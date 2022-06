Bläuliche Venen direkt unter der Haut: Erst Besenreiser, später richtige Krampfadern. Foto: imago/PantherMedia/Inna Talan

Kann man Krampf­adern als eine Art Volks­lei­den bezeichnen?

Ja, das hat die Bon­ner Venen­stu­die vor ein paar Jah­ren bestä­tigt. Dem­nach haben 60 Pro­zent aller Men­schen klei­ne Krampf­adern, also soge­nann­te Besen­rei­ser. 30 Pro­zent haben grö­ße­re Krampf­adern. Jede fünf­te Frau und jeder sechs­te Mann haben eine venö­se Insuf­fi­zi­enz, bei der es zu einem Blut­rück­stau kommt. Bei vier Pro­zent kommt es am Ende zu schwe­ren Haut­ver­än­de­run­gen oder einem offe­nen Bein.

Stimmt es, dass sol­che Beschwer­den immer häu­fi­ger werden?

Ten­den­zi­ell schon. Das liegt dar­an, dass vor allem die Risi­ko­fak­to­ren Bewe­gungs­man­gel und Adi­po­si­tas, also star­kes Über­ge­wicht, zunehmen.

In wel­chem Alter macht sich das Pro­blem bemerkbar?

Bei den meis­ten geht es zwi­schen dem 20. und 35. Lebens­jahr los. Oft zei­gen sich zunächst Besen­rei­ser, klei­ne erwei­ter­te Äder­chen in der obers­ten Haut­schicht. Sie sind bloß ein kos­me­ti­sches Pro­blem, wei­sen aber auf eine mög­li­che Venen­schwä­che hin. Mit dem Alter steigt die Wahr­schein­lich­keit, Krampf­adern zu entwickeln.

Kann man also schon als jun­ger Mensch an deut­li­chen Krampf­adern leiden?

Es gibt durch­aus jun­ge Men­schen, bei denen das Pro­blem rela­tiv aus­ge­prägt ist, manch­mal sogar so stark, dass sie the­ra­pie­be­dürf­tig sind. Sie haben dann meis­tens eine erb­li­che Ver­an­la­gung. Wenn ein Eltern­teil Krampf­adern hat, hat man selbst ein ver­dop­pel­tes Risi­ko. Sind bei­de Eltern betrof­fen, ist das Risi­ko sogar drei- bis vier­fach erhöht.

Frau­en sind etwas häu­fi­ger betrof­fen. Warum?

Das liegt unter ande­rem dar­an, dass Schwan­ger­schaf­ten zu den Risi­ko­fak­to­ren für Krampf­adern zäh­len. Die Schwan­ger­schafts­hor­mo­ne Pro­ges­te­ron und Östro­gen wei­ten die Blut­ge­fä­ße. Hat eine Frau zudem ein schwa­ches Bin­de­ge­we­be, kommt es zu einer ver­stärk­ten Krampf­ader­bil­dung. Außer­dem muss auch mehr Blut trans­por­tiert wer­den, was das Risi­ko noch wei­ter erhöht. Es ist sowie­so schon eine wahn­sin­ni­ge Leis­tung, die unse­re Venen erbrin­gen: Sie müs­sen jeden Tag unge­fähr 7000 Liter Blut trans­por­tie­ren, und das gegen die Schwer­kraft. Manch­mal bil­den sich die Krampf­adern nach der Schwan­ger­schaft zwar zurück, bei vie­len Frau­en blei­ben sie aber auch bestehen.

Wie kann man am bes­ten vorbeugen?

Bewe­gung ist sehr wich­tig. Wenn man einen Beruf hat, in dem man viel sit­zen muss, soll­te man zwi­schen­durch mal auf­ste­hen und ein paar Schrit­te gehen. Oder man bewegt im Sit­zen die Sprung­ge­len­ke und wippt auf den Zehen­spit­zen. Alles, was die Waden­mus­kel­pum­pe in Gang setzt, führt dazu, dass das Venen­sys­tem ent­las­tet wird. Das Herz pumpt das Blut bis in den Fuß. Der Rück­fluss funk­tio­niert über ande­re Mecha­nis­men, näm­lich haupt­säch­lich dar­über, dass die Mus­ku­la­tur in der Wade bei Anspan­nung die Venen zusam­men­drückt und dann im Prin­zip das Blut dort aus­presst. Klei­ne Klap­pen in den Venen, die wie Ven­ti­le funk­tio­nie­ren, sor­gen dafür, dass das Blut in Rich­tung Herz strömt. Wenn mög­lich, ist es außer­dem gut, die Bei­ne hoch­zu­le­gen. Dann kann das Blut zurück­flie­ßen. All­ge­mein gilt als Merk­spruch: »L« wie Lau­fen oder Lie­gen ist gut, »S« wie Sit­zen oder Ste­hen schlecht.

