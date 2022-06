Poppig-bunte Blumenkinder unterm Regenbogen: Standbild aus dem Film Yellow Submarine von 1968. Foto: Heinz Edelmann

Für den Medi­en­theo­re­ti­ker Fried­rich Kitt­ler – gera­de ist bei Mer­ve der ers­te Band der Werk­aus­ga­be erschie­nen – war der Com­pu­ter kein dien­li­ches Werk­zeug, son­dern Teil einer sich natur­his­to­risch ent­wi­ckeln­den Struk­tur, in wel­cher sich der erken­nen­de Teil der Natur mit sich selbst rück­kop­pelt. Der Mensch ist so gedacht kein frei wol­len­des Sub­jekt, son­dern ein ohn­mäch­ti­ges Natur­ob­jekt, das in die­sen Pro­zess hin­ein­ge­stellt ist. Will man die­sem Gedan­ken fol­gen, so kommt die Fra­ge auf, wes­halb es dann über­haupt Benut­zer­ober­flä­chen gibt, die es uns erlau­ben, mit dem Rech­ner zu arbei­ten, ihn als Werk­zeug zu gebrau­chen. Es gibt zwar schon ers­te gelun­ge­ne Ver­schal­tun­gen von Hirn­zel­len und Rech­nern, doch im All­tag schei­nen wir die Appa­ra­tur zu nut­zen wie ein Mul­ti­funk­ti­ons­ge­rät, das uns mit ande­ren Men­schen ver­bin­det, für uns rech­net, ord­net, uns unterhält.

Wir neh­men uns selbst im täg­li­chen Umgang mit Smart­pho­ne und PC als Ent­schei­dungs­trä­ger wahr, auch wenn wir mit den sozia­len Netz­wer­ken ers­te bewuss­te Erfah­run­gen mit der Eigen­ge­setz­lich­keit der Algo­rith­men machen. Für Kitt­ler war die Benut­zer­ober­flä­che eine Zutat, die sich his­to­risch durch Ver­schal­tun­gen von Mensch und Com­pu­ter über­win­den wird. Doch man soll­te nicht unter­schät­zen, wie sehr Bil­der uns immer schon mit den Din­gen ver­bun­den und umge­kehrt, wie sehr sie uns gebun­den haben. Die Ver­schal­tung von Mensch und Com­pu­ter geschieht heu­te durch – und das ist ganz buch­stäb­lich zu neh­men – bild­re­li­giö­se Prak­ti­ken und For­men, von denen der Kunst­his­to­ri­ker Aby War­burg zu Beginn des 20. Jahr­hun­derts mein­te, dass sie sich in unser kör­per­li­ches Gedächt­nis ein­ge­schrie­ben haben. Zu den Bil­dern, die uns umge­ben, und unse­ren Kör­pern gibt es, folgt man die­ser The­se, bereits Ver­schal­tun­gen. Und es stellt sich die Fra­ge, inwie­fern die­se etwa von Kon­zer­nen wie Apple bewusst genutzt wer­den. Ein geeig­ne­tes Inter­face-Design, um die­ser Über­le­gung nach­zu­ge­hen, ist der Fit­ness-Tra­cker der Apple-Watch. Dies nicht zuletzt, da die zuneh­men­de frei­wil­li­ge digi­ta­le Über­wa­chung unse­rer Kör­per schon seit eini­gen Jah­ren bio­po­li­tisch for­ciert wird.

Bewegen, trainieren, stehen

Der als Anwen­dungs­soft­ware für die Apple-Watch ent­wi­ckel­te Fit­ness-Tra­cker Akti­vi­täts­app lässt in sei­ner Haupt­an­zei­ge unter­ein­an­der­lie­gend in Rot, Grün und Blau vor schwar­zem Grund drei Bal­ken auf­leuch­ten, die im Uhr­zei­ger­sinn ver­lau­fend danach stre­ben, einen Kreis aus drei Rin­gen zu bil­den. Beschrif­tet sind die Bal­ken mit den Wör­tern bewe­gen, trai­nie­ren und ste­hen. Kurz nach­dem Apple sei­nen Tra­cker auf den Markt brach­te, schrieb der Medi­en- und Kul­tur­wis­sen­schaft­ler Oli­ver Ruf in der Zeit­schrift »Design­re­port« eupho­risch, ein »neu­es Men­schen­bild – oder viel­mehr: ein tech­no­lo­gisch neu gezeich­ne­tes Bild vom Men­schen« fän­de nun welt­wei­te Ver­brei­tung. Doch was ist eigent­lich das Neue an die­sem Bild? Womög­lich ist der Clou gar nicht das Neue, son­dern viel­mehr das Nut­zen jener Ver­schal­tun­gen zwi­schen Bild und Kör­per, die War­burg als »Engram­me« bezeich­net hat, als lei­den­schaft­lich auf­ge­la­de­ne Erin­ne­run­gen an Bil­der und Kul­te, die gene­tisch in unse­re Kör­per hin­ter­legt sind – jeder­zeit abrufbar.

