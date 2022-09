Horizont USA-Trailer Max Böhnel & Johannes Streeck

Unsere beiden US-Korrespondenten Max Böhnel und Johannes Streeck werfen sich quer durch die USA die Bälle zu - von der Ostküste bis in den tiefen Südwesten und wieder zurück. Dabei geht es nicht nur um die Chancen der Demokraten und Republikaner bei den Zwischenwahlen, sondern um ein Land im Umbruch. Von Abtreibungsrechten in Texas und Trump-Gefolgschaft in Pennsylvania, bis hin zu Feuer in Kalifornien und dem neuesten aus Washington.