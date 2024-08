Jonas Deichmann: Jeden Tag ein Ironman

Foto: imago/Ingo Kutsche

Vor 106 Tagen ging es los. Am frühen Morgen des 9. Mai stieg Triathlet Jonas Deichmann zum ersten Mal in den vernebelten Rothsee in Mittelfranken – mit dem Plan, dieses Ritual vier Monate lang zu wiederholen. Seitdem schwimmt der 37-Jährige täglich bei jedem Wetter 3,8 Kilometer durch den bayerischen Stausee, fährt anschließend 180 Kilometer Rad über die anliegenden Dörfer und rennt zum Abschluss jeden Tag noch 42,2 Kilometer über die gesamte Marathondistanz – alles auf der legendären Triathlonstrecke rund um Roth.

Dem gebürtigen Stuttgarter geht es dabei um einen Rekord – wahrscheinlich sogar den größten Rekord überhaupt im Ausdauersport. Unter dem Titel »Challenge 120« will Deichmann an 120 Tagen in Folge einen kompletten Ironman-Triathlon absolvieren. Beim Start im Mai nannte er das »die größte sportliche Herausforderung« seines Lebens. Und das will etwas heißen. Immerhin hat der Extremsportler auch schon einen 14-monatigen Triathlon rund um den Globus und einen Duathlon quer durch die USA hinter sich.

Die bisherige Bestmarke in Sachen täglicher Totalverausgabung erreichte er am Mittwoch. 2023 hatte der Brite Sean Conway 105 Ironmans in Folge absolviert. Bis zum 5. September will Deichmann da jetzt noch einmal fünfzehn draufsetzen. Schafft er es, wird er insgesamt 456 Kilometer geschwommen, 21 600 Fahrrad gefahren und 5064 Kilometer gelaufen sein. Auf den letzten Kilometern erhält der Stuttgarter dabei noch etwas Unterstützung. Beim Aufstellen des neuen Rekords am Donnerstag sprangen über zwanzig Hobbysportler*innen mit ihm ins Wasser. Die dürfen sich jetzt allerdings schon wieder ausruhen, während Jonas Deichmann weiter schwimmt, radelt und rennt.