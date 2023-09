Erdbeben in Marokko: Deutsche Helfer als beleidigte Leberwurst

THW-Präsidentin Sabine Lackner zeigt sich vor Einsatzkräften des Technischen Hilfswerks THW. Nach dem schweren Erdbeben in Marokko liefen die Vorbereitungen für einen möglichen Einsatz. Das Warten war bislang umsonst. Foto: picture alliance/dpa/AP | Oded Balilty

Halb Deutschland rätselt: Warum wollen die Marokkaner unsere Jungs vom Technischen Hilfswerk (THW) nicht? Sitzen auf gepackter Ausrüstung und warten nur auf einen Wink aus Rabat, um Menschen aus Erdbebentrümmern zu bergen. Extra frei genommen hätten sich seine Helfer, klagte in »Bild« Michael Lesmeister, Geschäftsführer der Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany: »Dass wir nicht helfen dürfen, ist auf Deutsch gesagt die Hölle für meine Leute.« Ein absurdes Theaterstück: In Marokko sind gerade 3000 Menschen gestorben, und in Deutschland stellt man sich seit Tagen beleidigt die Frage, warum die marokkanischen Behörden keine deutschen Rettungsteams angefordert haben. Die Spanier dürfen helfen, die Briten auch, warum wir nicht?

Die scheinbar harmlose Frage verdeckt eine süffisante Botschaft: Ihr wisst nicht, was ihr tut, wenn ihr auf uns verzichtet, wir können das nämlich besser. Die urdeutsche Hybris, heute eher verschämt vor sich hergetragen, gibt sich nicht zufrieden mit offiziellen Erklärungen. Für Marokko ist die Lage klar: Zu viele Rettungsteams aus zu vielen Ländern erschweren die Koordination. Klingt nachvollziehbar, auch für Ex-THW-Präsident Albrecht Broemme. Das reicht nicht allen: Das Auswärtige Amt musste sich eine Stellungnahme herauspressen lassen, die politische Gründe hinter der marokkanischen Weigerung ausschließt.

Ein Staat, der es gewohnt ist, in der Welt seine Macht auszuspielen – ökonomisch wie politisch, auch mit Technik – lässt sich nicht in die zweite Reihe drücken: Ein Deutscher muss helfen dürfen; THW & Co. wollen zeigen, was sie auf dem Kasten haben und welche Spitzentechnologie sie bedienen. Marketing für die deutsche Industrie und ein Mittel, um sich Einfluss zu sichern. Am deutschen Wesen soll die Welt ... Sie wissen schon.