Die Dar­stel­lungs­form des mensch­li­chen Orga­nis­mus in Kreis­dia­gram­men ist alles ande­re als neu, viel­mehr zitiert sie das pytha­go­rei­sche, pla­to­ni­sche und vitru­via­ni­sche Ide­al­bild von Mensch und Kos­mos. Apple macht kei­nen Hehl dar­aus, sich an die his­to­ri­sche Kon­ti­nui­tät anschlie­ßen zu wol­len. So ließ Timo­thy Cook auf der Pro­dukt­prä­sen­ta­ti­on am 9. Sep­tem­ber 2014 in Cup­er­ti­no sein Publi­kum wis­sen: »Wir haben eng mit Uhren­ex­per­ten aus der gan­zen Welt zusam­men­ge­ar­bei­tet, um die kul­tu­rel­le und his­to­ri­sche Bedeu­tung der Zeit­mes­sung zu ver­ste­hen, was unser Design maß­geb­lich beein­flusst hat.« His­to­risch war die Ent­spre­chung von Kör­per, Uni­ver­sum und Zeit immer an die Hoff­nung geknüpft, die inne­ren, unsicht­ba­ren Abläu­fe des Orga­nis­mus sicht­bar und vor allem bere­chen­bar am Him­mel qua Äqui­va­lenz von Mikro- und Makro­kos­mos vor Augen zu haben. Durch den Nach­voll­zug der arith­me­ti­schen und geo­me­tri­schen Ord­nung lie­ße sich Pla­ton zufol­ge der mensch­li­che Orga­nis­mus gänz­lich begrei­fen, des­sen Stoff­wech­sel »eben­so wie die Bewe­gung eines jeg­li­chen im Welt­gan­zen«, denn als abhän­gi­ger Bestand­teil des­sel­ben müs­se der Kör­per in sich »not­wen­dig die Bewe­gung des Welt­alls nach­bil­den«. Gesund­erhal­tung bestehe dar­in, »die Gestalt des Welt­gan­zen zum Vor­bild« zu neh­men, indem der Kör­per »in Bewe­gung« ver­setzt wird, denn »durch mäßi­ge Erre­gun­gen« kämen die »Tei­le unter­ein­an­der in Ord­nung«. Zugleich waren es für Pla­ton die Pla­ne­ten, wel­che die Zeit erzeu­gen. Eine Dar­stel­lung der Pla­ne­ten­bah­nen fehlt auch in der Apple-Watch nicht, sie ver­lau­fen auf den sel­ben Kreis­bah­nen wie die Bal­ken des Fitness-Trackers.

