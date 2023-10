Wagenknecht hat sich entschieden und will neue Partei gründen

Sahra Wagenknecht Foto: dpa | Monika Skolimowska

Berlin. Sahra Wagenknecht will eine neue Partei gründen. Nach Informationen des »Spiegels« werde sie dies am Montag in der Bundespressekonferenz verkünden, wie mehrere Quellen aus ihrem Umfeld dem Magazin bestätigt hätten. Wagenknechts Büro wollte sich auf Anfrage dazu nicht äußern. Auf der Pressekonferenz am Montag, so berichtet der »Spiegel«, werde die Noch-Linke-Politikerin die Gründung des Vereins »BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit e.V.« vorstellen, wobei »BSW« für »Bündnis Sahra Wagenknecht« stehe. Der Verein wurde kürzlich in ihrem direkten Umfeld aufgebaut. Auch solle ein inhaltliches Dokument, eine Art Programmentwurf, vorgestellt werden, heißt es in dem Bericht.

Über die Gründung einer Wagenknecht-Partei wird seit Monaten spekuliert. Die prominente Linke-Politikerin hat sich mit Teilen der Partei und der Linken-Spitze überworfen und wirft unter anderem den Bundesvorsitzenden Martin Schirdewan und Janine Wissler vor, die Interessen von Menschen mit wenig Geld nicht genug zu vertreten. nd