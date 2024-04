Ecuadors Polizei dringt in mexikanische Botschaft ein

Polizisten bewachen Fahrzeuge, die in die mexikanische Botschaft in Quito, Ecuador, gefahren sind. Foto: dpa/AP/Dolores Ochoa

Mexiko-Stadt. In Ecuadors Hauptstadt Quito ist die Polizei in die mexikanische Botschaft eingedrungen und hat den vor Strafverfolgung dorthin geflüchteten ecuadorianischen Ex-Vizepräsidenten Jorge Glas verhaftet. »Die ecuadorianische Polizei ist gewaltsam in unsere Botschaft eingedrungen und hat den ehemaligen Vizepräsidenten des Landes verhaftet, der aufgrund der Verfolgung und Schikanen, denen er ausgesetzt ist, ein Flüchtling war und Asyl beantragte«, erklärte der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador am Freitag (Ortszeit) im Onlinedienst X (ehemals Twitter). Er habe die Aussetzung der diplomatischen Beziehungen zu Ecuador angeordnet.

»Dies ist ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht und die Souveränität Mexikos«, schrieb López Obrador weiter. Die mexikanische Außenministerin Alicia Bárcena schrieb später auf X, Mexiko habe sich zum »unverzüglichen Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Ecuador« entschieden.

Glas, der zwischen 2013 und 2017 unter dem damaligen linksgerichteten Präsidenten Rafael Correa als Vize-Präsident diente, hatte im vergangenen Dezember in der mexikanischen Botschaft in Quito Zuflucht gesucht, nachdem ein Haftbefehl wegen Korruptionsvorwürfen gegen ihn erlassen worden war. Nach mexikanischen Angaben hatte das Land Glas »nach einer gründlichen Analyse« politisches Asyl gewährt. Der ecuadorianische Präsident Daniel Noboa hatte das als »illegale Handlung« bezeichnet.

Der Kommunikationsservice der ecuadorianischen Präsidentschaft erklärte am Freitag, dass Glas, der »von der ecuadorianischen Justiz zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, heute Abend verhaftet und den zuständigen Behörden unterstellt wurde«.

Glas war erst im November aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er wegen Korruption in einem weitreichenden Skandal um den brasilianischen Bauriesen Odebrecht einsaß. Der Haftbefehl gegen ihn bezieht sich auf Vorwürfe, nach denen er Gelder abgezweigt haben soll, die für den Wiederaufbau nach einem verheerenden Erdbeben im Jahr 2015 bestimmt waren. AFP/nd