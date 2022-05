Nur eine kleine Paranoia, die aber für's ganze Land. Foto: dpa

Snea­kers und Auto­tei­le aus Chi­na, Kaf­fee aus dem Kon­go und Bana­nen aus Ecua­dor – Pro­duk­te, die wir in Deutsch­land erwer­ben und kon­su­mie­ren, kom­men aus aller Welt. Oft wer­den sie in den Export­län­dern von schlecht ent­lohn­ten Arbeits­kräf­ten abge­baut und gefer­tigt. Dass die­se glo­ba­len Arbeits­ver­hält­nis­se ent­schei­den­den Anteil sowohl an der Covid-19-Pan­de­mie als auch am Phä­no­men der Impf­geg­ner­schaft haben, ist die The­se des Sozio­lo­gen und Jour­na­lis­ten Uli Krug in sei­nem Buch »Krank­heit als Krän­kung«, das im April im Ver­lag Edi­ti­on Tiamat erschie­nen ist.

Zunächst nimmt Krug das sub­sa­ha­ri­sche Afri­ka in den Blick. Dass dort sowohl die Aids- als auch die Ebo­la-Epi­de­mie ihren Anfang nah­men, sei kein Zufall, son­dern Fol­ge der zunächst durch Kolo­ni­sie­rung und spä­ter durch soge­nann­te von der Welt­bank und dem IWF finan­zier­te Struk­tur­för­der­pro­gram­me geschaf­fe­nen sozio­öko­no­mi­schen Bedin­gun­gen, die das Leben der Men­schen vor Ort dras­tisch ver­än­der­ten. So sei­en gro­ße Tei­le der Bevöl­ke­rung in West- und Zen­tral­afri­ka durch die neue Export­ori­en­tie­rung ab den 1970er Jah­ren pau­peri­siert wor­den und des­halb vom Land in die Städ­te geflo­hen. Aus Hun­ger hät­ten sich die Men­schen ver­mehrt von Wild­tier­fleisch ernährt – so hät­ten sowohl das HI-Virus als auch das Ebo­la­vi­rus den Sprung über die Arten­gren­ze geschafft. Kata­stro­pha­le hygie­ni­sche Zustän­de in den Slums der Städ­te hät­ten zur Ver­brei­tung der Seu­chen beigetragen.

Ähn­lich sehe es auch in ande­ren Tei­len der Welt aus, etwa in Chi­na und Hong­kong. Die Ent­ste­hung von Fer­ti­gungs­in­dus­trien für glo­ba­le Wert­schöp­fungs­ket­ten in den letz­ten Jahr­zehn­ten hät­te dazu geführt, dass sich Wan­der­ar­bei­te­rin­nen und -arbei­ter in rie­si­gen Slums ansie­del­ten. His­to­risch-struk­tu­rell gli­chen die­se Zustän­de denen der begin­nen­den Indus­tria­li­sie­rung im 19. Jahr­hun­dert, so Krug. Auch die hier leben­den Men­schen sei­en oft auf Wild­tier­fleisch ange­wie­sen, das bil­li­ger sei als pro­du­zier­tes Fleisch. Die soge­nann­ten wet mar­kets für Fleisch und Fisch aller Art schaff­ten idea­le Bedin­gun­gen für Zoo­no­sen, die höchst­wahr­schein­lich die Aus­gangs­punk­te für Sars und auch die Covid-19-Pan­de­mie bil­de­ten. Krug räumt hier argu­men­ta­tiv über­zeu­gend mit der »Laborthe­se« auf, nach der das Covid-19-Virus in einem Labor ent­stan­den sei. Statt­des­sen sei­en die »neu­en Epi­de­mien«, die um die Jahr­tau­send­wen­de ent­stan­den, direk­te Fol­gen des libe­ra­li­sier­ten Welt­markts.

Im zwei­ten Teil sei­nes Essays beschäf­tigt sich der Autor mit der gesell­schaft­li­chen Cha­rak­ter­bil­dung in post­in­dus­tri­el­len Staa­ten, ins­be­son­de­re im deutsch­spra­chi­gen Raum. Aus­gangs­punkt ist ein Krug zufol­ge »durch und durch absur­der« Zustand: Wäh­rend sich Schwel­len­län­der um den Zugang zur Mas­sen­pro­duk­ti­on von Impf­stof­fen bemüh­ten, kämpf­ten teils gro­ße und zur Mili­tanz nei­gen­de Milieus in wohl­ha­ben­de­ren Län­dern dage­gen, sich imp­fen zu las­sen. Auch die­ses Phä­no­men führt der Autor zumin­dest teil­wei­se auf die neue Inter­na­tio­na­le Arbeits­tei­lung zurück. Seit den 1970er Jah­ren sei die Bevöl­ke­rung in den heu­te post­in­dus­tri­el­len Staa­ten in Euro­pa und Nord­ame­ri­ka zu gro­ßen Tei­len von der Waren­pro­duk­ti­on abge­kop­pelt wor­den. Die Fol­ge sei eine fort­schrei­ten­de Ver­ken­nung der Wirk­lich­keit: Grund­le­gen­de Zusam­men­hän­ge wie der zwi­schen Pro­duk­ti­on und Pro­dukt oder der zwi­schen gesell­schaft­li­cher Arbeit und gesell­schaft­li­chem Reich­tum ver­lö­ren ihre Evidenz.