Das Ideal des Kreises

Es gab in der Fol­ge Pla­tons bis in die Neu­zeit hin­ein zahl­rei­che, aus­ge­klü­gel­te Kreis-Dia­gram­me, ange­rei­chert mit Zah­len­ma­te­ri­al, die die Ent­spre­chung visua­li­sier­ten und den dama­li­gen Medi­zi­nern dazu dien­ten, ver­schie­dens­te The­ra­pien zu ent­wi­ckeln. Ein prä­gnan­tes Bei­spiel hier­für lässt sich in einem Kalen­da­ri­um des 15. Jahr­hun­derts fin­den, das neben Pla­ne­ten­ka­len­dern und Bau­ern-Pro­gnos­ti­ka auch Rezep­te gegen blu­ti­ge Augen, Krank­heits­vor­her­sa­gen sowie einen Ader­lass­ka­len­der ent­hält. Inmit­ten schier end­lo­ser Zah­len­ta­bel­len visua­li­siert das astro­lo­gi­sche Kreis­dia­gramm bei­spiel­haft die Wir­kung einer spe­zi­fi­schen Pla­ne­ten­kon­stel­la­ti­on auf den mensch­li­chen Kör­per. Die­ser steht umrun­det von kon­zen­tri­schen Krei­sen unter einem Netz aus Gera­den, das zunächst in schwa­chen brau­nen Lini­en die Stern­zei­chen mit Wan­del­ge­stir­nen ver­bin­det, um die so her­ge­stell­ten und diver­gie­ren­den Rela­tio­nen von der Fix­stern­sphä­re aus­ge­hend schließ­lich qua kräf­ti­ger roter Lini­en mit je einem Organ, Gelenk oder Kör­per­are­al zu ver­knüp­fen. Der mario­net­ten­haft anmu­ten­de Leib des ledig­lich mit einer knap­pen blau­en Unter­ho­se beklei­de­ten Mikro­kos­mos-Männ­leins ist den ana­ly­ti­schen Bli­cken in einer Wei­se aus­ge­setzt, wel­che die Bezü­ge der roten Ver­bin­dungs­li­ni­en so klar als mög­lich her­vor­tre­ten lässt.

Der Nacht­him­mel wur­de so gleich­sam zum Inter­face eines Welt­com­pu­ters, des­sen astro­no­misch ent­schlüs­sel­te Pro­gram­mier­spra­che es schein­bar erlaub­te, den mensch­li­chen Orga­nis­mus in einem Kreis­dia­gramm so trans­pa­rent zu machen, dass die schäd­li­che oder nütz­li­che Wirk­sam­keit von Ader­läs­sen, Medi­ka­tio­nen und chir­ur­gi­schen Ein­grif­fen ermit­telt wer­den konn­te. Das Mikro­kos­mos-Männ­lein ver­kör­pert den Traum des vor­aus­be­re­chen­ba­ren glä­ser­nen Men­schen, der sich mit­tels arith­me­ti­scher Kal­kü­le durch­leuch­ten las­sen kann, um so der Will­kür des eige­nen Lei­bes zu ent­kom­men. Das Inter­fa­ce­de­sign der Apple-Watch ist qua sei­ner Par­al­le­li­sie­rung der kon­zen­tri­schen Pla­ne­ten­bah­nen des Zif­fern­blat­tes (Astro­no­my Face) mit den drei Rin­gen der Akti­vi­täts­app zwar kei­nes­wegs Aus­druck eines Ster­nen­glau­bens, aber doch eines Glau­bens an die Bere­chen­bar­keit nicht nur des Pla­ne­ten­sys­tems und der Zeit, son­dern vor allem auch des Men­schen. Doch mit reich­lich Pathos auf­ge­la­de­ne his­to­ri­sche Ver­bin­dun­gen las­sen sich nach­träg­lich nicht nur zum anti­ken, mit­tel­al­ter­li­chen und früh­neu­zeit­li­chen Para­dig­ma der Ana­lo­gie zwi­schen Mensch und Uni­ver­sum konstruieren.

Bildkult und digitale Eschatologie

Die Bewe­gung der Ring­bal­ken geschieht nicht allein im Sin­ne der pla­to­ni­schen Lei­bes­übun­gen als Anglei­chung des Mikro­kos­mos an die makro­kos­mi­schen Kreis­läu­fe, son­dern viel­mehr ist die­ser Pro­zess mit dem Auf­bau schwa­cher Farb­ver­läu­fe syn­chro­ni­siert. Die Ring­bal­ken wer­den im Uhr­zei­ger­sinn immer hel­ler, die Annä­he­rung an das Ziel der kör­per­li­chen Akti­vi­tät fin­det somit ihre visu­el­le Ent­spre­chung in der zuneh­men­den Bün­de­lung gleich­sam pris­ma­tisch gebro­che­nen Lichts. Über­schrei­ten die Ring­bal­ken ihren Anfangs­punkt, so ver­deut­li­chen Schat­ten­wür­fe die Plas­ti­zi­tät des Gewin­des, sodass sich die hel­le­ren Enden von den dunk­le­ren Anfän­gen zusätz­lich abhe­ben. Dem­entspre­chend sind die Kreis­bah­nen nicht geschlos­sen, son­dern gleich­sam aus der sug­ge­rier­ten Tie­fe des schwar­zen Dis­plays her­aus­ge­wun­den. Inhä­rent ist die­ser Bewe­gung, auf den – wenn auch nicht zustan­de kom­men­den – End­punkt zu ver­wei­sen, in dem sich alle Far­ben mit­ein­an­der ver­eint im wei­ßen Licht auf­lös­ten. Die aus dem illu­sio­nis­tisch erzeug­ten Tie­fen­raum des schwar­zen Dis­plays sich gleich­sam her­aus­schrau­ben­den, immer hel­ler wer­den­den Rin­ge ver­schmöl­zen so zu einem Licht­kreis. In täg­li­cher Wie­der­ho­lung insze­nie­ren die sich zum Licht schrau­ben­den Ring­bal­ken eine nicht zum Abschluss kom­men­de Ent­stoff­li­chung und ver­wei­sen in ihrer Logik auf eine den End­punkt die­ser Bewe­gung dar­stel­len­de Bildformel.

