Auch die Dunkle Erdhummel schätzt den Mönchspfeffer. Foto: imago images/chromorange

Mönchs­pfef­fer wird seit der Anti­ke medi­zi­nisch genutzt. Auf­grund neu­er For­schungs­er­geb­nis­se wur­de er nun zur Arz­nei­pflan­ze des Jah­res 2022 gekürt. Die Früch­te des Mönchs­pfef­fers beein­flus­sen nach­weis­lich die Sexu­al­hor­mo­ne. Bevor Frau­en aber den Extrakt von Keuschlamm-Früch­ten ein­neh­men, wie sie auch genannt wer­den, soll­ten sie ärzt­lich abklä­ren las­sen, wodurch ein even­tu­ell ent­stan­de­nes hor­mo­nel­les Ungleich­ge­wicht aus­ge­löst wurde.

Mönchs­pfef­fer wur­de noch vor weni­gen Jah­ren wie Eisen­kraut und Ech­te Zitro­nen­ver­be­ne zur Fami­lie der Eisen­kraut­ge­wäch­se gezählt. Heu­te ord­net man ihn den Lip­pen­blü­ten­ge­wäch­sen zu. Die Hei­mat der Pflan­ze ist der Mit­tel­meer­raum und Süd­west­asi­en. Da sie frost­hart ist, wächst sie auch in unse­ren Brei­ten. Die bis zu vier Meter lan­gen Zwei­ge wer­den im Herbst bis fast zum Wur­zel­stock zurück­ge­schnit­ten, ab Mai treibt die Pflan­ze wie­der aus. Die Zwei­ge ähneln im Aus­se­hen der Zitro­nen­ver­be­ne, die meist blau­en Blü­ten denen von Schmetterlingsflieder.

Die Namen Mönchs­pfef­fer, Keusch­baum, Lieb­frau­en­bett­stroh oder Abra­ham­strauch ent­stan­den im Zusam­men­hang mit der Nut­zung. Die bota­ni­sche Bezeich­nung Agnus cas­tus hat ihren Ursprung im anti­ken Grie­chen­land. Agnus lei­tet sich aus dem grie­chi­schen Wort »hagnös« ab, was so viel wie jung­fräu­lich oder keusch bedeu­tet. Im Latei­ni­schen steht »agnus« für Lamm. Der Zusatz »cas­tus« bedeu­tet wie­der­um rein und keusch. Zusam­men­ge­setzt ergibt sich der Aus­druck »keu­sches Lamm« bzw. Keuschlamm, eine gleich­wer­ti­ge Bezeich­nung der Arz­nei­pflan­ze. Wäh­rend tra­di­tio­nel­ler anti­ker Fes­te wur­den die Zwei­ge als Lager für die Frau­en ver­wen­det. Als Tee getrun­ken, soll­te die Pflan­ze das sexu­el­le Begeh­ren mäßigen.

Die Bezeich­nung Mönchs­pfef­fer setz­te sich durch, als Mön­che die Früch­te der Pflan­ze als Pfef­fer­er­satz nutz­ten. Die rund­li­chen, drei Mil­li­me­ter klei­nen, dun­kel­brau­nen Stein­früch­te sind von einem becher­för­mi­gen Kelch zur Hälf­te umschlos­sen. Sie dien­ten den Mön­chen und Non­nen vor allem dazu, das Keusch­heits­ge­lüb­de leich­ter ein­zu­hal­ten. Ob die Wir­kung von Zwei­gen und Früch­ten des Mönchs­pfef­fers in einer Stei­ge­rung oder in einer Dämp­fung von Sexu­al­hor­mo­nen zum Aus­druck kommt, hängt nach neue­ren Unter­su­chun­gen von der Dosis ab.

Die Wirk­sam­keit bei unre­gel­mä­ßi­gen Mens­trua­ti­ons­zy­klen ist bis­her für den Extrakt aus den Früch­ten belegt. Auf ihren schar­fen Geschmack weist auch der Name Mönchs­pfef­fer hin. Sie ent­hal­ten äthe­ri­sches Öl mit Limo­nen, Di- und wei­te­ren Ter­penen, außer­dem Fla­vo­no­ide, Iri­do­id­gly­ko­si­de und Ölsäu­re. Man ver­mu­tet, dass haupt­säch­lich die ent­hal­te­nen Diter­pe­ne für den Ein­fluss auf die Sexu­al­hor­mo­ne ver­ant­wort­lich sind. Aber bewie­sen ist das noch nicht.

Dafür hat man eine ziem­lich genaue phar­ma­ko­lo­gi­sche Begrün­dung für den Wirk­me­cha­nis­mus. Durch eine hohe Dosie­rung des Extrakts, die man mit der Ver­wen­dung als Gewürz nicht erreicht, kann Mönchs­pfef­fer einen erhöh­ten Pro­lak­tin­spie­gel bei Frau­en erheb­lich absen­ken. Das Hor­mon Pro­lak­tin wird vor allem in der Schwan­ger­schaft und Still­zeit aus­ge­schüt­tet und regt die Milch­bil­dung an. Aber auch bei Män­nern lässt sich Pro­lak­tin im Blut nach­wei­sen, es wird unter ande­rem bei Stress ver­mehrt aus­ge­schüt­tet. Die Sen­kung eines erhöh­ten Pro­lak­tin­spie­gels erklärt man sich durch eine Wir­kung am Rezep­tor des Ner­ven­bo­ten­stoffs Dopamin.