Die­se an Karl Marx’ Kri­tik der poli­ti­schen Öko­no­mie ange­lehn­ten The­sen ver­bin­det der Autor nun mit dem von Sig­mund Freud ent­wi­ckel­ten Begriff des Nar­ziss­mus, um das Ver­hal­ten der Impf­geg­ner zu erklä­ren. Die Psy­cho­ana­ly­se nach Freud bestim­me, wie Krug schreibt, alle Klein­kin­der als zunächst nar­ziss­tisch, also an die eige­ne All­macht glau­bend. Erst nach und nach lern­ten sie, Objek­te und ande­re Men­schen als von sich getrennt wahr­zu­neh­men – was nur durch eine Krän­kung des Selbst zu haben sei.

Infek­ti­ons­krank­hei­ten leg­ten nun, so Krug, einen gesell­schaft­lich viru­len­ten soge­nann­ten Sekun­dä­ren Nar­ziss­mus offen, der durch die Ent­fer­nung der post­in­dus­tri­el­len Gesell­schaf­ten von den Pro­duk­ti­ons­pro­zes­sen beför­dert wor­den sei. Die­ser sei von Wunsch­den­ken bestimmt. Der erwach­se­ne Nar­zisst, der sich unbe­sieg­bar wäh­ne, weh­re ihn poten­zi­ell krän­ken­de Erkennt­nis­se der Natur­wis­sen­schaf­ten ab – im Fall der Covid-19-Pan­de­mie also zum Bei­spiel viro­lo­gi­sche Befun­de. Auch gehe die­se Form des Nar­ziss­mus mit einer Nei­gung zu Ver­schwö­rungs­theo­rien ein­her, denn in der Abwehr der Krän­kung wür­den kind­li­che Mus­ter von Ver­fol­gungs­angst und -lust wie­der ins Bewusst­sein gespült.

Dar­über hin­aus führt Krug aller­dings auch drei Men­ta­li­täts­strö­mun­gen an, die die Impf­skep­sis spe­zi­ell in Deutsch­land beför­der­ten: eine tra­di­tio­nel­le Nei­gung zur Wis­sen­schafts- und Staats­feind­schaft in den Mit­tel­eu­ro­päi­schen Gebirgs­re­gio­nen, den Pie­tis­mus als Weg­be­rei­ter moder­ner Eso­te­rik in Baden-Würt­tem­berg sowie eine Mischung aus preu­ßi­schem Männ­lich­keits­bild und »post­so­zia­lis­ti­scher Ver­ro­hung« in den neu­en Bundesländern.

Nicht nur auf Freud und Marx stützt sich der Autor, son­dern zieht neben wei­te­ren Theo­rie­grö­ßen wie Georg Lukács und Han­nah Arendt auch zeit­ge­nös­si­sche Autoren wie den Jour­na­lis­ten und Schrift­stel­ler Dani­el Schulz sowie den Sozio­lo­gen Mike Davis her­an. An weni­gen Stel­len ent­hält Krugs Stu­die wohl bald über­hol­te Zeit­be­zü­ge, etwa wenn von der »der­zeit gras­sie­ren­den, im süd­li­chen Afri­ka ent­deck­ten Omi­kron-Vari­an­te des Coro­na­vi­rus« die Rede ist. Schlimm ist das nicht, denn die Schlüs­se, die Krug aus dem pan­de­mi­schen Gesche­hen zieht, erschei­nen zutref­fend auch auf lan­ge Sicht. Zuwei­len nach­voll­zieh­bar pole­misch gegen­über der augen­schein­lich schlech­ten Ein­rich­tung der Gesell­schaft ist die­ser Text ein scharf­sin­nig argu­men­tier­ter, ver­ständ­lich for­mu­lier­ter und wis­sen­schaft­lich gut unter­füt­ter­ter Essay, den es sich zu lesen lohnt.

Uli Krug: Krank­heit als Krän­kung. Nar­ziss­mus und Igno­ranz in pan­de­mi­schen Zei­ten. Edi­ti­on Tiamat, 112 S., brosch., 16 €.