Das Inter­fa­ce­de­sign der Akti­vi­täts­app deu­tet an, was etwa Mat­thi­as Grü­ne­wald in der Auf­er­ste­hungs­dar­stel­lung des Isen­hei­mer Altars auf die Spit­ze getrie­ben hat. Dort ver­schmilzt der Leib Chris­ti vor schwar­zem, ster­nen­be­setz­ten Grund mit der den Bild­raum domi­nie­ren­den Aureo­le. Der Kör­per des Auf­er­ste­hen­den schraubt sich in einer S-Kur­ve zum nächt­li­chen Him­mel empor, wobei das ihn umwe­hen­de wei­ße Grab­tuch nicht nur einen dra­ma­tisch beweg­ten Fal­ten­wurf ent­wi­ckelt, son­dern zugleich von der Licht­schei­be in einen Farb­ver­lauf getaucht ist, der nach oben hin, den Grund­far­ben der Male­rei ent­spre­chend, von Blau über Rot zu Gelb führt. In kräf­ti­gen Tönen wie­der­holt das Gewand der­ge­stalt den deut­lich hel­le­ren Farb­ver­lauf der Licht­schei­be und ver­stärkt so zusätz­lich deren Supe­rio­ri­tät im Bild.

Sei­ne lit­ur­gi­sche Funk­ti­on erfüll­te das kurz vor der Refor­ma­ti­ons­zeit gefer­tig­te Reta­bel in der Kapel­le des Isen­hei­mer Klos­ter­hos­pi­tals der Anto­ni­ter, die sich vor allem der Pfle­ge jener wid­me­ten, die an Pest und Ergo­tis­mus – dem soge­nann­ten Anto­ni­us­feu­er, einer eben­so das Leben bedro­hen­den Ver­gif­tung durch den Mut­ter­korn­pilz – lit­ten. Kon­sti­tu­ti­ver Bestand­teil der Kran­ken­für­sor­ge des Ordens war es, die Betrof­fe­nen vor den Altar zu brin­gen, um ihnen das Beschau­en der Bil­der und Betas­ten der Reli­qui­en zu gewäh­ren. Auf die­se Wei­se schuf man eine syn­äs­the­ti­sche Erfah­rung, in der die Trans­for­ma­ti­on des eige­nen Kör­pers visu­ell und hap­tisch als End­punkt des Lei­dens ihre Prä­fi­g­u­ra­ti­on fand. Indem Haupt und Ober­kör­per Chris­ti mit der Licht­schei­be eine Ein­heit bil­den, in der das fron­tal dar­ge­stell­te Gesicht kaum noch in sei­nen Kon­tu­ren wahr­nehm­bar ist, ent­steht der Ein­druck eines sich im Licht auf­lö­sen­den Kör­pers. Im Kon­text der Dra­ma­tur­gie wun­der­tä­ti­ger Heil­pra­xis wird das Auf­ge­hen im Licht schlecht­hin zum sehn­suchts­vol­len Sinn­bild ewi­gen Lebens.

