Druck am Ende der Lieferkette

Lieferkettengesetz

Am 1. Januar ist das Lieferketten­sorgfaltspflichten­gesetz in Kraft getreten. Es regelt die unternehmerische Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten in den globalen Lieferketten, wie es in UN-Leitprinzipien festgehalten ist. Hierzu gehören beispielsweise der Schutz vor Kinderarbeit, das Recht auf faire Löhne oder der Schutz der Umwelt. »Davon profitieren die Menschen in den Lieferketten, Unternehmen und auch die Konsumenten«, wie es das Bundeswirtschaftsministerium darstellt.

Damit gilt die Sorgfaltspflicht nicht mehr nur für den eigenen Geschäftsbereich, sondern auch für Vertragspartner und weitere Zulieferer. Unternehmen müssen die Risiken in ihren Lieferketten bewerten, dies publik machen und Maßnahmen ergreifen, um etwaige Verstöße zu vermeiden oder zu minimieren. Die Umsetzung des Gesetzes kontrolliert das Bundesamt für Wirtschaft und Außenkontrolle (Bafa) in seiner neuen Außenstelle im sächsischen Borna. Bei Missachtung drohen Geldstrafen und der Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge. Das Gesetz gilt zunächst für Unternehmen mit mindestens 3000 Beschäftigten im Inland, ab 2024 wird die Schwelle auf 1000 herabgesetzt.

NGOs kritisieren, dass dadurch sehr viele Unternehmen nicht unter das Gesetz fallen. Außerdem würden bei umweltbezogenen Pflichten Biodiversität und Auswirkungen aufs Klima nicht berücksichtigt. Und auch die Beteiligung von Betroffenen am Sorgfaltsverfahren und bei der Wiedergutmachung sei nicht ausreichend. »Die Unternehmen haben mit dem Gesetz eine lange Leine bekommen, sie haben viel Spielraum und auch ein paar Schlupflöcher«, heißt es etwa bei Verdi.

Kritiker fordern Nachbesserungen und hoffen auf ein strenger formuliertes EU-Lieferkettengesetz. Dessen konkrete Ausgestaltung wird derzeit im Trilogverfahren zwischen Kommission, Parlament und Ministerrat verhandelt. KSte