Tra­di­tio­nell wur­de Mönchs­pfef­fer daher zum Abstil­len ver­wen­det, in homöo­pa­thi­scher Zube­rei­tung wie­der­um bei Stö­run­gen der Milch­bil­dung. Aber auch für Frau­en nach dem 40. Lebens­jahr oder für jene, die die Anti­ba­by­pil­le abge­setzt haben, kann Mönchs­pfef­fer eine ech­te Hil­fe bedeu­ten. Beson­ders wenn die Monats­blu­tun­gen zeit­lich unre­gel­mä­ßig statt­fin­den oder der Eisprung in der Mit­te des Zyklus öfter aus­bleibt, lei­den Frau­en umso stär­ker am Prä­men­stru­el­len Syn­drom. Mönchs­pfef­fer kann dabei Beschwer­den wie Span­nungs- und Schwel­lungs­ge­füh­le in den Brüs­ten sowie Reiz­bar­keit und Kopf­schmer­zen an den Tagen vor der Mens­trua­ti­on lin­dern. Beson­ders nach Abset­zen der Pil­le kann Mönchs­pfef­fer den Zyklus wie­der ins Gleich­ge­wicht brin­gen. Dazu emp­fiehlt es sich, den Extrakt der Mönchs­pfef­fer­früch­te, etwa in Form von Kap­seln, über einen Zeit­raum von min­des­tens drei Mona­ten ein­zu­neh­men. Bei zahl­rei­chen Frau­en dau­ert es bis zu einem Jahr, bis die Mens­trua­ti­on nach Abset­zen der Pil­le wie­der regel­mä­ßig wird.

Bei unre­gel­mä­ßi­gen Zyklen, die den Beginn der Wech­sel­jah­re ankün­di­gen, emp­feh­len Frau­en­ärz­te eben­falls recht oft den Extrakt aus den Früch­ten des Mönchs­pfef­fers. Das Prä­pa­rat regt die Bil­dung von Pro­ges­te­ron an, des­sen Spie­gel in der Prä­me­no­pau­se zuerst absinkt. Nicht immer reicht das Pflan­zen­ex­trakt aber aus, um einer über­mä­ßi­gen Ver­di­ckung der Gebär­mut­ter­schleim­haut vor­zu­beu­gen. Dann ist even­tu­ell natur­iden­ti­sches Pro­ges­te­ron erforderlich.

Bevor man die Arz­nei­pflan­ze anwen­det, soll­ten die Beschwer­den immer durch eine Gynä­ko­lo­gin abge­klärt wer­den. Vor­her aus­zu­schlie­ßen sind Eilei­ter- und Eier­stock­ent­zün­dun­gen, gut­ar­ti­ge Eier­stock­zys­ten, Tumo­ren oder Erkran­kun­gen der Schilddrüse.

Nur weni­ge Men­schen dür­fen Mönchs­pfef­fer nicht anwen­den – einer­seits, falls all­er­gi­sche Reak­tio­nen auf­tre­ten und ande­ren­falls, wenn sie Neu­ro­lep­ti­ka ein­neh­men müs­sen. Weil Mönchs­pfef­fer auf die Hirn­anhangsdrüse (Hypo­phy­se) wirkt, sind uner­wünsch­te Wech­sel­wir­kun­gen mit den soge­nann­ten Anti­psy­cho­ti­ka sehr wahr­schein­lich. Ent­we­der kann die Pflan­ze wegen der Dopa­min-Rezep­tor-blo­ckie­ren­den Funk­ti­on die­ser Medi­ka­men­te nicht rich­tig wir­ken, oder bei sehr hoher Dosie­rung von Mönch­spef­fer wird das the­ra­peu­ti­sche Ziel der Psy­cho­phar­ma­ka nicht erreicht. Für Frau­en aus die­ser Grup­pe hält die Natur ande­re pflanz­li­che Hel­fer wie Pfef­fer­min­ze, Majo­ran und Wein­rau­te bereit, die als soge­nann­ter Zyklus­tee jeweils über cir­ca zwei Wochen bis zum Ein­set­zen der Mens­trua­ti­on getrun­ken werden.

Auch bei Män­nern greift Mönchs­pfef­fer in den Hor­mon­haus­halt ein. Je nach Dosie­rung kann die Libi­do gedämpft oder gestei­gert wer­den. Mönchs­pfef­fer kann bei Män­nern, die an einer schmerz­haf­ten Ver­grö­ße­rung der Brust lei­den, eben­falls den Pro­lak­tin­spie­gel absen­ken. Unter der soge­nann­ten Gynä­ko­mas­tie (Brust­schwel­lung) lei­den manch­mal Jun­gen in der Puber­tät und rela­tiv oft Män­ner ab dem 50. Lebens­jahr, wenn der Spie­gel des männ­li­chen Sexu­al­hor­mons Tes­to­ste­ron all­mäh­lich absinkt. Die Dosie­rung von Mönchs­pfef­fer soll­te dann eben­falls mit einem Arzt abge­stimmt wer­den, nach­dem ande­re Ursa­chen für die Brust­ver­än­de­rung aus­ge­schlos­sen sind.

Beson­ders älte­re Men­schen kön­nen auf eine Schutz­wir­kung der Arz­nei­pflan­ze für ihre Kno­chen hof­fen. Dazu lie­gen inzwi­schen Stu­di­en­ergeb­nis­se an einem Tier­mo­dell vor, bei denen ein Ein­fluss auf die Struk­tur von Kno­chen beob­ach­tet wur­de. Wei­te­re For­schun­gen zum Ein­fluss von Mönchs­pfef­fer auf die Kno­chen­ge­sund­heit ste­hen jedoch noch aus.