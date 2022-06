Foto: dpa

Das Bun­des­so­zi­al­ge­richt (BSG) hat den Anspruch auf Kran­ken­geld erleich­tert. Wie die Rich­ter am 7. April 2022 in zwei Grund­satz­ur­tei­len klar­stell­ten, steht erkrank­ten Arbeit­neh­me­rin­nen und Arbeit­neh­mern auch nach dem Ende ihres Beschäf­ti­gungs­ver­hält­nis­ses wei­ter Kran­ken­geld zu, wenn die Arbeits­un­fä­hig­keit naht­los und damit ohne Lücken vom Arzt beschei­nigt wird. Selbst wenn eine neue Erkran­kung die Arbeits­un­fä­hig­keit ver­län­gert, gehe der Anspruch auf die Kran­ken­kas­sen­leis­tung nicht verloren.

Hin­ter­grund zahl­rei­cher Rechts­strei­tig­kei­ten in den letz­ten Jah­ren waren frü­her erheb­lich unter­schied­li­che Rege­lun­gen bei Kran­ken­geld und Lohn­fort­zah­lung sowie Nach­bes­se­run­gen des Gesetz­ge­bers. Wur­de etwa nach alter Geset­zes­la­ge ein Arbeit­neh­mer vom Arzt bis zu einem Frei­tag krank­ge­schrie­ben, reich­te es für die Lohn­fort­zah­lung vom Arbeit­ge­ber aus, dass am fol­gen­den Werk­tag, hier also ein Mon­tag, eine ärzt­li­che Fol­ge­be­schei­ni­gung aus­ge­stellt wurde.

Erhielt dage­gen ein Beschäf­tig­ter nach dem Ende der sechs­wö­chi­gen Lohn­fort­zah­lung von der Kran­ken­kas­se nun statt­des­sen Kran­ken­geld, muss­te nach frü­he­rer Rechts­la­ge die Fol­ge­be­schei­ni­gung bereits am Frei­tag vom Arzt ein­ge­holt wer­den. Rück­wir­kend durf­te die­se Beschei­ni­gung der Arbeits­un­fä­hig­keit nicht aus­ge­stellt werden.

Für wei­ter­be­schäf­tig­te Ver­si­cher­te ruh­te bei einer ver­spä­tet aus­ge­stell­ten Beschei­ni­gung dann das Kran­ken­geld über das Wochen­en­de. Mit der am Mon­tag aus­ge­stell­ten neu­en Beschei­ni­gung leb­te die­ser Anspruch wie­der auf. Fol­ge war dann eine um das Wochen­en­de gekürz­te Kran­ken­geld­zah­lung. Für erkrank­te Ver­si­cher­te, deren Arbeits­ver­hält­nis wegen einer Befris­tung ende­te oder die wegen lang­an­hal­ten­der Erkran­kung zwi­schen­zeit­lich gekün­digt wur­den, hat­te die Lücke zwi­schen den Arbeits­un­fä­hig­keits­be­schei­ni­gun­gen jedoch gra­vie­ren­de Fol­gen. Sie ver­lo­ren wegen der zu spät ein­ge­hol­ten Fol­ge­be­schei­ni­gung ihren Kran­ken­geld­an­spruch vollständig.

Nach dem Gesetz haben sie trotz spä­te­rer Arbeits­lo­sig­keit bis zu 78 Wochen Anspruch auf Kran­ken­geld. Das Bun­des­so­zi­al­ge­richt hat­te die­se Pra­xis der Kran­ken­kas­sen ent­spre­chend den dama­li­gen gesetz­li­chen Bestim­mun­gen mit Urteil vom 16. Dezem­ber 2014 bestätigt.

Der Gesetz­ge­ber reagier­te 2015 mit meh­re­ren Ände­run­gen. So wur­de neu gere­gelt, dass es aus­reicht, wenn nach Ablauf der ers­ten Arbeits­un­fä­hig­keits­be­schei­ni­gung die Fol­ge­be­schei­ni­gung beim Arzt am nächs­ten Werk­tag ein­ge­holt wird. Das Wochen­en­de zähl­te hier­bei nicht mit. Bei einer naht­lo­sen Beschei­ni­gung der Arbeits­un­fä­hig­keit blieb so auch bei gekün­dig­ten Ver­si­cher­ten der Kran­ken­geld­an­spruch erhalten.

