Ihr Wille als Waffe - Folge 5: Der IS wurde besiegt, ist aber immer noch da nd

Abgeschnittene Köpfe, Steinigungen, versklavte Frauen: Die schrecklichen Bilder aus der Hochphase der Terrorherrschaft des IS gingen um die ganze Welt. Heute gelten die Jihadisten als militärisch besiegt. Aber wie ist aktuell die Lage dort, wo der IS einst seine Hochburg hatte? Wie geht es den Frauen vor Ort?

In dem nd.Podcast »Ihr Wille als Waffe« nimmt dich Linda Peikert mit auf die Reise nach Nordostsyrien, auf die Reise zur Frauenrevolution. In der fünften Folge besucht ihr gemeinsam eine Frauenhilfsorganisation in Rakka, außerdem erfährst du mehr über das Camp Al Hol, wo die IS-Frauen untergebracht sind.

Gesprochen haben:

Josephine Hochbruck

Josepha Walter

Berna Kilicli

Linda Peikert

Komposition, Sounddesign und Mix:

SoundSisters