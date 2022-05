Was mit Etatmilliarden beschafft wurde, war in den letzten Jahren oft unklar. Klar war nur: Das Geld reichte nie. Foto: imago/BildFunkMV

Auf ein mas­si­ves Auf­rüs­tungs­pro­gramm von 100 Mil­li­ar­den Euro an fri­schen Kre­di­ten, die nun voll­stän­dig in die Bun­des­wehr gehen sol­len, haben sich die Ampel-Koali­ti­on und die oppo­si­tio­nel­le Uni­ons­frak­ti­on ver­stän­digt – doch manch einem geht die­se Sum­me immer noch nicht weit genug. Der Reser­vis­ten­ver­band hält das geplan­te Son­der­ver­mö­gen für nicht aus­rei­chend, um den Bedarf der Streit­kräf­te zu decken. Nach jah­re­lan­ger Ver­nach­läs­si­gung der Trup­pe schät­ze er, dass deut­lich über 300 Mil­li­ar­den Euro in die Ver­tei­di­gung inves­tiert wer­den müss­ten, sag­te der Ver­bands­vor­sit­zen­de Patrick Sen­s­burg dem »Han­dels­blatt«. Die­se Sum­me sei not­wen­dig, »wenn wir wie­der eine leis­tungs­fä­hi­ge Trup­pe haben wollen«.

Gewiss, die­se Ein­schät­zung tei­len nicht vie­le, und im Gegen­zug gibt es auch deut­li­che Kri­tik an der Auf­rüs­tung, bei­spiels­wei­se aus der IG Metall. »Selbst für die­je­ni­gen, die die­se 180-Grad-Wen­de befür­wor­ten wür­den, soll­te doch klar sein, dass ein sol­cher Para­dig­men­wech­sel nicht in einer Hau-Ruck-Akti­on von heu­te auf mor­gen durch eine Ent­schei­dung einer klei­nen, gar nicht bekann­ten Grup­pe von Politiker*innen durch­ge­führt wer­den kann«, mahnt Hans-Jür­gen Urban, geschäfts­füh­ren­des Vor­stands­mit­glied der IG Metall bei einer Podi­ums­dis­kus­si­on der Rosa-Luxem­burg-Stif­tung am Mon­tag­abend. Es fehl­te von Anfang an die breit geführ­te gesell­schaft­li­che Debat­te, um zu begrün­den, zu dis­ku­tie­ren und in der Gesell­schaft für eine Mehr­heit zu wer­ben. Auch sei abso­lut unklar, war­um ein Wehr­etat, der allein in den letz­ten drei Jah­ren um etwa 20 Pro­zent gestie­gen sei, jetzt nicht für die Lan­des­ver­tei­di­gung aus­rei­chen sol­le. ››Es gibt kei­ne befrie­di­gen­de Trans­pa­renz über die Ver­wen­dung des Wehr­etats‹‹, so Urban wei­ter. Ähn­li­ches dro­he nun auch beim ange­kün­dig­ten Sondervermögen.

Urbans Grund­po­si­ti­on: Ohne Trans­pa­renz, an der es jetzt schon feh­le, kön­ne es kei­ne demo­kra­tie­po­li­tisch akzep­ta­ble Bewer­tung geben. Mit die­ser Ansicht ist der Gewerk­schaf­ter nicht allein, selbst aus Krei­sen der Bun­des­re­gie­rung gibt es Kri­tik an der Intrans­pa­renz rund um die Streit­kräf­te. Der Grü­nen-Vor­sit­zen­de Omid Nou­ripour for­der­te gegen­über der »Rhei­ni­schen Post«, die Beschaf­fung für die Streit­kräf­te müs­se bes­ser wer­den. »Im Ber­mu­da-Drei­eck zwi­schen Indus­trie, Bun­des­wehr-Bedarfs­trä­gern und Beschaf­fungs­amt steht oft­mals nicht im Vor­der­grund, was am drin­gends­ten gebraucht wird.« Des­halb kom­me es zu »Inef­fi­zi­en­zen«, so Omid Nouripour.

Die sich abzeich­nen­de Umset­zung des Son­der­ver­mö­gens bezeich­ne­te Urban als »Mani­pu­la­ti­on des Grund­ge­set­zes«, denn nur über einen Trick lie­ße sich die Schul­den­brem­se aus­he­beln. Frü­her oder spä­ter wür­den die­se Rüs­tungs­aus­ga­ben mit unver­zicht­ba­ren öko­lo­gi­schen und sozi­al­po­li­ti­schen Aus­ga­ben kol­li­die­ren. »Des­we­gen den­ke ich, dass die­se Poli­tik hef­ti­ge Kri­tik in der Gesell­schaft fin­den muss«, so Urban.

Aus dem Forum der Demo­kra­ti­schen Lin­ken in der SPD pflich­tet Dierk Hirschel bei. Ange­sichts der aktu­el­len Debat­te kom­me er sich »manch­mal vor wie in Absur­di­stan«, sag­te Hirschel bei der Podi­ums­dis­kus­si­on. Ehe­ma­li­ge Kriegs­dienst­ver­wei­ge­rer schie­ben Ein­kaufs­lis­ten für die Rüs­tungs­in­dus­trie. Er kri­ti­siert auch die Grü­ne-Außen­mi­nis­te­rin Anna­le­na Baer­bock für ihre Befür­wor­tung der 180-Grad-Wen­de. Baer­bock, die noch vor weni­gen Mona­ten die Lage des Wiki­leaks-Jour­na­lis­ten Juli­an Assan­ge ange­pran­gert hat­te, sei jetzt für die Beschaf­fung von Kriegs­ge­rät, des­sen Ver­wen­dung im Fokus der Kri­tik von Assan­ge gestan­den hat.

Hirschel und die sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Lin­ke sei­en der­zeit in der Min­der­heit, aber es gebe – wie in der Bevöl­ke­rung – eine kri­ti­sche Sicht. »Die Mehr­heit unse­rer Bevöl­ke­rung will mehr Geld für Bil­dung, mehr Geld für Gesund­heit, mehr Geld für Pfle­ge, aber nicht für Waf­fen«, sag­te Hirschel und berief sich auf aktu­el­le Umfra­gen. Er hof­fe, dass die Zustim­mung für den Regie­rungs­kurs schwin­det, sobald deut­li­cher wird, dass die Mit­tel nicht in den Zivil­schutz und die Ver­tei­di­gung der Bevöl­ke­rung fließen.