Die Beschei­ni­gung muss­te aber inner­halb von sie­ben Tagen bei der Kran­ken­kas­se ein­ge­gan­gen sein. Nun tra­ten jedoch neue Rechts­strei­tig­kei­ten auf, etwa wenn die Beschei­ni­gung wegen lan­ger Post­lauf­zei­ten erst nach der Wochen­frist bei der Kran­ken­kas­se ein­ge­gan­gen war. Das BSG hat­te hier­zu am 25. Okto­ber 2018 geur­teilt, dass Ver­si­cher­te für den recht­zei­ti­gen Zugang bei der Kran­ken­kas­se auch selbst ver­ant­wort­lich sind.

Im Mai 2019 bes­ser­te der Gesetz­ge­ber die Rege­lun­gen erneut nach. Für einen vol­len Kran­ken­geld­an­spruch muss wei­ter­hin naht­los die Arbeits­un­fä­hig­keit beschei­nigt wer­den. Eine Beschei­ni­gungs­lü­cke über das Wochen­en­de ist aber unschäd­lich. Für inzwi­schen arbeits­lo­se Ver­si­cher­te bleibt der Kran­ken­geld­an­spruch sogar dann bestehen, wenn eine Arbeits­un­fä­hig­keit wegen »der­sel­ben Krank­heit« inner­halb eines Monats beschei­nigt wird.

In den nun vom BSG ent­schie­de­nen Fäl­len waren die BMW-Betriebs­kran­ken­kas­se und die AOK Bay­ern der Auf­fas­sung, dass die gesetz­li­chen Erleich­te­run­gen für den Anspruch auf Kran­ken­geld nur gel­ten, wenn eine Fol­ge­be­schei­ni­gung auf »die­sel­be Krank­heit« zurück­geht. Ver­län­ge­re sich die Arbeits­un­fä­hig­keit wegen einer ande­ren, neu auf­ge­tre­te­nen Erkran­kung, müss­ten Ver­si­cher­te die Fol­ge­be­schei­ni­gung beim Arzt ein­ho­len, bevor die zuvor aus­ge­stell­te Arbeits­un­fä­hig­keits­be­schei­ni­gung abge­lau­fen ist.

Dem wider­sprach nun jedoch das BSG: Es rei­che aus, dass die Arbeits­un­fä­hig­keit naht­los beschei­nigt wer­de, und zwar unab­hän­gig davon, ob zwi­schen­zeit­lich eine neue Krank­heit auf­ge­tre­ten ist. Die gesetz­li­che For­mu­lie­rung »die­sel­be Krank­heit« bezie­he sich auf sol­che Fäl­le nicht. Zudem habe der Gesetz­ge­ber mit den neu­en Rege­lun­gen das ein­deu­ti­ge Ziel ver­folgt, Ver­si­cher­te vor Kran­ken­geld­aus­fäl­len zu schützen.

Wei­ter stell­te das BSG klar, dass alle einen Kran­ken­geld­an­spruch begrün­den­den Sach­ver­hal­te und Beschei­ni­gun­gen tage­wei­se gel­ten. Bei einer Arbeits­un­fä­hig­keits­be­schei­ni­gung bis ein­schließ­lich Mitt­woch und einer Kli­nik­auf­nah­me um zehn Uhr am Don­ners­tag kön­nen die Kran­ken­kas­sen daher kei­ne »Lücke« für die Zeit am Don­ners­tag von null bis zehn Uhr konstruieren.

Mit einem drit­ten Urteil bekräf­tig­te das BSG, dass es auch Aus­nah­men von naht­lo­sen Beschei­ni­gun­gen geben kann. Das sei der Fall, wenn der Ver­si­cher­te alles Zumut­ba­re getan hat, um eine Lücke zu ver­mei­den. Im kon­kre­ten Fall hat­te die Haus­arzt­pra­xis wegen eines Trau­er­falls kurz­fris­tig geschlos­sen. epd/nd