Das EU-Parlament einigte sich mit den EU-Mitgliedsstaaten auf Mindestlohnstandards. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

In der Nacht zum Mon­tag hat sich das Euro­pa­par­la­ment mit dem EU-Rat auf ein­heit­li­che Stan­dards für Min­dest­löh­ne in den 27 Mil­lio­nen EU-Mit­glieds­staa­ten geei­nigt. »Die EU hat ihr Ver­spre­chen ein­ge­löst. Die neu­en Vor­schrif­ten über Min­dest­löh­ne wer­den die Wür­de der Arbeit schüt­zen und dafür sor­gen, dass Arbeit sich lohnt«, begrüß­te EU-Kom­mis­si­ons­prä­si­den­tin Ursu­la von der Ley­en das Ergeb­nis der Ver­hand­lun­gen. Die natio­na­len Tra­di­tio­nen und die Auto­no­mie der Sozi­al­part­ner blie­ben dabei gewahrt.

Bereits im Okto­ber 2020 leg­te die EU-Kom­mis­si­on einen Vor­schlag für eine Richt­li­nie über ange­mes­se­ne Min­dest­löh­ne vor. Zuvor hat­ten unter ande­rem Links­par­tei und SPD im Euro­pa­wahl­kampf 2019 für ein­heit­li­che Stan­dards gewor­ben. Die Sozi­al­de­mo­kra­ten zum Bei­spiel for­der­ten in ihrem Wahl­pro­gramm, dass die Min­dest­löh­ne nicht weni­ger als 60 Pro­zent des mitt­le­ren Ein­kom­mens betra­gen soll­ten. Die­se Zahl ist inso­fern wich­tig, da sie als unte­re Gren­ze für armuts­fes­te Löh­ne gilt. Der­zeit lie­gen die Min­dest­löh­ne inner­halb der EU ledig­lich in Frank­reich, Bul­ga­ri­en und Luxem­burg ober­halb die­ses Wertes.

Die nun erziel­te Eini­gung sieht unter ande­rem vor, dass die EU-Staa­ten kla­re Kri­te­ri­en wie Lebens­hal­tungs­kos­ten und Lohn­ni­veau bei der Fest­le­gung der Höhe des Min­dest­lohns beach­ten sowie die Min­dest­löh­ne regel­mä­ßig und recht­zei­tig aktua­li­sie­ren müs­sen. Jedoch legt der Vor­schlag weder ein gemein­sa­mes Min­dest­lohn­ni­veau fest, noch ver­pflich­tet er die Staa­ten zur Ein­füh­rung gesetz­li­cher Mindestlöhne.

Den­noch wird die Ent­schei­dung als ein wich­ti­ger Schritt ange­se­hen. »Die Eini­gung auf ein­heit­li­che Min­dest­lohn-Regeln wird wich­ti­ge Impul­se bei der Tarif­si­che­rung set­zen und kann Lohn­er­hö­hun­gen für 24 Mil­lio­nen Arbeit­neh­me­rin­nen und Arbeit­neh­mer in der EU mit sich brin­gen, auch bei uns in Deutsch­land«, erklär­te die Vize­prä­si­den­tin des Sozi­al­ver­ban­des SoVD, Ursu­la Enge­len-Kefer. Per­spek­ti­visch müss­ten die EU-Staa­ten auf einen Min­dest­lohn von 60 Pro­zent des mitt­le­ren Ein­kom­mens ver­pflich­tet werden.

Auch die Lin­ke begrüß­te die Eini­gung als Schritt in die rich­ti­ge Rich­tung, bemän­gel­te jedoch den Stand in Deutsch­land. Es kön­ne nicht sein, »dass der kom­men­de Min­dest­lohn in Deutsch­land von 12 Euro nicht ein­mal vor Alters­ar­mut schützt«, schrieb der Ko-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de der Lin­ken im Euro­pa­par­la­ment und Kan­di­dat für den Vor­sitz sei­ner Par­tei, Mar­tin Schir­de­wan, auf Twit­ter. »Wer sein gan­zes Leben arbei­tet, muss ein sor­gen­frei­es Leben in Wür­de füh­ren kön­nen.« Der­zeit beträgt der Min­dest­lohn 9,82 Euro und liegt damit deut­lich unter der Gren­ze von 60 Pro­zent des mitt­le­ren Ein­kom­mens. Mit der jüngst beschlos­se­nen Anhe­bung zum Okto­ber auf 12 Euro nähert er sich die­sem nur Wert an.

Neben EU-wei­ten Min­dest­lohns­stan­dards wur­de sich auch auf die Stär­kung der Tarif­bin­dung ver­stän­digt. EU-Staa­ten, in denen die Tarif­bin­dung weni­ger als 80 Pro­zent beträgt, sol­len künf­tig einen Akti­ons­plan zur För­de­rung von Tarif­ver­hand­lun­gen erstellen.