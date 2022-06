MItarbeiter behalten die automatische Sortierung im Blick und greifen notfalls ein. Foto: nd/Ulli Winkler

Es soll auf Null her­un­ter­ge­zählt wer­den, bevor Bran­den­burgs Minis­ter­prä­si­dent Diet­mar Woid­ke (SPD) am Mitt­woch gegen 15.25 Uhr den Nor­mal­be­trieb im neu­en Mega-Paket­zen­trum in Lud­wigs­fel­de (Tel­tow-Flä­ming) star­tet. »Von 100?«, fragt Woid­ke schmun­zelnd. »Von Fünf, wenn sie erlau­ben«, erhält er zur Ant­wort. Als der Minis­ter­prä­si­dent den roten Knopf drückt, rucken die Moto­ren an und Trans­port­bän­der beför­dern Pake­te auf meh­re­ren Ebe­nen durch die gro­ße Hal­le. »Hier­mit ist die Anla­ge offi­zi­ell eröff­net, es läuft«, sagt der Mann, der für Woid­ke gezählt hatte.

Als der Minis­ter­prä­si­dent zwölf Jah­re alt war, erhielt sei­ne Fami­lie zwei­mal im Jahr ein West­pa­ket, wor­über er sich sehr freu­te. »Erst nach der Wen­de erfuh­ren wir, dass unse­re Ver­wand­ten die­se Pake­te von der Steu­er abset­zen konn­ten«, erin­nert sich Woid­ke in Lud­wigs­fel­de. Inzwi­schen kom­men Pake­te viel öfter. Kun­den bestel­len Waren im Inter­net, die dann von Paket­diens­ten gelie­fert wer­den. Wäh­rend der Lock­downs in der Coro­na-Pan­de­mie, als fast nur Lebens­mit­tel­ge­schäf­te geöff­net hat­ten, nahm dies noch ein­mal deut­lich zu. Vie­le haben sich jetzt an die beque­me Art gewöhnt, Ein­käu­fe vom Sofa aus via Inter­net zu erle­di­gen. Die vie­len Pake­te zu beför­dern, ist aber eine logis­ti­sche Herausforderung.

Für die Haupt­stadt­re­gi­on gab es bis­her die bei­den DHL-Paket­zen­tren in Rüders­dorf und Bör­ni­cke, in denen jeweils bis zu 20 000 Pake­te pro Stun­de sor­tiert wer­den kön­nen. Die­se wer­den jetzt durch den Stand­ort Lud­wigs­fel­de ent­las­tet. Hier ist alles so groß­zü­gig und modern ein­ge­rich­tet, dass die Kapa­zi­tät bei 50 000 Pake­ten pro Stun­de liegt. Von den ins­ge­samt 37 Sor­tier­an­la­gen der DHL schaf­fen das sonst nur die in Oberts­hau­sen und Bochum.

Das hohe Tem­po wer­de erreicht durch ein opti­ma­les Zusam­men­spiel von Tech­nik und Beleg­schaft, erläu­tert Betriebs­lei­ter Sven Goe­r­ke, der vor­her in Bör­ni­cke tätig war. Dort lief ein ankom­men­des Paket bis zur Abfer­ti­gung im Durch­schnitt zwölf Minu­ten durch die Anla­ge. Hier in Lud­wigs­fel­de sind es ledig­lich acht Minu­ten. Sor­tiert wird voll­au­to­ma­tisch. Scan­ner erfas­sen den Bestim­mungs­ort jedes ein­zel­nen Pakets. Durch klei­ne Rol­len auf den Trans­port­bän­dern, die sich bei Bedarf blitz­schnell dre­hen, wer­den ein­zel­ne Pake­te gera­de­aus geschickt oder zur Sei­te abge­lei­tet. Es gibt auch ein Sys­tem, bei dem ein gera­de­aus lau­fen­des Trans­port­band über ein­zel­ne Seg­men­te ver­fügt, die sich zur Sei­te dre­hen kön­nen und so das Paket an der rich­ti­gen Stel­le in eine Art Rut­sche wie in einem Spaß­bad schub­sen. So gelan­gen die Sen­dun­gen eine Ebe­ne tie­fer. In den Rut­schen erfas­sen Sen­so­ren, ob ein­mal etwas ste­cken bleibt. Wenn das vor­kommt, was sehr sel­ten geschieht, kön­nen mit Gur­ten gesi­cher­te Arbei­ter in die Rut­schen ein­stei­gen und den Stau auflösen.

Aus Con­tai­nern, die von außen an die Hal­len­to­re her­an­ge­fah­ren wer­den, laden Arbei­ter per Hand aus und ein. Wenn sich in den Pake­ten nur Klei­dung befin­det, ist das leicht. Wenn aber ein Kol­le­ge beim Aus­la­den einen Con­tai­ner vol­ler schwe­rer Wein­fla­schen erwischt, dann könn­te er schnell aus der Pus­te kom­men, weiß Betriebs­lei­ter Sven Goe­r­ke. Er fing in der DDR nach dem Abitur am 3. Okto­ber 1989 bei der Post an und dien­te sich vom Kraft­fah­rer hoch. So, wie er in den 1990er Jah­ren mal als klei­ner Ange­stell­ter behan­delt wor­den ist, woll­te er spä­ter nie mit Unter­ge­be­nen umge­hen, hat er sich geschwo­ren. Dem 51-Jäh­ri­gen ist es wich­tig, die Arbeits­be­din­gun­gen men­schen­wür­dig zu gestalten.