In Dan­tes »Die gött­li­che Komö­die« gelan­gen die erret­te­ten See­len zur Erlö­sung durch Qual und Fol­ter im Pur­ga­to­rio, das als turm­glei­cher, in sie­ben Kreis­rin­ge gestaf­fel­ter Berg zum Him­mel empor­ragt. Die Büßen­den erfah­ren auf jeder Ring­ter­ras­se eine ande­re Form der Stra­fe, die zu durch­lei­den bedeu­tet, sich von einem äqui­va­len­ten Las­ter zu rei­ni­gen. Ring für Ring kom­men die sich läu­tern­den See­len dem Para­di­so, den Kreis­bah­nen der Him­mels­sphä­ren, und damit letzt­lich der Erschei­nung des Licht­krei­ses näher. Mit den sich aus der sug­ge­rier­ten Tie­fe des schwar­zen Dis­plays spi­ral­för­mig her­aus­schrau­ben­den und fort­schrei­tend hel­ler wer­den­den Ring­bal­ken der Akti­vi­täts­app wirkt die Bild­for­mel einer zur voll­kom­me­nen Form des Licht­krei­ses füh­ren­den Auf­wärts­be­we­gung fort, die, in escha­to­lo­gi­scher Tra­di­ti­on ste­hend, den Tri­umph des Geis­tes über die Ver­gäng­lich­keit der Phy­sis präfiguriert.

Die­se his­to­ri­schen Ver­glei­che sind gewagt. Poin­tiert stellt in sei­nem gleich­na­mi­gen Auf­satz der Kunst­his­to­ri­ker Peter Gei­mer die Fra­ge »Ver­glei­chen­des Sehen oder Gleich­heit aus Ver­se­hen?«. Zwei­fel­los sind Wahr­neh­men, Ver­ste­hen und Spre­chen vor allem Prak­ti­ken des Unter­schei­dens. Wer es ver­lernt zu unter­schei­den, ver­liert jeg­li­che Ori­en­tie­rung. Ein Ver-Sehen kann jedoch ande­re Sicht­wei­sen eröff­nen, so wie das Sich-Ver­lau­fen ande­re Räu­me. Holz­we­ge waren für Luther Irr- und Abwe­ge, auf denen man sich »Wider Got­tes Ord­nung« ver­läuft. War­um es also nicht wagen, sich auf Irr­we­ge zu bege­ben, um Distanz von der Ord­nung der digi­ta­len Revo­lu­ti­on zu gewin­nen, von den Bah­nen, in die wir täg­lich gestellt sind?

Suche nach dem Heil im Diesseits

Ein wesent­li­cher Unter­schied zwi­schen der christ­li­chen und der digi­ta­len Escha­to­lo­gie ist, dass der Glau­be an die tech­ni­sche Ver­nunft kein jen­sei­ti­ges, son­dern ein dies­sei­ti­ges Heils­ge­sche­hen ima­gi­niert. Bereits Nietz­sche spricht Ende des 19. Jahr­hun­derts vom »Fort­le­ben des reli­giö­sen Cul­tus’« in der Moder­ne und von den »Ver­heis­sun­gen« der Wis­sen­schaft, die sich unter das Mot­to brin­gen lie­ßen: »so wenig Schmerz wie mög­lich, so lan­ge leben wie mög­lich, – also eine Art von ewi­ger Selig­keit«, die frei­lich im Ver­gleich mit jener des Chris­ten­tums beschei­de­ner aus­fal­le. Der Leib ist zwar nicht mehr eine blo­ße Hül­le, die über­wun­den wer­den könn­te, doch die ihm kon­sti­tu­tiv ange­hö­ren­de Ver­gäng­lich­keit gilt es noch immer zu bezwin­gen. Als Bestand­teil einer unver­füg­ba­ren und über­mäch­ti­gen Natur lie­fert er trotz allen wis­sen­schaft­li­chen und tech­ni­schen Fort­schrit­ten das mensch­li­che Bewusst­sein der Will­kür eines unbe­re­chen­ba­ren, kon­tin­gen­ten Ande­ren aus.