Wel­che Sport­ar­ten sind empfehlenswert?

Im Prin­zip alle. Beson­ders gut geeig­net ist Schwim­men. Zum einen liegt man dabei eher, zum ande­ren bewirkt der Was­ser­druck eine Kom­pres­si­on, sodass der Rück­fluss noch ein­mal ver­bes­sert wird.

Soll­te das Was­ser eher kalt sein?

Ja. Wär­me ist ein Pro­blem, da sie die Gefä­ße wei­ter stellt. Sau­na­gän­ge sind daher eher pro­ble­ma­tisch. Macht man es trotz­dem, soll­te man nicht über­trei­ben und die Bei­ne kalt abduschen.

Ist es wich­tig, viel zu trinken?

Man soll­te aus­rei­chend trin­ken. Krampf­adern kön­nen ein Risi­ko­fak­tor für Throm­bo­sen sein. Das sind Gerinn­sel in den Venen, die immer dann ent­ste­hen, wenn das Blut beson­ders dick ist oder beson­ders lang­sam fließt. In Krampf­adern fließt es lang­sam, weil die Venen­klap­pen da nicht rich­tig funk­tio­nie­ren und das Blut dann stockt. Wenn man zudem noch wenig trinkt, kann es sein, dass das Blut dicker ist und man eher eine Throm­bo­se entwickelt.

Soll­te man früh mit Kom­pres­si­ons­strümp­fen anfangen?

Ja. Man kann auch als venen­ge­sun­der Mensch Kom­pres­si­ons­strümp­fe tra­gen. Das kann die Ent­ste­hung von Krampf­adern ver­hin­dern oder zumin­dest ver­lang­sa­men. Wer einer Risi­ko­si­tua­ti­on aus­ge­setzt ist, also zum Bei­spiel beruf­lich viel ste­hen muss, ist mit Kom­pres­si­ons­strümp­fen gut bera­ten. Die heu­ti­gen Model­le sind nicht mehr mit dem alten Gum­mi­strumpf ver­gleich­bar, den vie­le noch aus Groß­mutters Zei­ten vor Augen haben. Vom Stoff her fal­len sie kaum auf. Man sieht jetzt auch immer öfter, dass auch Leis­tungs­sport­ler Kom­pres­si­ons­strümp­fe tra­gen, weil dies das Kreis­lauf­sys­tem unter­stützt. Man hat dann abends kei­ne schwe­ren Bei­ne und ent­las­tet sein Venensystem.

Was brin­gen pflanz­li­che Präparate?

Es gibt vie­le pflanz­li­che Mit­tel, aber nur für Ross­kas­ta­nie und rotes Wein­laub ist durch Stu­di­en nach­ge­wie­sen, dass sie wirk­lich etwas brin­gen. Wenn man sie über einen län­ge­ren Zeit­raum ein­nimmt oder anwen­det, führt das dazu, dass sich die Gefäß­wän­de, vor allem die ganz klei­nen, bes­ser abdich­ten und weni­ger Flüs­sig­keit ins Gewe­be ein­dringt. Gleich­zei­tig wird auch eine Ent­zün­dungs­re­ak­ti­on unter­drückt, die nor­ma­ler­wei­se bei Flüs­sig­keits­aus­tritt statt­fin­det. Das kann Krampf­ader­be­schwer­den lin­dern. Da das aber nicht bei jedem funk­tio­niert, muss man es ein­fach aus­pro­bie­ren. Außer­dem kann man ein schwe­res Krampf­ader­lei­den so natür­lich nicht hei­len. Viel­mehr han­delt es sich um eine Ergän­zung zu einer sta­di­en­ge­rech­ten Therapie.

Wann soll­te man zum Arzt zu gehen?

Wenn man bei sich eine Krampf­ader­bil­dung fest­stellt, soll­te man sich von einem Gefäß­spe­zia­lis­ten unter­su­chen las­sen – auch wenn es zunächst nur Besen­rei­ser sind. Das kann ein Hin­weis auf tie­fer­lie­gen­de Krampf­adern sein, die von außen noch nicht sicht­bar sind.