Im gesam­ten Unter­neh­men konn­te der Zufrie­den­heits­wert der Mit­ar­bei­ter im ver­gan­ge­nen Jahr um acht Pro­zent­punk­te auf 74 Pro­zent gestei­gert wer­den. Das hängt ganz sicher damit zusam­men, dass die DHL Tarif zahlt, auch den Aus­hilfs­kräf­ten. Das ist in der Bran­che alles ande­re als selbst­ver­ständ­lich. Die Beleg­schaft in Lud­wigs­fel­de besteht über­wie­gend als Voll­zeit­kräf­ten. Auch das ist nicht der Nor­mal­fall. Aber die meis­ten Beschäf­tig­ten wol­len nun ein­mal eine vol­le Stel­le, um von ihrem Lohn leben zu kön­nen, erklärt Goe­r­ke. Damit sie das Heben der Pake­te dann auch acht Stun­den am Tag durch­hal­ten, sei­en die Dienst­plä­ne so aus­ge­ar­bei­tet, dass jeder zwei­mal pro Schicht 30 Minu­ten Pau­se hat. Und wenn eine Ladung mit beson­ders schwe­ren Pake­ten kommt, dann wech­seln sich die Kol­le­gen ab oder arbei­ten zu zweit an einem Con­tai­ner. Hin­ein- oder hin­aus­tra­gen müs­sen sie die Pake­te nicht. Die Enden der Trans­port­bän­der las­sen sich so weit aus­fah­ren, dass sich die Arbei­ter auch ganz hin­ten im Con­tai­ner nur umdre­hen müssen.

Durch die tech­ni­schen Anla­gen ent­steht ein bestän­di­ges Brum­men in der Hal­le. Um sich unter­ein­an­der zu ver­stän­di­gen, muss man dicht bei­ein­an­der ste­hen. Der Geräusch­pe­gel bewegt sich aber unter­halb der Grenz­wer­te, die der Arbeits­schutz vor­gibt, ver­si­chert Goe­r­ke. Das wer­de jedes Jahr amt­lich nachgemessen.

Minis­ter­prä­si­dent Woid­ke lobt die Unter­neh­mens­phi­lo­so­phie: »Das ist der rich­ti­ge Weg, denn gute Arbeits­be­din­gun­gen und fai­re Bezah­lung sind grund­le­gend, um drin­gend benö­tig­te Fach­kräf­te zu gewin­nen und zu hal­ten.« Für die Tätig­keit im Paket­zen­trum benö­tigt man aller­dings kei­ne Aus­bil­dung. Die der­zeit 550 Beschäf­tig­ten wur­den nur ange­lernt, was in Lud­wigs­fel­de in rela­tiv kur­zer Zeit gelun­gen sei, wie Sven Goe­r­ke sagt. Gear­bei­tet wird in einer Spät- und einer Nacht­schicht. Bei Errei­chen der vol­len Kapa­zi­tät vor­aus­sicht­lich Ende 2024 soll es 600 Beschäf­tig­te geben und auch noch eine Frühschicht.

Geplant sei außer­dem eine Solar­an­la­ge auf dem Dach, und viel­leicht sei auch ein Gleis­an­schluss mit Ver­la­de­sta­ti­on mach­bar, erklärt Kon­zern­vor­stand Tobi­as Mey­er. Kli­ma­neu­tra­le Paket­be­för­de­rung und Zustel­lung auf der Schie­ne oder mit Las­ten­fahr­rä­dern, wie es der DHL bei der Hälf­te der Sen­dun­gen in Ber­lin und Bran­den­burg gelin­ge, dies mache man im Moment aus eige­nem Antrieb. Die Post­re­gu­lie­rung durch die Poli­tik sehe das noch nicht vor. Soll­te sie aber, fin­det Mey­er, um einen fai­ren Wett­be­werb der Paket­diens­te zu garan­tie­ren. So man­cher Kon­kur­rent will allein die Kos­ten drü­cken und schert sich wenig bis gar nicht ums Klima.

Lud­wigs­fel­des Bür­ger­meis­ter Andre­as Igel (SPD) freut sich über die Ansied­lung. 2017 sei der Kauf­ver­trag für das Grund­stück unter­schrie­ben wor­den – der »dicks­te Kauf­ver­trag«, der ihm jemals unter­ge­kom­men sei. Es sei noch ein wenig trick­reich mit der Bau­ge­neh­mi­gung gewe­sen, da der geplan­te Gebäu­de­kom­plex an eini­gen Ecken etwas über die Rän­der des aus­ge­wie­se­nen Bau­lands hin­aus­rag­te. Aber das habe die Kreis­ver­wal­tung hin­be­kom­men, bedank­te sich Bür­ger­meis­ter Igel aus­drück­lich bei Land­rä­tin Kor­ne­lia Wehlan (Lin­ke).

Das voll­au­to­ma­ti­sche Sor­tie­ren gelingt übri­gens in rund 90 Pro­zent der Fäl­le. Doch nicht jeder hat eine gesto­chen schar­fe Hand­schrift, nicht jede Adres­se ist maschi­nen­les­bar. Dann muss ein Mit­ar­bei­ter ran und das betref­fen­de Paket auf den rich­ti­gen Weg bringen.