Die Sor­ge um den fra­gi­len Kör­per wird in der Post­mo­der­ne, am Ende der gro­ßen Erzäh­lun­gen ange­langt, selbst zum Exer­zi­ti­um, für das Apple den Bild­kult stif­tet. An die Stel­le der fest­ge­schrie­be­nen lit­ur­gi­schen Pra­xis und des Gebets­ri­tu­als tre­ten hier­bei indi­vi­du­ell gewähl­te sport­li­che Übun­gen, die den syn­äs­the­ti­schen Erfah­rungs­raum mit­ge­stal­te­ten. Bild und Hand­lung sind dabei unmit­tel­bar mit­ein­an­der ver­schränkt, indem die­se schein­bar immer wie­der jenes aus sich selbst her­aus erzeugt. Das digi­tal gene­rier­te Bild der Akti­vi­täts­app bringt der­art sowohl die in der kör­per­li­chen Ver­aus­ga­bung sich zei­gen­de Ani­ma­li­tät, das Schwit­zen, Keu­chen und Bren­nen in der Mus­ku­la­tur, als auch die Angst vor Schmerz, Krank­heit und Ver­gäng­lich­keit in eine teleo­lo­gi­sche Ord­nung und nimmt ihnen so ihre gegen­über der Ratio bestehen­de affek­ti­ve Eigen­mäch­tig­keit, die durch Kör­per­wahr­neh­mun­gen unmit­tel­bar zum Aus­druck kommt; das Bild unter­bricht in sei­ner seman­ti­schen Funk­ti­on eben die­se Unmit­tel­bar­keit der Eigen­wahr­neh­mung und ver­kör­pert zugleich das Ide­al eines eben­so der über­schau­ba­ren Kau­sa­li­tät unter­lie­gen­den Leibes.

Wäh­rend einer­seits die Dif­fe­renz zwi­schen Bild und Kör­per zusam­men­schmilzt, ver­grö­ßert sich ande­rer­seits jene zwi­schen Bewusst­sein und Kör­per, des­sen immer schon beängs­ti­gen­de Unbe­re­chen­bar­keit qua Bild auf Abstand gehal­ten wird. Auch wenn man also die Über­le­gung War­burgs nicht mit­ge­hen möch­te, dass es eine gene­tisch ein­ge­schrie­be­ne Ver­bin­dung zwi­schen den his­to­ri­schen Bild­for­men und unse­ren Kör­pern gibt, so zeigt sich doch eine his­to­ri­sche Kon­ti­nui­tät zwi­schen bild­re­li­giö­sen und digi­ta­len Prak­ti­ken, mit unse­ren Kör­per­ängs­ten umzugehen.

Popglasur

Doch die Kon­ti­nui­tät zum Bild­glau­ben wird nicht offen­sicht­lich zur Schau gestellt; Apple schmückt sich auch hier mit den Federn pop­pig-bun­ter Blu­men­kin­der. Evi­dent erscheint die expli­zi­te Ori­en­tie­rung des Inter­fa­ce­de­signs der Akti­vi­täts­app an den Gra­fi­ken Heinz Edel­manns, die er sowohl für die Ani­ma­tio­nen der psy­che­de­li­schen Pop-Oper »Yel­low Sub­ma­ri­ne« als auch für das Cover des gleich­na­mi­gen Albums der Beat­les fer­tig­te. Ver­setzt wer­den Kino­be­su­cher und Plat­ten­kon­su­men­ten in die bun­te Welt von Pep­per­land, einem von blau­en Gestal­ten (Mea­nies) bedroh­ten und schließ­lich von den Beat­les befrei­ten, bei­na­he dys­to­pisch über­stei­gert wir­ken­den Para­dies. Ähn­lich den Schil­de­run­gen des Songs »Lucy in the Sky with Dia­monds« eröff­net sich auf der Kino­lein­wand ein Kos­mos aus »mar­mala­de ski­es«, »mar­sh­mal­low pies« und »Cel­lo­pha­ne flowers of yel­low and green«.

