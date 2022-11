Ihr Wille als Waffe - Folge 2: Arbeit, die Freiheiten schafft und einen Safespace bietet nd

»Sehr viele Probleme hängen damit zusammen, dass Frauen keine eigenen unabhängigen finanziellen Mittel haben«, sagt Soziologin Dilar Dirik. In diesem Bereich hat sich im Nord- und Ostsyrien die letzten Jahre enorm viel verändert: Frauen arbeiten in Frauenkooperativen, in autonomen Frauenstrukturen - es gibt sogar einen Fernsehsender, der nur von Frauen betrieben wird.

In dem nd-Podcast »Ihr Wille als Waffe« nimmt dich Linda Peikert mit auf die Reise nach Nordostsyrien, auf die Reise zur Frauenrevolution. In der zweiten Folge geht es um Arbeit und was es für die Frauen bedeutet, in einem Kollegium nur bestehend aus Frauen, zu arbeiten.

Gesprochen haben:

Josefina Hochbrück

Josepha Walter

Berna Kilicli

Linda Peikert

Komposition, Sounddesign und Mix:

SoundSisters

Autorin:

Linda Peikert