­kauft der von Ray Liot­ta gespiel­te Hill erst Pis­to­len und holt dann sei­nen Bru­der aus dem Kran­ken­haus sowie sei­ne Frau vom Ein­kau­fen ab. Anschlie­ßend kehrt Hill wie­der nach Hau­se zurück, um dem Baby­sit­ter sei­ner bei­den klei­nen Töch­ter ein Paket Koka­in ans Bein zu kle­ben. Die Dro­gen­ku­rie­rin soll damit zum Flug­ha­fen fah­ren, einen Flie­ger nach Atlan­ta neh­men und dort das Paket an einen von Hills Kun­den über­ge­ben. Bis dahin und zwi­schen­durch muss er ner­vi­ge Tele­fo­na­te mit sei­ner Gelieb­ten und frucht­lo­se Wort­wech­sel mit eini­gen Gangs­ter-Freun­den durch­ste­hen, wäh­rend er gleich­zei­tig auf­pas­sen muss, dass die Fleisch­so­ße nicht anbrennt.

Doch so fest sein kri­mi­nel­ler All­tag Hill auch in einen Schraub­stock zwin­gen mag, ein gutes Leben, fin­det er, sei trotz­dem gar nicht so schwer. Denn es kom­me nur dar­auf an, wie Liot­ta Lor­rai­ne Brac­co als sei­ner Film­frau Karen erklärt, sich bei Geset­zes­ver­let­zun­gen »ein­fach nicht erwi­schen zu las­sen«. Damit beschreibt er zwar die Lebens­auf­fas­sung vie­ler Men­schen heu­te. Doch für Hill könn­te sich deren Umset­zung als schwie­rig erwei­sen, da doch, egal, wo er mit sei­nem Wagen hin­fährt, der Heli­ko­pter die gan­ze Zeit über ihm in der Luft hängt. Hills gedun­se­nes Gesicht glänzt dabei von Schweiß, sei­ne Kat­zen­au­gen umkrei­sen dunk­le Rän­der. Um Liottas ange­spann­te Gemüts­la­ge akus­tisch zu illus­trie­ren, ergänzt Scor­se­se die Bil­der, wel­che der Kame­ra­mann Micha­el Ball­haus ein­fängt, mit vor fieb­ri­ger Ener­gie flir­ren­den Songs. Dar­un­ter »Magic Bus« von The Who, »Jump into the Fire« von Har­ry Nils­son, »Mon­key Man« von den Rol­ling Stones und schließ­lich »Man­nish Boy« von Mud­dy Waters.

Ray Liot­ta hat­te vor sei­ner ein­zi­gen Zusam­men­ar­beit mit Scor­se­se die unter­schied­lichs­ten Rol­len über­nom­men. In »Some­thing Wild« trat er als Mela­nie Grif­fiths ein­drucks­voll gefähr­li­cher Ex-Mann mit Gefäng­nis­er­fah­rung auf. In dem Base­ball­film »Field of Dreams« spiel­te er den legen­dä­ren Shoeless Jack­son. Der kommt immer wie­der aus einem Mais­feld her­vor, um Kevin Cos­t­ner klar­zu­ma­chen, dass die Pflan­zen zwar jetzt noch dastün­den, dort aber dem­nächst unbe­dingt ein Base­ball­feld hinmüsse.

Auch nach »Good­fel­las« hat Liot­ta etli­chen Regis­seu­ren sein Kön­nen zur Ver­fü­gung gestellt. In »Blow« war er als recht­schaf­fe­ner Vater eines Dro­gen­dea­lers, ver­kör­pert von John­ny Depp, zu sehen, wel­cher für die Kar­rie­re sei­nes Sohns nur Ver­ach­tung übrig hat­te. In »Cop­land« war Liot­ta als ein zwi­schen Gut und Böse hin- und her­ge­ris­se­ner Poli­zist und erneut an der Sei­te von Robert de Niro zu sehen.

Einen Grund, war­um »Good­fel­las« aus Liottas Schaf­fen her­aus­ragt, lie­fert neben den beschrie­be­nen Ein­stel­lun­gen mit Hub­schrau­ber auch das gro­tesk ange­streng­te, über­lau­te Lachen in der berühm­ten Sze­ne, in wel­cher Joe Pesci als Tom­my DeVi­to Liot­ta fragt: »Do you think, I’m fun­ny?« Der dazu­ge­hö­ri­ge Wort­wech­sel zwi­schen den bei­den stand ursprüng­lich gar nicht im Dreh­buch. Statt­des­sen begann Pesci zu impro­vi­sie­ren, wäh­rend Liot­ta sich erst klein mit Hut mach­te und dann um sein Leben wie­her­te. Gleich wie oft man die­se Sze­ne anschaut, sie ver­stört immer immer.

Ein zwei­ter Grund, war­um sich Liottas Per­for­mance in »Good­fel­las« ins Gedächt­nis ein­gräbt, liegt in sei­ner Fähig­keit, in jeder Sekun­de zwei Din­ge gleich­zei­tig zu zei­gen. Zum einen ist er sich über die Ent­schei­dun­gen, die ihn ins Zen­trum eines Schla­mas­sels beför­dert haben, abso­lut im Kla­ren. Zum ande­ren fragt er sich trotz­dem immer wie­der – etwa, wenn er den Kof­fer­raum sei­nes Wagens, in dem der erst zusam­men­ge­tre­te­ne, dann mit einem Mes­ser ersto­che­ne und zuletzt mit einer Pis­to­le erschos­se­ne Bil­ly Batts liegt, schließt –, wie ihm das jetzt wie­der pas­sie­ren konn­te. Bei den aus dem Off gespro­che­nen Sät­ze Liottas han­delt es sich in sol­chen Momen­ten nicht mehr um lako­nisch vor­ge­tra­ge­ne Fuß­no­ten zum auf der Lein­wand prä­sen­tier­ten Gesche­hen. Viel­mehr doku­men­tiert Liot­ta mit dem Voice­over sei­ne Bemü­hung, sich mit sanft ange­rau­ter Stim­me eine Bio­gra­fie ein­zu­re­den: »Solan­ge ich den­ken kann, woll­te ich ein Gangs­ter werden.«

Dabei guckt er auch noch so schön leer in die Wei­te, wie das in »Apo­ca­lyp­se Now« sei­ner­zeit Mar­tin Sheen gelang. Sheen fuhr als Cap­tain Wil­lard den Nung-Fluss auf einem Patrouil­len­boot hin­un­ter, um, wie es im Mili­tär­jar­gon hieß, Colo­nel Kurtz’ »Kom­man­do zu ter­mi­nie­ren«, ihn also umzu­brin­gen. Auch er konn­te aus dem Off so ein­neh­mend rau­nen wie Liot­ta in »Good­fel­las«. Sheen hat in »Apo­ca­lyp­se Now« das von T. S. Eli­ot bedich­te­te »Grau­en« eben­so gese­hen wie Liot­ta es in »Good­fel­las« tat. Des­halb neh­men uns bei­de Fil­me bis heu­te unver­än­dert mit.

Am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag ist Ray Liot­ta mit 67 Jah­ren gestorben.