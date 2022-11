Blick auf das Bettenhaus der Charité. Zehntausende Beschäftigte versorgen kranke Berliner*innen – auch in der Klimakrise. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Selbst die hauseigene Klimamanagerin des Berliner Hubertus-Krankenhauses kann nicht verhindern, dass die vergleichsweise kleine Hauptstadt-Klinik im kommenden Jahr mit Gaskosten zu kämpfen haben wird, die die bisherigen um ein Dreifaches übersteigen: Statt 450.000 Euro sind es dann 1.420.000 Euro – trotz Gaspreisbremse. Wie soll eine öffentliche Gesundheitseinrichtung, die nicht mal eben die Preise für ihre Leistungen der Daseinsvorsorge erhöhen kann, solche und andere finanzielle Herausforderungen bewältigen? Und wie soll ein Versorgungssystem klimafreundlich umgebaut werden, das über Jahrzehnte vernachlässigt wurde und zugleich auf einer Kultur beruht, die anscheinend mit Müllvermeidungsstrategien nicht in Übereinstimmung zu bringen ist?

Man wollte Kliniken zum Wirtschaftsfaktor machen und werden lassen, sodass sie nun wie andere Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge nicht auf die menschengemachte Klimahölle eingestellt sind. Das heißt: Orte, die unmittelbar mit den Entwicklungen konfrontiert sind, haben keinerlei eigene Resilienz aufzuweisen und stehen nicht nur personell, sondern auch infrastrukturell mitten im Burn-out.