Der Über­gang von einer ergrau­ten Wirk­lich­keit in die­se aus knal­li­gen Far­ben und pseu­do-orga­ni­schen For­men gebil­de­te Land­schaft ist als sich schlie­ßen­der Regen­bo­gen dar­ge­stellt, der, gleich den Flam­men des Pfingst­wun­ders, aus den Köp­fen dun­kel geklei­de­ter Gestal­ten empor­steigt, die in zwei sich gegen­über­ste­hen­de, ein­an­der den Rücken zukeh­ren­de Drei­er­grup­pen auf­ge­reiht sind. In Cyan, Gelb und Magen­ta stre­ben, den Rin­gen der Apple-Watch nicht unähn­lich, die FaRB­Bän­der im zeit­li­chen Fort­gang auf­ein­an­der zu, sodass anti­zi­piert und end­lich gese­hen wer­den kann, wie die­se sich im Zenit zu einem Halb­kreis ver­ei­nen, wobei schließ­lich die feh­len­den FaRB­Bän­der in Grün und Oran­ge hin­zu­tre­ten, wel­che die ent­stan­de­nen Leer­räu­me zwi­schen den Bah­nen fül­len. Die­se nur weni­ge Sekun­den andau­ern­de Sze­ne birgt in sich, dem Prin­zip der Ouver­tü­re ent­spre­chend, das Leit­the­ma des Films: die Ver­wand­lung einer als grau cha­rak­te­ri­sier­ten Rea­li­tät in ein bun­tes Reich span­nungs­be­frei­ter Sorg­lo­sig­keit, das schließ­lich in einem gigan­ti­schen Rausch aus Licht und Far­ben sei­ne Ver­wirk­li­chung auf der Lein­wand erfährt. Wäh­rend Dan­te sei­ne Schil­de­rung der Licht­vi­si­on mit den Wor­ten been­det: »schon aber war jeder Wunsch und Wil­le mir ergrif­fen / von Lie­bes­ge­walt, die still und einig im Kreis die Son­ne führt und alle Ster­ne«, ist die den Film abschlie­ßen­de, zum beweg­ten Lein­wand­bild gewor­de­ne Licht- und Far­ben­hal­lu­zi­na­ti­on musi­ka­lisch mit dem Refrain unter­malt: »It‹s all too much for me to see / A love that’s shi­ning all around here.«

Doch erin­nern die gleich­sam im Licht fluo­res­zie­ren­den, sich zir­ku­lär aus dem Dun­kel der Bild­schirm­ober­flä­che her­aus­win­den Ring­bal­ken der Apple-Watch mit ihren weich abge­run­de­ten Anfän­gen und Enden nicht nur an Him­mels­er­schei­nun­gen, son­dern zugleich an jene pseu­do-orga­ni­schen Gebil­de, die ohne jede Bin­nen­dif­fe­ren­zie­rung als See­li­li­en und Haar­ster­ne in stark ver­ein­fach­ten For­men und inten­siv leuch­ten­den Far­ben die orna­men­ta­le Kulis­se von Pep­per­land bil­den. Form­prin­zip die­ser psy­che­de­li­schen Comic-Welt ist die Ver­schmel­zung aller Ele­men­te, die Über­win­dung aller Gegen­sät­ze, die Auf­he­bung der Gren­zen zwi­schen Orga­ni­schem und Anor­ga­ni­schem. Auf die Spit­ze getrie­ben ist damit eine infan­ti­li­sier­te Ein­füh­lungs­äs­the­tik, die der Defi­ni­ti­on des Kunst­his­to­ri­kers Wil­helm Worrin­gers zufol­ge »ein glück­lich pan­the­is­ti­sches Ver­trau­lich­keits­ver­hält­nis zwi­schen dem Men­schen und den Außen­welt­erschei­nun­gen« sug­ge­riert; sie lässt das Sub­jekt in »ein äuße­res Objekt, in einer äuße­ren Form auf­ge­hen«. Gestei­gert ist die­se psy­che­de­li­sche Ästhe­tik des sym­bio­ti­schen Inein­an­der­flie­ßens noch in Ver­ner Pan­tons »Phan­ta­sy Land­s­cape«, das die Besu­cher gänz­lich in trans­lu­zen­te orga­ni­sche For­men, wei­che Stof­fe und war­me Far­ben hüllt, gleich­sam als habe der Mut­ter­leib sie wie­der in sich auf­ge­nom­men. Die Trenn­li­nie zwi­schen dem Indi­vi­du­um und sei­ner Umge­bung scheint zu verwischen.

Kon­stru­iert aus abge­run­de­ten Umriss­li­ni­en und Day­glow-Far­ben grei­fen nun die Ring­bal­ken der Akti­vi­täts­app auf eben die­se ästhe­ti­sche Tra­di­ti­on der psy­che­de­li­schen Ent­gren­zung zurück; sie evo­zie­ren die Ima­gi­na­ti­on einer sym­bio­ti­schen Ein­heit von Mensch und Maschi­ne als escha­to­lo­gi­sches Telos.